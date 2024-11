Wesentlich wird in der neuen Handelswoche zun√§chst sein, ob sich der DAX √ľber der SMA50 halten kann. Denkbar ist, dass diese Linie in den kommenden Handelstagen noch mehrmals angelaufen werden k√∂nnte. Gelingt es den Bullen den deutschen Leitindex per Tagesschluss √ľber die¬†SMA20 zu schieben und vor allem nachfolgend zu etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild entspannen, aber nicht aufhellen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX l√∂sen und auch z√ľgig und vor allem dynamisch aufw√§rtsschieben kann. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. nat√ľrlich die 20.000 Punkte gehen.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 10.11.2024: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Pr√§sidentschaftswahlen sind gelaufen. Anstatt eines engen Kopf-an-Kopf Rennen hat sich der Sieg von Donald Trump schon sehr fr√ľh abgezeichnet. Auch im Senat k√∂nnen die Republikaner auf die Mehrheit zur√ľckgreifen; im Repr√§sentantenhaus zeichnet sich aktuell auch eine Mehrheit f√ľr die Republikaner ab. Damit kann Donald Trump in den kommenden zwei Jahren praktisch durchregieren. Seine politische Agenda wird er zeitnah umsetzen. Setzt er seine Versprechungen zu Steuersenkungen ohne die entsprechende Gegenfinanzierung um, so k√∂nnte dies rasch zu einer weiteren, au√üerordentlichen Belastung f√ľr den Staatshaushalt werden. Bereits heute sind die USA mit √ľber 30 Billionen US-Dollar verschuldet. Weitere, nicht ausreichend gegenfinanzierte Schulden k√∂nnten rasch zu einer Finanz- und Weltwirtschaftskrise f√ľhren. Ab Januar 2025 wird der Fokus noch einmal mehr auf den wirtschaftspolitischen Entscheidungen liegen.

Die Zahl der Insolvenzen ist im Oktober 2024 sprunghaft angestiegen. Es haben im letzten Monat insgesamt 1.530 Unternehmen Insolvenz angemeldet - so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl liegt auch 66 Prozent √ľber dem Vor-Corona-Niveau. Faktoren, die als Gr√ľnde f√ľr die hohen Insolvenzzahlen herangef√ľhrt werden sind unter anderem die anhaltende konjunkturelle Schw√§chephase als auch die stark gestiegenen Kosten bei L√∂hnen und Energie. Auf der anderen Seite gibt es noch "Nachholeffekte" aus der Pandemie, als insbesondere bereits schw√§chere Unternehmen durch den Staat gest√ľtzt worden sind. Diese Insolvenzen wurden nur herausgez√∂gert. Branchenschwerpunkte der Insolvenzen ist das Baugewerbe, der Handel als auch unternehmensnahe Dienstleistungen. Anders als in den Vormonaten ist die Zahl der betroffenen Besch√§ftigten mit 11.000 Arbeitspl√§tzen gering ausgefallen. Im Vormonat lag diese Zahl noch doppelt so hoch. Auf in den kommenden Monaten muss mit weiter steigenden Insolvenzzahlen gerechnet werden.

DAX R√ľckblick: (04.11.2024 -08.11.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.270 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 258 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 42 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn gaben die Notierungen zun√§chst etwas nach. Den Bullen gelang es den Index zu stabilisieren und bereits am Dienstagmorgen wieder aufw√§rtszuschieben. Der R√ľcksetzer am Mittwochmorgen wurde zeitnah zur√ľckgekauft; es ging am Vormittag dynamisch und mit Momentum aufw√§rts. Das Tageshoch am Mittwoch wurde aber direkt wieder abverkauft. Es ging ohne nennenswerte Erholungen an die 19.000 Punkte. Der DAX schaffte im Dunstkreis dieser Marke eine Erholung abzubilden, die ihn bis Donnerstagabend wieder √ľber die 19.400 Punkte-Marke f√ľhrte. Am Freitagvormittag stellte sich erneute Schw√§che ein, die den DAX wieder an und unter die 19.200 Punkte-Marke brachte. Den Bullen gelang es in den letzten Handelsstunden am Freitagabend, den DAX wieder in Richtung der 19.250 Punkte zu schieben. Der Index ging bei 19.243 Punkten aus dem Wochenhandel.

 

***

TRADING und ZINSEN! 

   

Neu- und Bestandskunden erhalten GUTHABENZINSEN auf dem Handelskonto bei XTB

In den Pausen zwischen den nächsten Trades auf dem Handelskonto Zinsen auf das nicht investierte Kapital!

Automatisch! T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!

Bis zu 4,2% p.a. Zinsen ¬†erhalten f√ľr Neukunden! Vom¬† Testsieger in Deutschland ¬†bei Brokerwahl.de; DKI; Brokervergleich; etc.

¬†erhalten f√ľr Neukunden! Vom¬† ¬†bei Brokerwahl.de; DKI; Brokervergleich; etc. Mehr erfahren!

