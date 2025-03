Das war der Handelstag, 24.03.2025: Märkte erholen sich dank der Aussicht auf Zollsenkungen

Der S&P 500 stieg um 1,5 % auf 5718,7, der Nasdaq 100 kletterte um 1,9 % auf 19894,82 und der Dow Jones Industrial Average legte um 1,1 % auf 42319 zu, da die Anleger Berichte begrüßten, die auf einen maßvolleren Ansatz bei den bevorstehenden Zöllen hindeuteten.

Trotz eines ähnlich bullishen Starts beim Trading in Europa machten die Indizes dort diese Gewinne jedoch in der zweiten Hälfte der Sitzung wieder wett und beendeten die Sitzung im Minus. Der DAX verlor fast 0,15 % und der CAC40 0,26 %. Die Ausnahme bildet der polnische WIG20 , bei dem die Zuwächse über 1,5 % erreichten.

Die Bayer -Aktie ist zu Beginn dieser Woche um etwa 5 % gefallen, nachdem das Unternehmen ein Urteil im Fall Roundup erhalten hat und zu einer Strafe von 2,1 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde. Das Unternehmen hat bereits insgesamt 10 Milliarden US-Dollar zur Beilegung umstrittener Ansprüche gezahlt, und mehr als 66.000 weitere Fälle sind noch anhängig.

Die Regierung von Präsident Trump beschränkt ihren Zollansatz auf etwa 15 % der Länder mit anhaltenden Handelsungleichgewichten, die als „dirty 15“ bezeichnet werden und zu denen China, Japan, Indien und Vietnam gehören könnten.

Trump kündigte an, dass die Vereinigten Staaten und die Ukraine kurz davor stehen, ein Abkommen über die Aufteilung der Einnahmen aus kritischen ukrainischen Mineralien zu unterzeichnen, wobei die Regierung auch den amerikanischen Besitz ukrainischer Kraftwerke prüft.

Das Weiße Haus plant die Einführung eines Zolls in Höhe von 25 % auf Nationen, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen, der am 2. April in Kraft treten soll, den Trump als „Tag der Befreiung“ bezeichnet hat.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um sieben Basispunkte auf 4,31 %, da Staatsanleihen unter Druck gerieten, da etwa zehn potenzielle Unternehmen Kapital auf dem Primärmarkt für Investment-Grade-Anleihen beschaffen wollten.

Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %, während der Euro um 0,2 % auf 1,0793 $ fiel, das britische Pfund um 0,1 % auf 1,2904 $ fiel und der japanische Yen um 0,8 % auf 150,51 $ pro Dollar fiel.

Der Rohölpreis der Sorte West Texas Intermediate stieg nach Trumps Ankündigung von Zöllen auf Venezuela um 1,1 % auf 69,04 $ pro Barrel, während der Goldpreis um 0,4 % auf 3.009,31 $ pro Unze fiel.

Bitcoin stieg angesichts des Optimismus über die geplanten Zölle um fast 4 % auf 88.235 US-Dollar, wobei Aktien, die von Kryptowährungen abhängig sind, stark zulegten – angeführt von CleanSpark (+12,63 %), MARA Holdings (+11,55 %) und Coinbase (+4,97 %). Strategy hat seine Bitcoin-Bestände auf über 500.000 Token erhöht, nachdem es 6.911 Bitcoins für 584,1 Millionen US-Dollar gekauft hat, während das japanische Unternehmen Metaplanet Eric Trump in seinen strategischen Beirat berufen hat.

