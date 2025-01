Es ging im DAX in der zur√ľckliegenden Handelswoche, aber eigentlich auch seit Jahresbeginn von einem Allzeithoch zum n√§chsten! Die Bewegungen lassen sich gut im Tageschart herauslesen. Der Index hat innerhalb von 10 Handelstagen eine Strecke von 1.500 Punkten abgebildet. Unsere Einsch√§tzung zum letzten Fahrplan hat sich nicht ge√§ndert. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 20.499 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 21.820/35 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 21.955/65 Punkte bzw. die 22.000 Punkte sein.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 26.01.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die M√§rkte haben am Montag der letzten Woche auf eine Meldung reagiert, dass die neue US-Administration, entgegen der Ank√ľndigungen, zun√§chst die Z√∂lle nicht erh√∂hen, sondern zun√§chst sondieren will. Dies bedeutet aber nicht, dass es nicht doch noch zu einem Anheben der Z√∂lle kommen k√∂nnte. Wir gehen davon aus, dass der amtierende US-Pr√§sident an der Zollschraube drehen wird. F√ľr Deutschland k√∂nnte dies zu einem weiteren Rezessionsjahr f√ľhren, da die US-Wirtschaftspolitik den Exporten in die USA entgegenwirken k√∂nnte. Die USA waren 2024 der wichtigste Absatzmarkt f√ľr deutsche Produkte nach China. Damit k√∂nnte hierzulande der Abbau von Arbeitspl√§tzen weiter voranschreiten und die Deindustrialisierung weiter an Fahrt gewinnen. Damit einher gehen k√∂nnten h√∂here Preise, eine steigende Inflation und ein Verlust von Kaufkraft sein, was zu einem Sinken des Lebensstandards f√ľhrt.

Die EZB Chefin Lagarde rechnet damit, dass die EZB ihre Zinssenkungen in diesem Jahr weiter fortsetzen wird. Sie deutete an, dass der Leitzins mindestens auf 2,25 bis 1,75 Prozent sinken d√ľrfte. Aktuell liegt dieser bei 3 Prozent. Die europ√§ische Zentralbank geht davon aus, das dieses Zinsniveau, das dann erreicht wird, weder die Wirtschaft anschiebt noch ausbremst. Der aktuelle Leitzins bremst die Wirtschaft aus - davon sind Volkswirte √ľberzeugt. Die EZB ist auch davon √ľberzeugt, dass die Inflation in diesem Jahr in Richtung der avisierten 2 Prozent laufen k√∂nnte. Der n√§chste Zinsentscheid steht in der kommenden Woche an, eine Zinssenkung, um 0,25 Prozentpunkte gilt als sehr wahrscheinlich.

DAX R√ľckblick: (20.01.2025 -24.01.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 20.903 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 719 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 1 Punkt unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte gleich zu Wochenbeginn ein neues Allzeithoch, das vierte hintereinander. Es stellten sich nach dem Tageshoch am Montag zwar R√ľcksetzer ein, diese wurden aber direkt wieder zur√ľckgekauft. Der DAX lief in den folgenden Handelstagen sukzessive aufw√§rts - von einem Hoch zum n√§chsten Hoch. Am Donnerstag haben es die Bullen geschafft, den DAX an und √ľber die 21.500 Punkte-Marke zu schieben. Am Freitag konnte sich der DAX zun√§chst im Bereich dieser Marke festsetzen, gab im weiteren Handelsverlauf moderat nach. Es ging im Zuge der Abgaben unter die 21.400 Punkte, unter der der Index auch dem Handel ging. Der Index ging bei 21.381 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Niveau der Vorwoche als auch √ľber der 21.000 Punkte-Marke. Das Wochentief wurde ebenfalls √ľber der Marke der Vorwoche formatiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte der DAX einen Wochengewinn ausweisen. Es ist der dritte in Folge, ist aber etwas geringer ausgefallen als der in der Woche zuvor. Die Range lag unter der der Vorwoche, aber knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†21.241/43 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.257/59 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst - wir waren zu dem√ľtig in unserer grunds√§tzlichen Richtung-Aufw√§rts-Haltung...¬†Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†20.904 Punkte-Marke nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel bei 20.888/86 Punkten.

Die Wochenperformance vom DAX betr√§gt rund 2,3% Plus, die Performance seit Jahresbeginn rund 7,5% Plus in weniger als 30 Tagen! Was f√ľr ein Jahresstart 2025 an der B√∂rse!

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 21.387/89   21.460/99   21.520/52/92   21.616   21.724/35

 

Dax Unterst√ľtzungen 21.325 ¬† 21.249 ¬† 21.188/34 ¬† 21.082/44/58 ¬† 20.977/66/33/20/11 ¬† 20.844 ¬† 20.781/56

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                21.616 und  21.118

Tagesschlussmarken                     20.597  und 20.844

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  21.616  bis  14.346

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         24.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in den letzten f√ľnf Handelstagen seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Es ging von einem Allzeithoch zum n√§chsten Allzeithoch. Die Bewegungen lassen sich gut im Tageschart herauslesen. Der Index hat damit innerhalb von 10 Handelstagen eine Strecke von 1.500 Punkten abgebildet. Damit ist der DAX seit Jahresbeginn um rund 8 Prozent gestiegen (am H√∂chststand).

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!¬†Zinsen¬†f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade!

 

**************

Das Tageschart ist uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Unsere Einsch√§tzung zum letzten Fahrplan hat sich nicht ge√§ndert. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 20.499 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 21.820/35 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 21.955/65 Punkte bzw. die 22.000 Punkte sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese √ľbergeordnet bis in den Bereich der¬†SMA20 gehen. Da der Index aktuell √ľber 800 Punkte Abstand zu dieser Durchschnittslinie hat ist denkbar, dass sich R√ľcksetzer bereits vorher im Bereich der 21.290/70 Punkte bzw. bei 21.065/45 Punkte stabilisieren und erholen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich vor einigen Handelstagen von der SMA50 (aktuell bei 20.966 Punkten) √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.325 Punkten) schieben konnte. Im Bereich der SMA20 hat der Index zun√§chst konsolidiert und ist dann sukzessive und stufenf√∂rmig aufw√§rtsgelaufen. In den letzten beiden Handelswochen wurden kaum R√ľcksetzer zugelassen und wenn sich diese eingestellt haben, wurde diese gleich wieder zur√ľckgekauft. Der DAX notiert aktuell √ľber der SMA20, und das mit einem veritablen Abstand.

Das Chartbild ist damit uneingeschr√§nkt als bullisch zu interpretieren. Solange es der Index es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

R√ľcksetzer die sich einstellen, haben das Potential sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Die Bullen sollten nach M√∂glichkeit nicht zulassen, dass es kurzfristig noch einmal nennenswert unter diese Linie geht. Sollte sich dies aber einstellen, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† das Tageschart kann aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber auch, dass der DAX in den kommenden Handelstagen, nach dem Rekordlauf der letzten Handelstage, etwas Luft ablassen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 21.381 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.395/97, bei 21.412/14, bei 21.431/33, bei 21.449/51, bei 21.470/72, bei 21.488/90, bei 21.511/13, bei 21.527/29, bei 21.540/42, bei 21.559/61, bei 21.575/77 und dann bei 21.590/92 Punkten gehen. √úber der 21.590/92 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.609/11, bei 21.624/26, bei 21.639/41, bei 21.655/57, bei 21.686/88, bei 21.701/03, bei 21.720/22, bei 21.736/38, bei 21.750/52, bei 21.767/69, bei 21.783/85 bzw. bei 21.798/800 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 21.381 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.365/63, bei 21.347/45, bei 21.334/32, bei 21.318/16, bei 21.303/01, bei 21.284/82, bei 21.266/64, bei 21.249/47, bei 21.233/31, bei 21.217/15, bei 21.201/199, bei 21.181/79, bei 21.166/64, bei 21.151/49, bei 21.134/32 und dann bei 21.118/16 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 21.118/16 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.004/02, bei 21.088/86, bei 21.072/70, bei 21.055/53, bei 21.040/38, bei 21.021/19, bei 21.005/03, bei 20.989/87, bei 20.975/73, bei 20.959/57, bei 20.940/38, bei 20.925/23, bei 20.909/07 bzw. bei 20.888/86 Punkten anzulaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 05 / 2025: 

seitwärts / abwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!