Das war der Handelstag, 31.03.2025: GOLD erreicht historische Höchststände; Wall Street fürchtet Trump

Die Märkte sind allgemein rückläufig, da die Angst vor einem Handelskrieg vor Trumps „Tag der Befreiung“ am Mittwoch, an dem neue Zölle in Kraft treten, zunimmt. Der Nasdaq 100 fiel um 0,8 %, der Russell 2000 fiel um 0,65 % und der US30 stieg um 0,56 %. Der S&P 500 fiel kurzzeitig in den Korrekturbereich und lag 10 % unter den Höchstständen vom Februar.

Die Märkte in Europa zeigten einen ähnlichen Trend. Der deutsche DAX verlor heute 1,33 %, der französische CAC 40 1,58 % und der britische FTSE 100 0,88 %. Der polnische WIG20 fiel um über 2 %.

Die australische Zentralbank wird die Zinssätze am Dienstag voraussichtlich unverändert lassen, während sie den Wahlkampf abwartet, der sich um Fragen der Lebenshaltungskosten dreht, und sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen eines von den USA ausgelösten Umbruchs im Welthandel vorbereitet.

Gold setzt seinen historischen Höhenflug fort und erreicht ein Allzeithoch von 3.160 $/oz, bevor es sich bei etwa 3.127 $ einpendelt. Das Edelmetall ist in diesem Quartal um 18 % gestiegen – auf dem besten Weg zu seiner besten Quartalsleistung seit 1986. Die Bank of America prognostiziert für die nächsten 18 Monate einen Preis von 3.500 $/oz, während Analysten von JPMorgan spekulieren, dass 4.000 $ möglich sein könnten.

Die Wall Street senkte ihre Prognosen , Goldman Sachs senkte das Jahresendziel für den S&P 500 von 6.200 auf 5.700 und erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 20 % auf 35 %. Barclays und Yardeni Research senkten ebenfalls ihre Ziele, wobei Yardeni nun eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 45 % sieht.

Tech-Aktien unter Druck: Tesla-Aktien fallen aufgrund von Zollsorgen und potenziellen Auswirkungen der Regierungsrolle von CEO Elon Musk auf den Umsatz um 6 %. CoreWeave-Aktien fielen am zweiten Tag des Tradings um 9 %, nachdem der Börsengang enttäuschend verlief und nur 1,5 Milliarden US-Dollar einbrachte, statt der ursprünglich angestrebten 4 Milliarden US-Dollar.

AMD -CEO bleibt optimistisch, was die Nachfrage nach KI betrifft, trotz Skepsis am Markt. Lisa Su sagte gegenüber Yahoo Finance, dass „der Bedarf an Computern weiterhin immens ist“, als das Unternehmen die Übernahme von ZT Systems im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar abschloss, um sein Geschäft mit Hyperscale-Infrastrukturen zu stärken.

Der Pharmasektor wurde hart getroffen , da der Marktwert des Unternehmens um fast 8 Milliarden Pfund (10,2 Milliarden Dollar) einbrach, nachdem der Leiter der FDA-Impfstoffabteilung, Dr. Peter Marks, von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. entlassen wurde. Moderna stürzte um 8 % ab (führend bei den S&P 500-Verlustbringern), während Pfizer, GSK, AstraZeneca und andere Biotech-Unternehmen ebenfalls stark an Wert verloren.

Zu den Entwicklungen auf dem Energiemarkt gehört der Rückgang der US-Rohölproduktion um 305.000 Barrel pro Tag im Januar auf 13,15 Millionen Barrel pro Tag, der niedrigste Stand seit Februar 2024 und der größte monatliche Rückgang seit einem Jahr.

NYSE startet Börse in Texas mit Trump Media & Technology Group (DJT) als erste Doppelnotierung. Lynn Martin, Präsidentin der NYSE Group, erklärte, das neue Angebot werde es Unternehmen ermöglichen, von der wirtschaftsfreundlichen Dynamik in Texas zu profitieren.

