Das war der Handelstag, 29.01.25: Wall Street versucht, jüngste Korrektur zu stoppen, Fed mit restriktiver Tendenz

Die Fed hielt die Zinsen bei 4,5 %, was den Markterwartungen entsprach. Sie änderte die Kommunikation in ihrer Erklärung nur minimal, aber gleichzeitig betonte Powell während der Konferenz, dass dies nicht als Signal an den Markt gedacht war

Der Markt reagierte zunächst auf die Änderung der geldpolitischen Ausrichtung, indem er Aussagen über Fortschritte beim Rückgang der Inflation entfernte

Powell deutet während der Konferenz an, dass die Fed keine Eile mit weiteren Senkungen haben müsse. Er weist darauf hin, dass es einen deutlichen Rückgang der Inflation und eine Verbesserung im Zusammenhang mit der Erreichung des mittelfristigen Ziels oder eine Schwäche auf dem Arbeitsmarkt geben müsse, damit eine weitere Senkung erfolgen könne

Zunächst sahen wir eine deutliche Stärkung des Dollars und Rückgänge bei den Indexkontrakten. Nach 20 Minuten von Powells Rede erholte sich der S&P 500 deutlich und verlor weniger als 0,2 %, auch der Nasdaq 100 machte initiale Abschläge wett

Nvidia -Aktien verlieren weiterhin fast 5 %, nachdem Bloomberg unter Berufung auf Quellen angab, dass die US-Regierung neue Beschränkungen für den Verkauf von Nvidia-Chips nach China erwägt.

In den letzten vier Quartalen machten die Verkäufe nach China etwa 12 % des Umsatzes von Nvidia aus; das Unternehmen entwickelte auch spezielle H20-Chips für China

Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen werden unverändert bei etwa 4,55 % gehandelt. EURUSD versucht, anfängliche Verluste auszugleichen, verliert aber immer noch 0,15 %

Während der europäischen Sitzung verzeichneten wir starke Zuwächse, die auf die Ergebnisse von ASML zurückzuführen sind. Das niederländische Halbleiterunternehmen zeigte Ergebnisse, die deutlich über den Erwartungen lagen, was zu einem fast zweistelligen Wachstum führte.

An der Wall Street führen heute die Aktien von T-Mobile USA und Starbucks die Gewinnerliste an; beide Aktien legten nach den Finanzergebnissen um fast 10 % zu.

Nach der US-Sitzung werden Microsoft , Meta Platforms , Tesla und IBM ihre Ergebnisse bekannt geben, sodass die Volatilität der wichtigsten Benchmarks in Übersee nach Börsenschluss noch steigen könnte.

Der DAX stieg heute um 0,7 %, während die stärksten Gewinne in Spanien zu verzeichnen waren, wo die Intraday-Gewinne auf dem IBEX über 1 % lagen.

Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen um fast 3,5 Millionen Barrel, die Benzinlagerbestände stiegen ebenfalls, aber die Destillatbestände gingen stark zurück. Öl fällt auf fast den niedrigsten Stand in diesem Jahr. Brent liegt nahe der Marke von 75 $ pro Barrel

Agrarrohstoffe verzeichnen heute starke Zuwächse. Weizen ist der stärkste Gewinner und notiert an der CBOT 2,5 % höher; auch Kaffee -Futures legen um mehr als 2 % zu

Bitcoin legt um fast 2,5 % zu und nähert sich 104.000 US-Dollar, da die Nasdaq-Kontrakte einige der anfänglichen Rückgänge ausgleichen konnten, die zeitweise bei fast 0,9 % lagen

Der neue US-Handelsminister Howard Lutnick deutete an, dass die Zölle auf China so weit wie möglich angehoben werden sollten, während Mexiko und Kanada hohe Zölle noch vermeiden können, indem sie die Beschränkungen für den Schmuggel von Fentanyl in die USA einhalten.

