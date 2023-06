Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Die US-Indizes erholten sich heute, angeführt von den Technologiewerten:

Der S&P 500 steigt um 1,1%, der Dow Jones um 0,7%, Nasdaq springt um 1,6% und der Russell 2000 steigt um 1,8%.

Die europäischen Aktienmarktindizes wurden heute höher gehandelt. Der deutsche DAX legte 0,2% zu, der britische FTSE 100 stieg um 0,1%, während der französische CAC40 und der niederländische AEX um 0,4% zulegten. Der polnische WIG20 war mit einem Rückgang von 1,4% das Schlusslicht.

Hoffnungen auf neue chinesische Konjunkturmaßnahmen, die durch Kommentare des chinesischen Premierministers ausgelöst wurden, führten zu Kursgewinnen an den Industriemetallmärkten wie Aluminium.

EZB-Präsidentin Lagarde deutete an, dass die jüngsten Daten für eine Zinserhöhung im Juli sprechen.

Reuters berichtet, dass die Mehrheit der EZB-Mitglieder von einer Zinserhöhung auf den Sitzungen im Juli und September ausgeht, da die Inflation ein Thema bleibt.

Goldman Sachs erhöht seine Prognose für das US-BIP im 2. Quartal von 1,8 auf 2,2% auf Quartalsbasis.

HSBC warnt, dass die USA in diesem Jahr in eine Rezession fallen werden und Europa 2024 folgen wird.

Die OPEC dementiert Medienberichte, wonach sie Guyana zum Beitritt in die Gruppe eingeladen hat.

Kryptowährungen wurden höher gehandelt, nachdem berichtet wurde, dass Fidelity sich darauf vorbereitet, einen Bitcoin-ETF zu beantragen.

Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA haben im Mai positiv überrascht. Die Gesamtbestellungen stiegen um 1,7% im Monatsvergleich (erwartet. -1,1% im Monatsvergleich), während die Kernbestellungen um 0,6% im Monatsvergleich stiegen (erw. -0,1% im Monatsvergleich).

Die kanadische VPI-Gesamtinflation verlangsamte sich im Mai im Einklang mit den Markterwartungen von 4,4 auf 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Die Kerninflation verringerte sich jedoch stärker als erwartet, von 4,1 auf 3,7% YoY (erw. 3,9% YoY).

Der Verbraucherstimmungsindex des Conference Board stieg im Juni von 102,3 auf 109,7 (erwarteter Wert: 103,6). Der Teilindex für die gegenwärtige Lage stieg von 148,6 auf 155,3, während der Teilindex für die Erwartungen von 71,5 auf 79,3 anstieg.

US-Neubauverkäufe im Mai um 12,2% MoM auf 763.000 (erw. 670.000).

Energierohstoffe handeln schwächer - Öl / Brent fällt um 1,9%, während die US-Erdgaspreise / NATGAS um 0,9% sinken

Edelmetalle handeln uneinheitlich - Gold fällt um 0,6%, Silber gewinnt 0,2% und Platin bleibt unverändert.

EUR und GBP sind die G10-Währungen mit der besten Performance, während JPY und CAD am meisten nachgeben.

Der Nasdaq-100 / US100 brach heute über den gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt (grüne Linie), die Widerstandszone von 15.000 Punkten und die Abwärtstrendlinie. Der Index nähert sich der Widerstandszone von 15.140 Punkten, die durch frühere Kursreaktionen und die obere Grenze der Marktgeometrie gekennzeichnet ist. Quelle: xStation5 von XTB

