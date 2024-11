Wesentlich wir sein, ob die Bullen am Montag den Tagesschluss von Freitag bestätigen können. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Je schneller sich der DAX von diesen beiden Durchschnittslinien lösen kann, desto besser, desto belastbarer kann die Bewegung eingeschätzt werden. Gelingt es dies auf Tagesschlussbasis abzubilden, so könnte der Index zunächst das Allzeithoch anlaufen. Geht es über diese Marke, so könnten unsere Anlaufziele bei 19.825/35 Punkte und übergeordnet die 20.000 Punkte angelaufen werden können.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 24.11.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Der Trend bei den Insolvenzen zeigt seit Monaten in eine Richtung, nämlich nach oben. Die derzeitige Insolvenzwelle ist das Ergebnis aus anhaltender konjunkturellen Schwäche, erhebliche Belastungen durch Steuern, Sozialabgaben und Bürokratie, dramatisch gestiegenen Kosten, insbesondere für Energie und der globalen Eintrübung der Nachfrage von der die deutsche Industrie besonders betroffen ist. Für dieses Jahr wird mit einem Anstieg der Insolvenzen auf etwa 20.000 Fälle gerechnet. Im August haben nach endgültigen Zahlen 1.764 Unternehmen Insolvenz anmelden müssen, die Forderungen der Gläubiger belaufen sich auf rund 2,4 Mrd. EUR.

Dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten abschwächen wird, ist eher unwahrscheinlich. Ab Januar gibt es in den USA eine neue Regierung und Administration, die bereits angekündigt hat, Strafzölle auf Importe zu erheben, was die Importe verteuern würde und amerikanische Produkte günstiger macht. Daraus kann eine potentielle Nachfrageabschwächung im kommenden Jahr abgeleitet werden. Gerade Deutschland als Exportnation wird davon überproportional betroffen sein. Die Abschwächung der Auslandsnachfrage kann durch den Inlandskonsum nicht ausgeglichen werden. Somit könnten sich die Rahmenbedingungen im kommenden Jahr weiter abschwächen, was in eine Negativspirale münden könnte.

DAX Rückblick: (18.11.2024 -22.11.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.275 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 32 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 37 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zum Wochenbeginn formatierte der DAX zunächst ein Hoch, das aber direkt abverkauft wurde. Es ging bereits am Montag abwärts, wobei sich die Abgaben in Grenzen gehalten haben. Nach einer kleinen Entlastungsbewegung im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag gaben die Notierungen bereits am Dienstagmorgen dynamisch und mit Momentum nach. Der Index konnte erst knapp über der 18.800 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend erholen. Diese Erholung trug den DAX wieder in den Bereich der 19.200 Punkte. Die Bullen haben es am Mittwoch aber nicht geschafft, den Index über dieser Marke festzusetzen. Es ging am Mittwochnachmitag wieder unter die 19.000 Punkte. Zwar schaffte es der Index sich erneut zu erholen, die Gewinne wurden am Donnerstag im Rahmen einer weiteren Schwächephase wieder abgegeben. Den Bullen gelang es am Donnerstag im Handelsverlauf einen Richtungswechsel abzubilden, der Substanz hatte und auch belastbar war. Diese Aufwärtsbewegung setzte sich im Handel am Freitag weiter fort. Der DAX konnte sich im Handel am Freitag über der 19.300 Punkte-Marke festsetzen und auch einen Wochenschluss über dieser Marke formatieren. Der DAX ging bei 19.353 Punkten aus dem Wochenhandel.

***

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der letzten Handelswoche formatiert, das Wochentief ebenfalls knapp unter der Marke der Vorwoche. Die Bullen haben es aber geschafft, einen Wochengewinn auszuweisen. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 19.358/60 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 19.375/77 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 18.844/42 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 18.827/25 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.388 19.467 19.528 19.606/89 19.711/35 19.913/35 19.911

Dax Unterstützungen 19.308 19.247/44/32/29/09 19.188/47/40/32 19.090/49 18.957/10 18.888 18.744 18.661/20

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 19.632 und 18.793

Tagesschlussmarken 19.868 und 18.205

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 20.336 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 20.844 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in den letzten Handelstagen mehrfach versucht die SMA20 (aktuell bei 19.229 Punkten) zu überwinden, was aus dem Tageschart gut herauszulesen ist. Es ging zwar immer wieder über diese Durchschnittslinie, der DAX hat es aber nicht vermocht, sich auch darüber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA50 (aktuell bei 19.232 Punkten) angelaufen und unterschritten, die Bullen konnten den DAX aber im Dunstkreis der SMA50 festsetzen und am Freitag wieder zurück über diese beiden Linien schieben und auch festsetzen.

