Montag d√ľrfte in die Geschichtsb√ľcher¬†eingehen, das 21. Jahrhundert hat nun auch seinen "Schwarzen Montag", der DAX st√ľrzte kurz nach Er√∂ffnung des XETRA-Handels um fast 10% ab und unter die 19.000 Punkte Marke, handelte kurze Zeit sp√§ter erneut oberhalb und reduzierte sein Minus auf "nur noch" rund 5%.¬†

DAX Crash mit zeitweise fast -10% ūüĒī Trump ist All In, wann blinzelt die FED?

DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40.cash

Die Schwankungen am Markt gleichen derzeit einem Tsunami, losgetreten durch den "Liberation Day" am vergangenen Mittwoch durch die Pressekonferenz im Rose Garden mit Donald Trump, der einen globalen Handelskrieg entfesselte. Die Vergeltung Chinas am vergangenen Freitag goss weiteres¬†√Ėl ins Feuer.

Am Freitag hatte man eventuell noch ein wenig Hoffnung, dass man irgendetwas Positives in Form eines Deals oder dergleichen h√∂ren w√ľrde. Das gilt eventuell besonders, nachdem ja bspw. Vietnam anbot, alle Z√∂lle auf US-G√ľter zu erlassen, was wiederum z.B. den Sportartikelhersteller Nike nach dramatischen Abschl√§gen stark steigen lie√ü.¬†

Aber das war nur eine Hoffnung, mittlerweile ist klar, dass die Hoffnung vergebens war. Was wir aktuell zu sehen bekommen ist Panik, eine, die recht nah an jene w√§hrend des Covid-Crashs vor rund f√ľnf Jahren heranreicht.¬†

Und Trump macht nicht den Eindruck, klein beigeben zu wollen - kann er eventuell auch gar nicht. F√ľr die USA geht es ausgehend von einem riesigen¬†Schuldenberg von mehr als 36 Billionen US-Dollar und alleine rund 10 Billionen US-Dollar, die dieses Jahr refinanziert werden m√ľssen, im √ľbertragenen Sinne "um jeden Basispunkt".¬†

Wenn der Zins 10-jähriger US-Schuldtitel um 0,01% sinkt, reduzieren sich die Zinsschulden der USA um 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr. FED Chairman Powell hat vergangenen Freitag auf einer Rede nicht den Eindruck gemacht, als werde die FED zeitnah den Leitzins deutlich senken wollen, ausgehend von einer weiter recht hohen Inflation in den USA. 

Tja, dann muss man den Zins eben anders runterbekommen - und das erreicht man mit Panik am Markt, einer Flucht in den sicheren Hafen, US-Schuldtitel und dramatisch fallenden Zinsen. 

Zeitgleich sehen wir, dass andere sichere H√§fen wie beispielsweise Gold seit Ende letzter Woche ebenfalls stark unter Druck geraten sind - ein Zeichen f√ľr eine einsetzende Liquidationswelle.¬†

Der Bedarf an US-Dollar in solch einem Panikmodus steigt dramatisch an und es ist davon auszugehen, dass wir eine √§hnliche Entwicklung wie 2020 in der Corona-Panik zu sehen bekommen: eine FED, die die M√§rkte mit Liquidit√§t bzw. US-Dollar fluten wird m√ľssen, will man keinen v√∂lligen Systemkollaps riskieren.¬†

Schwierig zu sagen, wie tief es an der Wall Street oder auch in unserem DAX auf der Unterseite noch geht - aber wenn die US-Notenbank blinzelt und die Geldschleusen √∂ffnet, d√ľrften wir Zeugen einer Rallye an den Aktienm√§rkten werden, die in der Geschichte ihresgleichen suchen d√ľrfte.¬†

DAX Chartanalyse ‚Äď Daily:

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

