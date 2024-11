An der grunds√§tzlichen Interpretation des Tageschart hat sich nicht viel ge√§ndert. Die Bullen m√ľssen zun√§chst sicherstellen, dass sich der DAX √ľber der SMA50 halten kann. Dann sollte es z√ľgig √ľber die¬†SMA20 gehen und ein Tagesschluss √ľber dieser Linie formatiert werden. Gelingt diese Bewegung, so w√ľrde sich das Chartbild entspannen, aber nicht aufhellen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX l√∂sen und auch z√ľgig und vor allem dynamisch aufw√§rtsschieben kann. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. nat√ľrlich die 20.000 Punkte gehen.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 17.11.2024: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. So viele Unternehmen wie seit 15 Jahren beklagen derzeit einen Auftragsmangel. In einer Erhebung des ifo Instituts klagten im Oktober 41,5 Prozent der befragten Unternehmen √ľber zu wenig Auftr√§ge - im September lag der Wert bei 39,4 Prozent. Betroffen sind √ľbergeordnet alle Branchen. Insbesondere in den Branchen Maschinenbau oder der Metall- und Elektroindustrie herrscht aktuell Flaute, aber auch das Transportgewerbe als auch die Gastronomie berichten von einer schleppenden Nachfrage. Profiteure der Entwicklung sind Rechts- und Steuerberater. Hoher und weiter zunehmender B√ľrokratie- und Regulierungsaufwand bescheren ihnen nach wie vor eine hohe Nachfrage. Einer Studie zufolge kostet die umfassend B√ľrokratie der deutschen Wirtschaft j√§hrlich 146 Mrd. EUR, was die Dringlichkeit einer Deregulierung aufzeigt.

Das Ifo-Institut hat auch erhoben, wie viele deutscher Unternehmen um ihre wirtschaftliche Existenz f√ľrchten. Dieser Anteil ist auf 7,3 Prozent gestiegen. Im Oktober letzten Jahres waren es noch 6,8 Prozent. Vor allem das verarbeitende Gewerbe, aber auch der Einzelhandel und die Gastronomie sind betroffen.

DAX R√ľckblick: (11.11.2024 -15.11.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.307 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 37 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 64 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zum Wochenbeginn zogen die Notierungen zun√§chst weiter an. Es ging im Rahmen der Erholungsbewegung an und √ľber die 19.500 Punkte-Marke. Nachfolgend br√∂ckelten die Notierungen sukzessive ab. Am Dienstagnachmittag nahm die Bewegung an Dynamik zu. Es gelang den Bullen zwar eine Stabilisierung und ein moderarte Entlastungsbewegung abzubilden, am Mittwochnachmittag stellte sich weitere Schw√§che ein. Es ging bis unter die 18.900 Punkte-Marke zur√ľck. Der Index konnte sich im weiteren Handelsverlauf, insbesondere am Donnerstag wieder deutlicher erholen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Freitag gaben die Notierungen moderat nach, den Bullen gelang am Freitagvormittag den Index wieder √ľber die 19.200 Punkte-Marke zu schieben, allerdings hatte die Bewegung keine Substanz, bis zum Abend notierte der DAX wieder unter dieser Marke. Kurz vor Wochenschluss legten die Bullen noch einmal zu. Es ging in einer Aufw√§rtsbewegung zur√ľck √ľber die 19.200 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 19.238 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde knapp unter der Marke der Vorwoche formatiert. Das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Woche zuvor festgestellt, als auch unter der 19.000 Punkte-Marke. Die Range war gr√∂√üer als in der Vorwoche. Den Bullen ist es kurz vor Wochenschluss zwar gelungen, den Index noch einmal etwas aufw√§rtszuschieben, es hat f√ľr einen Wochengewinn aber nicht gereicht. Der Wochenverlust betr√§gt 5 Punkte. In den letzten drei Handelswochen hat sich der DAX auf Wochenschlussbasis praktisch nicht ver√§ndert. Er ist damit auf der Stelle getreten.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.529/31¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.547/49 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde exakt erreicht. Das Setup hat damit perfekt gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†18.860/58 Punkte-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†18.844/42 Punkten. ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.247/88/96   19.301/34/88   19.447/67   19.528   19.606   19.704/59   19.813/35/48    

 

Dax Unterst√ľtzungen 19.221/07 ¬† 19.173/52/21/16 ¬† 19.051 ¬† 18.957/10 ¬† 18.888 ¬† 18.744/11 ¬† 18.661/20 ¬† ¬†

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.632   und  18.793

Tagesschlussmarken                     19.868  und 18.205

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat mehrfach versucht die SMA20 (aktuell bei 19.296 Punkten) zu √ľberwinden, was aus dem Tageschart gut herauszulesen ist. Es ging zwar immer wieder √ľber diese Durchschnittslinie, der DAX hat es aber nicht vermocht, sich auch dar√ľber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA50 (aktuell bei 19.173 Punkten) zwar unterschritten, die Bullen konnten den DAX in der zweiten Wochenh√§lfte wieder √ľber diese Durchschnittslinie schieben.