Wesentlich ist, ob die Bullen am Montag den Tagesschluss von Freitag bestätigen können. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Je schneller sich der DAX von diesen beiden Durchschnittslinien lösen kann, desto besser, desto belastbarer kann die Bewegung eingeschätzt werden. Gelingt es dies auf Tagesschlussbasis abzubilden, so könnte der Index zunächst das All-time-high anlaufen. Geht es über diese Marke, so könnten unsere Anlaufziele bei 19.825/35 Punkte und übergeordnet die 20.000 Punkte angelaufen werden können.

Gelingt die Bewegung aber nicht und wird ein erneuter Tageschluss unter der SMA20 / SMA50 formatiert, so würde dies dann kritisch werden, wenn der DAX im Zuge von Schwäche den Kontakt zu diesen Durchschnittslinien verliert. Die könnte den Index zunächst an das Wochentief der Vorwoche und nachfolgend übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.483 Punkten) führen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen und -wochen mit der SMA200 (aktuell bei 19.308 Punkten) zu kämpfen hatte. Kritisch ist, dass die Bullen es bisher nicht verbindlich schaffen, den Index verbindlich über der SMA200 festzusetzen. Es ging am Freitag der letzten Handelswoche zwar wieder über die SMA200, es wird sich aber erst zu Wochenbeginn zeigen, welche Substanz diese Bewegung jetzt hat.

Am Freitag der letzten Handelswoche ging es von der SMA50 (aktuell bei 19.132 Punkten) direkt an und über die SMA200, über die sich der DAX zunächst festsetzen konnte. Die letzte Kerze wurde zwar über dieser Durchschnittslinie ausgebildet, ist aber rot eingefärbt. Somit gilt für die Bullen Anfang der kommenden Handelswoche direkt sicherzustellen, dass sich der DAX über der SMA200 festsetzen kann. Zudem gilt die Forderung, dass sich der DAX zügig von der SMA200 nach Norden lösen kann. Gelingt dies und können diese Kursmuster abgebildet werden, so würde sich das Chartbild aufhellen. Verbindlich bullisch würde es werden, wenn sich der DAX über der 19.570 Punkte-Marke festsetzen kann. Kann dies abgebildet werden, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Gelingt es den Bullen erneut nicht, den Index über der SMA200 zu etablieren und die definierte Forderung umzusetzen, so würde dies den Bären in die Hände spielen. Sie hätten dann die Möglichkeit den Index wieder an die SMA20 (aktuell bei 19.140 Punkten) / SMA50 zu drücken. Verbindlich bärisch würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn sich der Index unter diesen beiden Linien etabliert und nachfolgend den Kontakt verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen könnten. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnten das Wochentief der Vorwoche und übergeordnet der Bereich bei 18.510/490 Punkte sein.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss über der SMA50 / SMA20 festsetzen. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Allzeithochs und übergeordnet bis an die 20.000 Punkte gehen. Werden diese beiden Linien aber per Tagesschluss aufgegeben, so könnte daraus abgeleitet werden, dass sich weitere Schwäche deutlich unter die 19.000 Punkte-Marke ausdehnen könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 19.353 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.375/77, bei 19.391/93, bei 19.411/13, bei 19.428/30, bei 19.444/46, bei 19.456/58, bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.511/13, bei 19.529/31, bei 19.547/49, bei 19.565/67 und dann bei 19.585/87 Punkten gehen. Über der 19.585/87 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.604/06, bei 19.625/27, bei 19.645/47, bei 19.665/67, bei 19.682/84, bei 19.697/99, bei 19.714/16, bei 19.731/33, bei 19.750/52, bei 19.767/69 bzw. bei 19.788/90 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 19.353 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.338/36, bei 19.318/16, bei 19.303/01, bei 19.287/85, bei 19.271/69, bei 19.255/53, bei 19.241/39, bei 19.228/26, bei 19.205/03, bei 19.188/86, bei 19.173/71, bei 19.164/62 und dann bei 19.149/47 Punkten drücken. Unter der 19.149/47 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.133/31, bei 19.117/15, bei 19.104/03, bei 19.088/86, bei 19.071/69, bei 19.053/51, bei 19.037/35, bei 19.019/17, bei 19.006/04, bei 18.988/86, bei 18.973/71, bei 18.955/53, bei 18.940/38, bei 18.924/22, bei 18.907/05 bzw. bei 18.889/87 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 48 / 2024:

seitwärts / aufwärts*

Quellen: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX