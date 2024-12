Das DAX Tageschart hat sich durch die m√ľhevollen Bewegungen des Leitindexes in den letzten beiden Handelswochen zun√§chst aufgehellt, eine bullische Interpretation ist erst durch die Bewegung am Freitag zul√§ssig. Mit diesem Move hat der Index jetzt alle Chancen zu immer neuen Hochs zu laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 19.815/35 Punkte und dann √ľbergeordnet die 20.000 Punkte-Marke sein.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 01.12.2024: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation ist im November weiter angestiegen. Waren und Dienstleistungen haben sich im November durchschnittlich um 2,2 Prozent verteuert. Der Anstieg im November ist damit der zweite hintereinander. Im September hat die Teuerung noch bei 1,6 Prozent gelegen, im Oktober ist sie auf 2,0 Prozent gestiegen. √Ėkonomen hatten im Vorfeld einen Anstieg erwartet und waren 2,3 Prozent ausgegangen. Verbraucher m√ľssen insbesondere f√ľr Dienstleistungen und Versicherungen mehr bezahlen. Diese verteuerten sich erneut um 4,0 Prozent, w√§hrend f√ľr Energie 3,7 Prozent weniger ausgegeben werden musste. Die Kerninflation stieg voraussichtlich um 3,0 Prozent. Preistreibend d√ľrften zu Beginn des Jahres 2025 Basiseffekte sein, wie die Preisanhebung des Deutschlandticket und die Erh√∂hung der Tarife der privaten Krankenversicherungen. Somit ist mit einem Abflachen der Preissteigerung in den n√§chsten Monaten eher nicht zu rechnen.

Die deutsche Bundesbank sieht gro√üe Belastungen auf das deutsche Finanzsystem zukommen. Insbesondere die geopolitische Lage als auch die schwache Wirtschaft stellen das Finanzsystem vor gro√üe Herausforderungen. Auch der Ausgang der US-Pr√§sidentschaftswahlen bringt zus√§tzliche Unsicherheiten in Hinblick auf die Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik. Sollten die Ank√ľndigungen der zuk√ľnftigen US-Administration umgesetzt werden, so w√ľrde dies insbesondere die deutsche, exportorientierte Wirtschaft treffen. Die Rahmenbedingungen werden somit auch 2025 weiter anspruchsvoll sein.

DAX R√ľckblick: (25.11.2024 -29.11.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.407 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 132 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 54 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Das Hoch am Montagmorgen wurde direkt abverkauft. Es stellten sich zu Wochenbeginn zun√§chst nur moderate Abgaben ein. Im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Dienstag hat der DAX deutlicher nachgegeben, konnte aber ein Gro√üteil der Verluste im Handelsverlauf wieder kompensieren. Am Mittwoch stellte sich erneute Schw√§che ein, die den Index an das Wochentief bei 19.150 Punkte brachte. Am Mittwochnachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu, das sich auch am Donnerstag, wenn auch nur moderat, weiter fortgesetzt hat. Der R√ľcksetzer im Fr√ľhhandel zu Freitag wurde zwar direkt zur√ľckgekauft, der Index hatte aber zun√§chst Probleme sich am Freitag aufw√§rtszuschieben. Erst am Nachmittag ging es mit Dynamik und mit Momentum verbindlich √ľber die 19.600 Punkte-Marke an ein neues Allzeithoch. Der DAX ging bei 19.651 Punkten aus dem Wochenhandel.

DER DEUTSCHE LEITINDEX

 

Das Wochenhoch konnte √ľber der Marke der Vorwoche formatiert werden, das Wochentief wurde ebenfalls deutlich √ľber dem Wochentief der Vorwoche als auch √ľber der 19.000 Punkte-Marke festgestellt. Die Range war in etwa gleich gro√ü wie in der Woche zuvor. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte der DAX einen Wochengewinn ausweisen, der 28. in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.665/67¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.682/84 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†19.164/62 Punkte-Marke nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†19.149/47 Punkten. Dieses Anlaufziel wurde minimal verfehlt.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.687   19.835   19.911/47   20.017/35   20.161   20.330

 

Dax Unterst√ľtzungen 19.606 ¬† 19.528 ¬† 19.498/87/78/18 ¬† 19.383/17/11 ¬† 19.293/83/65/54/10 ¬† 19.141/18 ¬† 19.049/22 ¬† ¬†

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.868   und  19.404

Tagesschlussmarken                     20.336  und 19.223

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323                                  

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich nach vielfachen Versuchen √ľber die SMA50 (aktuell bei 19.293 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 19.254 Punkten) schieben. Er hatte aber nachfolgend Probleme sich von diesen beiden Linien zu l√∂sen. Es ging zur Wochenmitte noch einmal an und unter diese beiden Linien. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunten der Tageskerzen unter diese beiden Durchschnittslinien gelaufen ist, die Kerzenk√∂rper aber auf der SMA50 aufgesetzt haben. Am Freitag hat sich eine lange gr√ľne Tageskerze ausgebildet und damit das Tageschart bullisch aufgehellt.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an die SMA50 /¬†SMA20 einstellen. Diese beiden Durchschnittslinien waren in den letzten Handelswochen ein Brett gewesen. Denkbar ist, dass sie jetzt bei Schw√§che ein guter und belastbarer Support sind. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben, wenn der Index unter die¬†SMA50 /¬†SMA20 rutscht und den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien verliert.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen und -wochen mit der¬†SMA200 (aktuell bei 19.317 Punkten) zu k√§mpfen hatte. Die Bewegung zu Beginn der letzten Handelswoche wurde wieder abverkauft, es ging erst nach einem erneuten R√ľcksetzer an die SMA50 (aktuell bei 19.283 Punkten) zur Wochenmitte mit Schwung aufw√§rts an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 19.383 Punkten) / SMA200. Zum Wochenschluss hin kam es zu einer dynamischen und von Momentum gepr√§gten Aufw√§rtsbewegung, die an ein neues Allzeithoch gef√ľhrt hat.

Das 4h Chart kann wieder uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Auch auf dieser Zeitebene gilt: solange sich der DAX √ľber der¬†SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es zu immer weiteren Hochs gehen.

R√ľcksetzer bis an die SMA20 w√§ren unproblematisch. √úbergeordnet haben diese einen bullischen Charakter, da dieser Pullback zu neuen Hochs f√ľhren k√∂nnte. Etwas eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn der DAX wieder unter diese Durchschnittslinie rutscht. Weitere Abgaben bis in den Bereich der SMA200 w√§ren denkbar und m√∂glich. Wird diese Linie angelaufen, so h√§tte der Index hier gute Chancen auf Erholung. Die SMA200 war in den letzten Handelswochen immer ein hartes Brett, somit k√∂nnte sie jetzt eine veritable Unterst√ľtzung sein. Wesentlich unter die SMA200 sollte es in der kommenden Handelswoche nicht gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† das Tageschart hat sich mit der Bewegung am Freitag deutlich aufgehellt. Solange es der DAX per Tagesschluss schafft, sich √ľber der SMA50 /¬†SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es zu neuen Hochs gehen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      70 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     30 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.651 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.667/69, bei 19.687/89, bei 19.705/07, bei 19.721/23, bei 19.739/41, bei 19.755/57, bei 19.771/73, bei 19.790/92, bei 19.805/07, bei 19.823/25 und dann bei 19.841/43 Punkten gehen. √úber der 19.841/43 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.860/62, bei 19.881/83, bei 19.897/99, bei 19.913/15, bei 19.932/34, bei 19.951/53, bei 19.969/71, bei 19.984/86, bei 19.996/98, bei 20.010/12, bei 20.029/31, bei 20.045/47, bei 20.064/66, bei 20.085/87, bei 20.101/03 bzw. bei 20.119/21 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.651 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.638/36, bei 19.618/16, bei 19.604/02, bei 19.588/86, bei 19.565/63, bei 19.551/49, bei 19.538/36, bei 19.521/19, bei 19.503/01, bei 19.483/81, bei 19.468/66, bei 19.453/51, bei 19.437/35, bei 19.420/18, bei 19.404/02 und dann bei 19.389/87 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.389/87 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.371/69, bei 19.348/46, bei 19.332/30, bei 19.317/15, bei 19.301/299, bei 19.287/85, bei 19.269/67, bei 19.251/49, bei 19.235/33, bei 19.219/17, bei 19.202/200, bei 19.185/83, bei 19.167/65, bei 19.150/48, bei 19.134/32 bzw. bei 19.123/21 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 49 / 2024: 

seitwärts / aufwärts*

Quellen: xStation5 von XTB

 

2024 KENNT EINEN SIEGER!