An der grunds√§tzlichen Interpretation des Tageschart hat sich nicht viel ge√§ndert. Die Bullen m√ľssen zun√§chst sicherstellen, dass sich der DAX √ľber der SMA50 halten kann. Dann sollte es z√ľgig √ľber die¬†SMA20 gehen und ein Tagesschluss √ľber dieser Linie formatiert werden. Gelingt diese Bewegung, so w√ľrde sich das Chartbild entspannen, aber nicht aufhellen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX l√∂sen und auch z√ľgig und vor allem dynamisch aufw√§rtsschieben kann. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. nat√ľrlich die 20.000 Punkte gehen.

Sollte die SMA50 aber im Rahmen von Schw√§che nicht halten und der DAX unter diese Linie rutschen, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Abh√§ngig von der Dynamik der R√ľcksetzer, k√∂nnte es √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.428 Punkten) gehen. Sollte sich der DAX unter der SMA50 etablieren und den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, so w√ľrde dies auch den bullischen Grundton im Chart in Frage stellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen mit der¬†SMA200 (aktuell bei 19.301 Punkten) zu k√§mpfen hatte. Es ist dem Index zun√§chst nicht gelungen, sich √ľber dieser Linie festzusetzen. Erst nach dem dynamischen R√ľcksetzer zur Wochenmitte haben es die Bullen geschafft, den DAX mit Dynamik wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. Zum Wochenschluss hin wurden alle drei Durchschnittslinien wieder dynamisch aufgegeben. Am Freitagabend hat sich der DAX im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 19.221 Punkten) etabliert. Kritisch ist, dass die Bullen es nicht schaffen, den Index verbindlich √ľber der SMA200 festzusetzen. Drei Fehlausbr√ľche in den letzten Handelstagen sprechen ihre eigene Sprache. Wenn die Bullen weitere Fehlausbr√ľche zulassen, spielt das den B√§ren zu. Mit jedem weiteren Fehlausbruch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich gr√∂√üere R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten.

Die Bullen konnten den DAX per Wochenschluss zwar √ľber die SMA50 schieben, der Schwur kommt aber an der SMA200. Die Bullen m√ľssen den Index √ľber diese Durchschnittslinie schieben und festsetzen, und zwar verbindlich. Erst wenn sich der DAX im Bereich der 19.480/520 Punkte etabliert hat, k√∂nnte es wieder in Richtung des ATH gehen, bzw. es k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Geht es wieder unter die SMA20 (aktuell bei 19.116 Punkten) und etabliert sich der DAX unter dieser Durchschnittslinie, so k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die die Perspektive haben, unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 19.050/30 Punkten bzw. bei 18.850/35 Punkten zu erreichen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† der DAX muss sich per Tagesschluss √ľber der SMA50 halten. Wird diese Linie aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung S√ľden gehen. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann, wenn sich der DAX per Tagesschluss wieder √ľber der SMA20 festgesetzt hat.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.238 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.251/53, bei 19.268/70, bei 19.287/89, bei 19.311/13, bei 19.327/29, bei 19.341/43, bei 19.358/60, bei 19.375/77, bei 19.391/93, bei 19.411/13, bei 19.428/30, bei 19.444/46 und dann bei 19.456/58 Punkten gehen. √úber der 19.456/58 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.511/13, bei 19.529/31, bei 19.547/49, bei 19.565/67, bei 19.585/87, bei 19.604/06, bei 19.625/27, bei 19.645/47 bzw. bei 19.665/67 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.238 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.228/26, bei 19.205/03, bei 19.188/86, bei 19.173/71, bei 19.164/62, bei 19.149/47, bei 19.133/31, bei 19.117/15, bei 19.104/03, bei 19.088/86, bei 19.071/69, bei 19.053/51, bei 19.037/35 und dann bei 19.019/17 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.019/17 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.006/04, bei 18.988/86, bei 18.973/71, bei 18.955/53, bei 18.940/38, bei 18.924/22, bei 18.907/05, bei 18.889/87, bei 18.873/71, bei 18.860/58, bei 18.844/42 bzw. bei 18.827/25 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 47 / 2024: 

seitwärts / abwärts*

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX