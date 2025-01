Das war der Handelstag, 28.01.25: Big Tech findet erneut Käufer, Nvidia legt 6 % zu 📈

Die Aktienindizes in Europa schlossen überwiegend höher; der DAX legte um fast 0,8 % zu, der FTSE100 um fast 0,4 %, und der französische CAC40 verlor leicht. Der polnische WIG20 führte heute die Gewinne auf dem alten Kontinent an und legte um 0,95 % zu.

Kurz nach Handelsschluss in Europa legte LVMH seine Quartalsergebnisse vor. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im vierten Quartal auf 23,93 Milliarden Euro gegenüber geschätzten 23,43 Milliarden Euro. Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass die Verbraucher in den USA immer noch nicht besonders bereit sind, Geld für Luxusgüter auszugeben. Der Umsatz mit Bio-Produkten in den USA lag im vierten Quartal bei +3 % gegenüber Schätzungen von +3,73 %. Die ADRs der Aktien des Unternehmens in den USA verlieren derzeit fast 5 %.

Die Sitzung am Dienstag an der Wall Street bringt nach den dynamischen Rückgängen von gestern eine Stimmungsverbesserung. US-Indexkontrakte gewinnen an Wert; der Nasdaq 100 ist um 1,3 % gestiegen, der S&P 500 um fast 0,8 % und der Dow Jones um 0,5 %. Die Stimmung bei Aktien außerhalb des Technologiesektors ist jedoch gemischt, wobei die Erholung von Käufern kommt, die zu BigTech-Aktien zurückkehren.

Nvidia -Aktien legen um mehr als 6 % zu, und auch im Software- und Halbleitersektor ist eine spürbar bessere Stimmung zu verzeichnen, obwohl beide Sektoren zu Beginn der Sitzung noch im Minus lagen. Die Aktien mit der besten Performance sind Apple und Taiwan Semiconductors . Der VIX-Volatilitätsindex verliert mehr als 4 %.

ASML , der Riese des Halbleitersektors, wird morgen vor Beginn der europäischen Sitzung seine Ergebnisse vorstellen.

Der US-Dollar gewinnt mehr als 0,5 %, wobei die Renditen 10-jähriger US-Anleihen trotz schwächer als prognostizierter Daten aus der US-Wirtschaft um 3 Basispunkte auf fast 4,56 % steigen.

Der Index der Verbraucherstimmung des Conference Board für Januar lag bei 104,1. Er wurde auf 105,7 geschätzt, verglichen mit 104,7 im Dezember. Der regionale Index der Richmond Fed für Januar lag bei -4 gegenüber Schätzungen von -13.

Die Bestellungen langlebiger Güter gingen im Dezember um -2,2 % im Vergleich zum Vormonat zurück, nachdem sie im November um 2 % (nach unten korrigiert von 1,2 %) gesunken waren. Die Bestellungen von langlebigen Gütern ohne Transportmittel stiegen um 0,3 % gegenüber einer Prognose von 0,4 % und einem Rückgang von -0,1 % zuvor.

Agrarrohstoffe werden größtenteils höher gehandelt, wobei Weizen an der CBOT um mehr als 2,5 % zulegte. Öl verliert leicht, wobei NATGAS um mehr als 3,5 % nachgibt. Industriemetalle verlieren; Zink ist um mehr als 2 % gesunken. Gold und Silber gewinnen 0,8 %.

Bitcoin ist derzeit um 1,2 % gestiegen und wieder über der 102.000-Dollar-Marke. Gleichzeitig verlieren andere Kryptowährungen größtenteils. Die Ausnahme ist die Trump-Kryptowährung, die um fast 7 % zulegt. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.