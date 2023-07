Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Indizes der Wall Street notieren heute leicht im Plus. Dow Jones und Nasdaq gewinnen jeweils rund 0,1%, der Russell 2000 steigt um 0,8% und der S&P 500 bleibt unver√§ndert. Die europ√§ischen B√∂rsenindizes wurden heute gemischt gehandelt - der deutsche DAX fiel um 0,1%, der britische FTSE 100 gewann 0,1%, der franz√∂sische CAC40 legte um 0,3% zu und der niederl√§ndische AEX fiel um 0,3%. Der japanische Yen ist heute die G10-W√§hrung mit der schlechtesten Performance. Der JPY zieht zur√ľck, nachdem die Bank of Japan eine au√üerplanm√§√üige Anleihekaufaktion durchgef√ľhrt hat. US Notenbank Mitglied¬†Goolsbee sagte, die Bem√ľhungen der Fed zur Eind√§mmung der Inflation funktionierten und er sei sich nicht sicher, ob er im September eine Zinserh√∂hung fordern werde. Laut einem Bericht von Reuters ist die OPEC-Produktion im Juli um 840.000 Barrel gesunken. Kryptow√§hrungen wurden √ľberwiegend niedriger gehandelt. Bitcoin fiel um 0,1%, Ethereum handelte 0,2% niedriger und Ripple fiel um 0,6%. Dogecoin legte um 0,1% zu. Energierohstoffe wurden uneinheitlich gehandelt - √Ėl stieg um rund 1 %, w√§hrend die US-Erdgaspreise / Natgas um 1% zur√ľckgingen Edelmetalle bei relativer USD-Schw√§che. Gold wird um 0,6% h√∂her gehandelt, Platin steigt um 1,6% und Silber erholt sich um 2%. AUD und NZD sind die wichtigsten W√§hrungen mit der besten Performance, w√§hrend JPY, CHF und USD am meisten nachgeben. Der Chicagoer Einkaufsmanagerindex stieg im Juli von 41,5 auf 42,8 (erwarteter Wert: 43,3). Der Dallas Fed Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich von -23,2 auf -20,0 (erw. -22,5). VPI-Inflation im Euroraum verlangsamt sich von 5,5 auf 5,3% YoY (erwartet. 5,3% YoY, Jahresvergleich). Das BIP im Euroraum wuchs im Q2 2023 um 0,3% QoQ (erw. 0,2% QoQ, Quartalsvergleich). Deutsche Einzelhandelsums√§tze sanken im Juni um 0,8% MoM (erw. +0,2% MoM, Monatsvergleich). Die japanische Industrieproduktion stieg im Juni um 2,0% MoM (erw. 2,4% MoM). Chinesischer PMI-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe stieg im Juli von 49,0 auf 49,3 (erw. 49,2), w√§hrend der Dienstleistungsindex von 53,2 auf 51,5 (erwartet. 52,9) fiel. Der schw√§chere USD und die abwartende Haltung der Bank of Japan geben den Edelmetallen heute Auftrieb. SILBER wird um 2% h√∂her gehandelt und n√§hert sich der kurzfristigen Widerstandszone bei $24,85. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† Besonders niedrige Spreads ¬† DURCHGEHEND ¬†in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

