Das war der Handelstag, 25.03.2025: US-Aktien verlieren an Schwung; Gold legt um 0,3 % zu

Amerikanische Aktien beenden die Sitzung ohne klare Richtung. Bei der Eröffnung der Kassasitzung versuchten die Bullen, die Rallye fortzusetzen. In den folgenden Stunden ließ die Kaufkraft jedoch etwas nach, und wir sehen nun eine gemischte Stimmung.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verzeichnet der S&P 500 einen Anstieg von 0,05 % auf 5810 Punkte, der Nasdaq 100 verzeichnet einen Anstieg von 0,30 % auf 20400 Punkte und der S&P 2000 verzeichnet einen Rückgang von 0,30 % auf 2113 Punkte. Die Rückgänge gehen mit einem schwächelnden Dollar einher. Der USDIDX -Index verliert 0,20 %, während der EURUSD 0,03 % gewinnt.

OIL.WTI verliert 0,50 % nach Informationen über ein teilweises Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine. Russland soll sich im Rahmen des Abkommens bereit erklärt haben, die Energieinfrastruktur der Ukraine nicht anzugreifen. Dies signalisierte natürlich einen bedeutenden Fortschritt in den Verhandlungen.

Gold steigt wieder über die Marke von 3000 USD pro Unze und legt heute um 0,36 % zu. Noch größere Gewinne verzeichnet Silber, dessen Preise um fast 2,30 % steigen.

Makroökonomische Berichte aus den USA heute: Der Conference Board Consumer Confidence Index fiel um 7,2 Punkte auf 92,9 und markiert damit den vierten monatlichen Rückgang in Folge und den niedrigsten Stand seit 2022, was auf wachsende Bedenken der Verbraucher hindeutet. Neue Hausverkäufe : leicht niedrigerer Wert, aber ein Anstieg gegenüber dem Vormonat. Richmond Fed Index : Wert deutlich unter den Erwartungen (-4 im Vergleich zur Prognose von 8 und dem vorherigen Wert von 6).

Der steigende Silberpreis treibt die Aktien von Bergbauunternehmen wie der amerikanischen Firma Hecla Mining (HL.US) in die Höhe, die bei der Eröffnung fast 5 % zulegten (und derzeit um 0,30 % gefallen sind). Silberminenunternehmen gehörten zu den Unternehmen mit der besten Performance bei der Eröffnung des US-Aktienmarktes.

International Paper (IP.US) , ein weltweit führender Anbieter von Papierverpackungen, verzeichnet zum zweiten Mal in Folge erhebliche Gewinne. Diese Gewinne sind größtenteils auf neue Managementstrategien und eine Erholung des Verpackungsmarktes zurückzuführen.

Google hat heute Gemini 2.5 vorgestellt, sein fortschrittlichstes KI-Modell, dessen experimentelle Version, Gemini 2.5 Pro, derzeit auf LMArena an erster Stelle steht, vor GPT-4.5 und anderen. Das Modell zeichnet sich durch seine Fähigkeit zum logischen Denken, zur Programmierung und zur Lösung schwieriger Tests wie AIME 2025 aus und übertrifft die vorherige Version bei der Erstellung von Webanwendungen und der Code-Bearbeitung deutlich.

Die Aktien von Alphabet (GOOGL.US) legen heute um 1,20 % zu, obwohl der Anstieg nicht direkt mit der Ankündigung der neuen Gemini-Version zusammenhängt, da er bereits vor der offiziellen Ankündigung einsetzte. Allerdings half er dem Unternehmen, während der Sitzung einen Aufwärtstrend beizubehalten.

Die Trump Media & Technology Group (DJT.US) , das Unternehmen hinter Truth Social, an dem Donald Trump als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, kündigte eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com an, um über seine Fintech-Plattform Truth.Fi eine Reihe von börsengehandelten Fonds (ETFs) aufzulegen. Die Aktien von DJT.US stiegen bei Markteröffnung um +13 % und liegen derzeit bei +7,60 %.

Auch Bitcoin verzeichnet Gewinne, was jedoch eher auf breitere makroökonomische Faktoren zurückzuführen ist, wie die jüngsten Spekulationen über Trumps weicheren Ansatz bei Handelsabkommen mit US-Partnern. Bitcoin legt heute um 0,56 % auf 88.000 USD zu.

