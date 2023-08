Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der ADP-Bericht schnitt schlecht ab und zeigte einen US Beschäftigungszuwachs im privaten Sektor von nur 177.000, gegenüber den Erwartungen von 195.000 und dem vorherigen Wert von 312.000. Dies ist das erste Mal seit vier Monaten, dass ADP die Konsenswerte nicht übertrifft. Die Daten deuten auf eine weitere Abkühlung des US Arbeitsmarktes hin, wie auch die JOLTS-Daten gestern zeigten.

Dies ist nicht das Ende der schlechten Daten aus den USA:

Eine Revision des BIP für das zweite Quartal ergab einen Rückgang auf 2,1% auf das Jahr hochgerechnet, gegenüber 2,4% in der ersten Lesung. Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 2,0%. Das GDPNOw-Modell deutet jedoch immer noch auf ein Wachstum von 5,9% im dritten Quartal hin.

Nach den US-Daten kam es auch bei den US-Indizes zu einem weiteren Aufschwung. Die Zuwächse waren jedoch nicht sehr groß und bewegten sich um 0,5% bei den Indexkontrakten. Auf der anderen Seite beobachteten wir in Europa Rückgänge. Der DAX / DE30 verlor 0,4%. Trotz Kursgewinnen in den USA verlor das Technologieunternehmen HP heute stark, da es eine starke Abschwächung der Nachfrage nach Personalcomputern erwartete. Die Aktien des Unternehmens verloren fast 8%.

AMC, in den letzten Jahren als "Meme-Aktie" bekannt, legte dagegen kräftig zu. Der Kinobetreiber hat jedoch im vergangenen Monat rund 75% verloren. Heute haben sich die Zuwächse bei über 20% eingependelt. Nvidia gewinnt 2,3% und der Aktienkurs liegt heute bei fast 500 $. Die US-Notenbank (Fed) verschärft die Forderungen nach Korrekturmaßnahmen bei regionalen Banken als Teil eines verstärkten Versuchs, die Aufsicht nach den Bankenzusammenbrüchen im Frühjahr 2023 zu verschärfen. Die US-Behörden verlangen von den regionalen Kreditgebern, dass sie ihre Liquiditätsmodelle stärken.

Laut Bloomberg-Quellen hat die Federal Reserve eine Reihe von Kreditgebern mit Vermögenswerten zwischen 100 und 250 Mrd. Dollar gewarnt. Die anonymen Quellen sagten, die weitreichenden Schreiben beträfen alles, vom Kapital und der Liquidität der Kreditgeber bis hin zu deren Technologie und Compliance. Aktien von US-Regionalbanken zeigen sich heute verhalten und ohne Volatilitätsspitzen. Vor dem Hintergrund eines weiteren Rückgangs der Renditen testete der Goldpreis heute die Marke von $1950 pro Unze und damit das 61,8-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtsimpulses. Morgen werden wir viele wichtige Daten hören, darunter das EZB-Protokoll und schließlich die US-Arbeitslosenanträge. Andererseits sind die wichtigsten Daten der Woche der NFP-Bericht vom Freitag. Die deutsche Inflationsrate lag im August bei 6,1 % gegenüber dem Vorjahr und damit leicht über den Erwartungen. Angesichts der sehr schwachen Wirtschaftsaussichten dürfte dies jedoch nicht ausreichen, um die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB zu untermauern. Der Markt rechnet jedoch mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % für eine Zinserhöhung. EURUSD verzeichnet als Reaktion auf die Daten aus den USA und Europa eine Rallye über 1,0900. Die Renditen in den USA sind deutlich rückläufig und liegen bei 3,85% für 10-jährige Anleihen. Die Ölvorräte sind um gigantische 10,5 Mio. BRK pro Tag gesunken und setzen damit den starken Rückgang der US-Lagerbestände fort. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Produktion aufgrund der Hurrikansaison. Rohöl der Sorte WTI erreichte die Marke von 82 $ pro Barrel, gab dann aber um fast 1 $ nach. Kryptowährungen sind wieder in gemischter Stimmung trotz Grayscale 'Sieg' über SEC. Bitcoin verliert -1,6% und hält 27.200 USD, aber die Stimmung bei den Altcoins ist viel schlechter. S&P 500 / US500 Index auf D1 Intervall. Die Futures-Kontrakte auf den S&P500 haben heute einen weiteren, starken Handelstag. Quelle: xStation5 von XTB

