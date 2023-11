Das war der Handelstag, 28.11.2023 🔴 Indizes geben einige Gewinne nach den Äußerungen der Banker wieder ab

Der Start der heutigen Wall Street-Sitzung begann ohne klare Richtung. Nach den Äußerungen der FOMC-Mitglieder erhielten die Märkte jedoch ein klares Signal zum Anstieg. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ursprünglich legten sowohl Indizes als auch Kryptowährungen stark zu, während sich sichere Anlagen wie der Dollar schwächten. Die Gewinne wurden gegen Ende der Sitzung leicht abgeschwächt. EURUSD durchbrach kurzzeitig die Schlüsselbarriere von 1,10. Das Währungspaar hat jedoch derzeit wieder unter dieses Niveau zurückgezogen und liegt bei etwa 1,0980, mit einem Gewinn von 0,25%. Eines der volatileren Währungspaare heute ist USDJPY. Der japanische Yen ist stark, was in Verbindung mit einem schwächeren Dollar zu einem Rückgang von etwa 0,75% führt, unter 147.500. Äußerungen von FOMC-Mitgliedern: Bowman - höhere Zinssätze könnten notwendig sein, um niedrige und stabile Inflation aufrechtzuerhalten (befürwortet Zinserhöhungen, wenn der Rückgang der Inflation gestoppt wird)

Waller - falls die Inflation weiter fällt, besteht die Möglichkeit einer Zinssenkung. Waller ist optimistisch, mit anfänglichen Stimmen über Zinssenkungen.

Goolsbee - stellt Fortschritte bei der Senkung der Inflation fest, außer bei Lebensmittelpreisen, gibt jedoch zu, dass das Ziel noch nicht erreicht ist. Auf dem Kryptowährungsmarkt dominiert grün, obwohl die Gewinne begrenzt sind. Bitcoin legt heute um 2,5% zu und testet das Niveau von 38.000 USD. Wenn BTC jedoch über diesem Niveau schließt, wird dies ein neues Allzeithoch im Jahr 2023 sein. Edelmetalle hatten eine erfolgreiche Sitzung aufgrund der Schwäche des Dollars. Gold und Silber gewannen über 1,2%, und Platin legte mehr als 2% zu. Palladium hingegen hinkt etwas hinterher und verliert 1,5%. Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten, dass die Hauspreise im September trotz hoher Zinssätze, was zu niedriger Hypothekenzugänglichkeit führte, Rekordniveaus erreichten. Laut dem S&P Case-Shiller-Index betrug das jährliche Wachstum der Hauspreise 3,9%, zuvor bei 2,1% J/J. Der Konjunkturindex des Conference Board erholte sich auf 102,0 Punkte und brach damit drei aufeinanderfolgende Monate des Rückgangs. WTI-Öl gewinnt 2,0%, trotz einer kurzzeitigen Unsicherheit am Mittag aufgrund von Berichten von vier verschiedenen Quellen, dass die Gespräche zwischen den OPEC+-Ländern sehr schwierig werden dürften. Die GPW (Warschauer Börse) hatte eine erfolgreiche Sitzung. Trotz gemischter Stimmungen in Europa gewann der polnische WIG20-Index heute über 1,4%. Quelle: xStation5 von XTB Die Goldkurse durchbrachen in der gestrigen Sitzung erfolgreich eine wichtige Widerstandszone bei 2.000 USD, und heute setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Die Niveaus von 2.050 USD und 2.060 USD sollten als die nächsten Widerstände betrachtet werden. Quelle: xStation5 HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt! Bester Service, beste Spreads und beste Technik Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