***

Das Wochenhoch liegt unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde minimal √ľber dem Level der Woche zuvor formatiert. Es ist den Bullen in den letzten Handelsstunden am Freitag gelungen, den DAX aufw√§rtszuschieben und damit einen kleinen Wochengewinn auszuweisen. Die Range war etwas kleiner als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.547/49¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.565/67 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde exakt erreicht. Das Setup hat damit perfekt gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 19.019/17 Punkte-Marke ebenfalls exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†19.006/04 Punkten. Damit hat das Setup in der letzten Handelswoche sehr gut gegriffen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.258/59/64/72/89   19.306/35/84   19.438/64   19.555   19.601/48   19.704/59   19.813/35/48    

 

Dax Unterst√ľtzungen 19.241 ¬† 19.192/52/22/07 ¬† 19.052/24 ¬† 18.972/03 ¬† 18.888 ¬† 18.776/11 ¬† 18.685/65/17 ¬† ¬†

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.577   und  18.966

Tagesschlussmarken                     19.868  und 18.738

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323                           

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist, nachdem er sich in den letzten Handelswochen immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 19.384 Punkten) stabilisieren und moderat erholen konnte, im weiteren Handelsverlauf unter diese Durchschnittslinie gerutscht. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA50 (aktuell bei 19.107 Punkten) im Rahmen der R√ľcksetzer in den letzten Handelstagen ein belastbarer Support gewesen ist. Es ging von hier aus wieder an die SMA20 zur√ľck, √ľber die der DAX gelaufen ist, sich dort aber nicht festsetzen konnte.

Wesentlich wird in der kommenden Handelswoche zun√§chst sein, ob sich der Index √ľber der SMA50 halten kann. Denkbar ist, dass diese Linie in den kommenden Handelstagen noch mehrmals angelaufen werden k√∂nnte. Gelingt es den Bullen den DAX per Tagesschluss √ľber die¬†SMA20 zu schieben und vor allem nachfolgend zu etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild entspannen, aber nicht aufhellen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX l√∂sen und auch z√ľgig und vor allem dynamisch aufw√§rtsschieben kann. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. nat√ľrlich die 20.000 Punkte gehen.

Sollte die SMA50 aber im Rahmen von Schw√§che nicht halten und unter diese Linie rutschen, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Abh√§ngig von der Dynamik der R√ľcksetzer, k√∂nnte es √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.373 Punkten) gehen. Sollte sich der DAX unter der SMA50 etablieren, w√ľrde dies auch den bullischen Grundton im Chart in Frage stellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen mit der¬†SMA200 (aktuell bei 19.306 Punkten) zu k√§mpfen hatte. Es ist dem Index zun√§chst nicht gelungen, sich √ľber dieser Linie festzusetzen. Erst nach dem dynamischen R√ľcksetzer zur Wochenmitte haben es die Bullen geschafft, den DAX mit Dynamik √ľber alle drei Durchschnittslinien zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. Zum Wochenschluss hin wurden alle drei Durchschnittslinien wieder dynamisch aufgegeben. Am Freitagabend hat sich der DAX unter der SMA50 (aktuell bei 19.241 Punkten) etabliert.

Damit hat sich das √ľbergeordnete Chartbild innerhalb kurzer Zeit wieder eingetr√ľbt. Alle drei Durchschnittslinien sind am Freitag vergleichsweise eng zusammengelegen, haben aber keinen wesentlichen Support geboten. Der Index hat es wiederholt nicht geschafft, sich √ľber der SMA200 festzusetzen. Die beiden Fehlausbr√ľche in den letzten Handelstagen haben das Potential das Tageschart b√§risch zu interpretieren. Solange der DAX unter der SMA50 /¬†SMA20 (aktuell bei 19.264 Punkten) notiert, solange k√∂nnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 18.880/60 Punkte, die 18.705/690 Punkte und √ľbergeordnet die 18.500/480 Punkte sein.

Die Bullen w√§ren erst wieder im Spiel, wenn es ihnen gelingt, den Index nicht nur √ľber die SMA200 zu schieben, sondern auch verbindlich zu etablieren. Erst wenn dies im Chart abgebildet ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Aufw√§rtsimpulse an die Anlaufziele einstellen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bärisch

Fazit:¬† der DAX sollte unbedingt versuchen sich per Tagesschluss √ľber der SMA50 zu halten. Wird diese Linie aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung S√ľden gehen. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann, wenn sich der DAX per Tagesschluss wieder √ľber der SMA20 festgesetzt hat.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.243 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.255/27, bei 19.271/73, bei 19.289/91, bei 19.311/13, bei 19.327/29, bei 19.341/43, bei 19.358/60, bei 19.375/77, bei 19.391/93, bei 19.411/13, bei 19.428/30, bei 19.444/46 und dann bei 19.456/58 Punkten gehen. √úber der 19.456/58 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.511/13, bei 19.529/31, bei 19.547/49, bei 19.565/67, bei 19.585/87, bei 19.604/06, bei 19.625/27, bei 19.645/47 bzw. bei 19.665/67 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.243 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.228/26, bei 19.205/03, bei 19.188/86, bei 19.173/71, bei 19.164/62, bei 19.149/47, bei 19.133/31, bei 19.117/15, bei 19.104/03, bei 19.088/86, bei 19.071/69, bei 19.053/51, bei 19.037/35 und dann bei 19.019/17 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.019/17 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.006/04, bei 18.988/86, bei 18.973/71, bei 18.955/53, bei 18.940/38, bei 18.924/22, bei 18.907/05, bei 18.889/87, bei 18.873/71, bei 18.860/58, bei 18.844/42 bzw. bei 18.827/25 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 46 / 2024: 

seitwärts / abwärts*

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX