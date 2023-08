Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die europ√§ischen Indizes gaben ihre Gewinne aus der Anfangsphase der heutigen Handelssitzung aufgrund der sich abschw√§chenden Anlegerstimmung an der Wall Street vollst√§ndig wieder ab. DAX und CAC40 schlossen unver√§ndert, w√§hrend der FTSE noch¬†um 0,21% zulegte. Der deutsche IFO-Index √ľberraschte negativ, und es gibt Anzeichen daf√ľr, dass die EZB aufgrund der schw√§cheren deutschen Wirtschaft die Zinss√§tze im September unver√§ndert lassen k√∂nnte.

Der IFO-Index f√ľr Deutschland erreichte im August einen Wert von 85,7 gegen√ľber den Prognosen von 86,8 und dem vorherigen Wert von 87,3. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen √ľberraschten ebenfalls negativ. Die aktuelle Lage sank auf 82,6 von zuvor 83,5, entgegen der Erwartung des Marktes, der eine leichte Verbesserung erwartet hatte. Der polnische Index WIG20 fiel um mehr als 0,4% und schloss in der N√§he der psychologischen Unterst√ľtzung von 2000 Punkten. Die Finanzergebnisse von Tauron und 11bit waren entt√§uschend. Die Konferenz von Jerome Powell in Jackson Hole zeigte eine eher hawkistische Haltung. Er ebnete den Weg f√ľr weitere Zinserh√∂hungen und wies darauf hin, dass die Bek√§mpfung der Inflation inmitten der wachsenden US-Wirtschaft eine Herausforderung darstellen k√∂nnte und der neutrale Zinssatz m√∂glicherweise falsch berechnet wurde. Er √§u√üerte sich nicht zu m√∂glichen Zinserh√∂hungen oder zur Beibehaltung des derzeitigen Zinsniveaus.

Die Wahrscheinlichkeit einer US Zinserh√∂hung im September ist auf 20% gestiegen, und die Erwartungen f√ľr weitere Erh√∂hungen im November und Dezember nehmen zu. Die Wall-Street-Indizes gaben ihre anf√§nglichen Gewinne nach Powells Rede schnell wieder ab, haben sich aber seitdem wieder leicht erholt. Der Nasdaq bleibt unver√§ndert, der S&P 500 gewinnt 0,2% und der Dow Jones legt um 0,44% zu. Die makro√∂konomischen Daten aus den USA fielen heute schlecht aus. Das von der Universit√§t Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen sank auf 69,5 von zuvor 71,2 und lag damit unter der Prognose von 71,2. Auch die aktuellen und zuk√ľnftigen Einsch√§tzungen gingen zur√ľck. Die kurzfristigen (3,5% gegen√ľber 3,3% zuvor) und langfristigen Inflationserwartungen (3% gegen√ľber 2,9% zuvor) stiegen kurzzeitig an. Harker von der Fed wies darauf hin, dass keine unmittelbare Notwendigkeit f√ľr Zinserh√∂hungen bestehe, Zinssenkungen aber fr√ľhestens im n√§chsten Jahr in Betracht gezogen w√ľrden. Sollte der Preisdruck wieder zunehmen, wird die Fed die Zinsen weiter anheben. ¬† Der¬†EURUSD erholt sich leicht nach den starken R√ľckg√§ngen w√§hrend der Rede von Jerome Powell. Auf dem M30-Zeitrahmen befindet sich das W√§hrungspaar weiterhin in einem Abw√§rtstrend und verzeichnete heute einen R√ľckgang von 0,20%. Nach den hawkishen Kommentaren der Fed-Mitglieder k√∂nnte der Abw√§rtsdruck anhalten.

