Die Sitzung in Europa wurde in der Anfangsphase von Käufern bestimmt, aber die Verkäufer übernahmen die Kontrolle. Der deutsche DAX und der britische FTSE verloren an Boden. Der französische CAC40 legte um fast 0,5 % zu

Chinesische Vermögenswerte stiegen, nachdem Trump nach seinem Treffen mit Xi Jinping positive Nachrichten überbrachte. Er teilte mit, dass er möglicherweise ein Abkommen mit dem chinesischen Staatschef anstrebe und „es vorziehen würde, keine Zölle auf China zu erheben“. Die ADRs chinesischer Unternehmen PDD Holdings legten um fast 7 % zu und Alibaba stiegen um 3 %. Chinesische Indexkontrakte CHN.cash und HK.cash legten um etwa 2 % zu Der EURUSD legte heute um fast 0,8 % zu, was auf die Welle der „gemäßigten“ Aussagen von Trump von gestern zurückzuführen ist, der einen Abwärtsdruck auf die Ölpreise und ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, über mögliche Zinssenkungen ankündigte. Auch der unter den Erwartungen liegende US-Einkaufsmanagerindex schwächte den US-Dollar. Die vorläufigen PMI-Werte aus Europa zeigten heute eine teilweise Verbesserung – insbesondere in Deutschland und überraschenderweise auch im Vereinigten Königreich. Industrie-PMI Deutschland: 44,1 (erwartet: 42,7; zuvor: 42,5)

Dienstleistungs-PMI Deutschland: 52,5 (erwartet: 51,0; zuvor: 51,2)

Industrie-PMI Frankreich: 45,3 (erwartet: 42,5; zuvor: 41,9)

Frankreich: PMI für Dienstleistungen: 48,9 (erwartet: 49,4; zuvor: 49,3)

Vereinigtes Königreich: PMI für das verarbeitende Gewerbe: 48,2 (erwartet: 47; zuvor: 47)

UK Services PMI: 51,2 (erwartet: 50,9; zuvor: 51,1) Die Wall Street-Indizes verzeichnen heute nur begrenzte Rückgänge, wobei der Nasdaq 100 (US100)-Kontrakt fast 0,7 % verliert, was auf einen Rückgang der Nvidia-Aktien um fast 3 % und die Schwäche des Halbleitersektors zurückzuführen ist, wo die Stimmung durch schwächere Quartalsergebnisse von Texas Instruments teilweise „getrübt“ wurde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Aktien von Intuitive Surgical verlieren fast 4 %, trotz Rekordgewinnen und -umsätzen; das Unternehmen gab bekannt, dass es für 2025 ein geringeres Wachstum der Anzahl der Eingriffe als erwartet erwartet.

Die Aktien von Meta Platforms legten um mehr als 1,5 % zu und erreichten neue historische Höchststände. Das Unternehmen weitet seine Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz aus und kündigte Pläne an, 2025 60 bis 65 Milliarden US-Dollar an Kapitalausgaben zu tätigen – eine erstaunliche Steigerung von 70 % gegenüber der vorherigen Prognose.

Gold gewinnt fast 0,7 % und reitet auf der Welle eines Rückgangs des Dollar-Index um 0,6 %, der teilweise durch schwächere Werte der US-Wirtschaft „geschädigt“ wurde. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen gehen nur leicht auf 4,63 % zurück. PMI-Bericht der Vereinigten Staaten für Januar: Dienstleistungs-PMI: tatsächlich 52,8 gegenüber prognostizierten 56,5; zuvor 56,8;

Composite-PMI von S&P Global: aktuell 52,4 gegenüber prognostizierten 55,6; zuvor 55,4;

Fertigungs-PMI: aktuell 50,1 gegenüber prognostizierten 49,8; zuvor 49,4; Bericht der University of Michigan über die Verbraucherstimmung und die Inflationserwartungen für Januar: Michigan Consumer Sentiment Index: 71,1; Prognose 73,2; zuvor 74,0;

Michigan 5-Jahres-Inflationserwartungsindex: 3,2 %; Prognose 3,2 %; zuvor 3,3 %;

Michigan 1-Jahres-Inflationserwartungsindex: 3,3 %; Prognose 3,2 %; zuvor 3,3 %



Agrarrohstoffe verlieren größtenteils an Boden. Weizen-Futures an der CBOT in Chicago verlieren fast 2 %; Weizen und Sojabohnen gaben um fast 1 % nach. Kupfer , Zink und andere Industriemetalle verzeichneten heute eine sehr begrenzte Volatilität.

Kryptowährungen werden zum Ende der Woche hin höher gehandelt, wobei sich Bitcoin 107.000 US-Dollar nähert. ETFs haben in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Sitzungen Bitcoin akkumuliert, obwohl der Umfang der positiven Nettozuflüsse am Donnerstag, dem 23. Januar, auf 177 Millionen US-Dollar gesunken ist.

