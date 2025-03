Die zurückliegende Handelswoche hat ein Plus von rund 2% gebracht! Und es kann so weitergehen. Das DAX Tageschart ist nach wie vor uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange es der Index per Tagesschluss schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten auf der Oberseite die 23.310/25 Punkte und übergeordnet das Allzeithoch sein.

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung den Leitzins weiter gesenkt. Dieser beläuft sich aktuell auf 2,50 Prozent. Dieser Zinsschritt soll insbesondere die schwächelnde EU-Wirtschaft ankurbeln. Es ist damit der sechste Schritt nach unten die die Zentralbank vornimmt, nachdem die Zentralbank im Juni 2024 auf den Lockerungskurs umgeschwenkt ist. Die EZB begibt sich mit ihrer Zinspolitik damit auf ein dünnes Eis. Zinssenkungen können durchaus die Wirtschaft stimulieren, können aber auf der anderen Seite die Inflation wieder anheizen. Die Teuerung im Euroraum befindet sich zwar im Sinkflug, ist aber noch von der Zielmarke von 2 Prozent entfernt. Der Ausblick ist für die EZB von auch zunehmender Unsicherheit geprägt, unter anderem wegen der Zollpolitik der amerikanischen Administration, was Unternehmen zur Zurückhaltung veranlasst. Andererseits könnte die militärische Aufrüstung in Europa und in Deutschland stimulierend wirken. Somit ist aktuell schwer einzuschätzen, ob die EZB in diesem Jahr noch einen weiteren Zinsschritt macht.

Die US-Arbeitsmarktdaten für Februar 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 4,1 Prozent. Es wurden im letzten Monat außerhalb der Landwirtschaft 151.000 neue Stellen geschaffen, was ein leichter Anstieg zu Januar ist, wo 125.000 Stellen neu geschaffen wurden. Beide Werte liegen aber unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 168.000 Stellen. Die Arbeitsmarktdaten fielen deutlich schwächer als erwartet aus. Dies verstärkt die Sorge über eine wirtschaftliche Abschwächung. Die US-Indizes gaben nach Bekanntgabe der Daten am Freitagnachmittag deutlicher nach, konnten sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder festigen und erholen.

DAX Rückblick: (03.03.2025 -07.03.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 22.687 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 199 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 126 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag zunächst sehr dynamisch erholen. Der Index konnte bis Montagnachmittag in der Spitze eine Range von fast 800 Punkten abbilden. Nachfolgend stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Der Index setzte bis Dienstagnachmittag bis an die 22.300 Punkte-Marke zurück, nutzten das Level aber, um einen Richtungswechsel abzubilden. Die Bullen konnten den DAX zunächst zurück über die 22.700 Punkte und nachfolgend auch über die 23.000 Punkte schieben. Das Tageshoch am Donnerstagmorgen wurde direkt abverkauft, die Rücksetzer hatten aber einen überschaubaren Charakter. Am Donnerstag konnte der DAX ein neues Allzeithoch bei 23.486 Punkten abbilden. Das Hoch wurde nachfolgend gleich wieder abverkauft. Der Index gab am Freitag bis zum Nachmittag deutlicher nach, konnte sich dann zum Wochenschluss hin, am Abend, wieder deutlicher erholen und erneut über die 23.200 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 23.221 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde deutlich über dem Niveau der Vorwoche als auch über der 23.000 Punkte-Marke festgestellt. Das Wochentief konnte auch über dem Level der Vorwoche formatiert werden. Die Range hatte eine vergleichbare Größe wie in der Woche zuvor. Auch die abgelaufene Handelswoche konnte mit einem Wochengewinn abgeschlossen werden, prozentual rund 2% plus auf Wochensicht.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 23.031/33 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.049/51 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht angelaufen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 23.222/52/84 23.358 23.493 23.581 23.685

DAX Unterstützungen 23.181/23/00 23.87/003 22.978 22.864/25 22.797/42/06 22.666/11 22.540

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 23.756 und 22.678

Tagesschlussmarken 24.170 und 21.947

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 24.421 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich zu Wochenbeginn zunächst dynamisch aufwärtsschieben, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index sich erneut im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 22.611 Punkten) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Nachdem das neue Allzeithoch formatiert war, gaben die Notierungen wieder nach. Der Rücksetzer am Freitag konnte im Handelsverlauf wieder zurückgekauft werden, was sehr gut aus der Tageskerze herausgelesen werden kann.

Das Tageschart ist nach wie vor uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange es der Index per Tagesschluss schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten auf der Oberseite die 23.310/25 Punkte und übergeordnet das Allzeithoch sein. Darüber könnte der DAX die 23.690/715 Punkte bzw. die 23.880/905 Punkte erreichen. Schwäche könnte sich in den kommenden Handelstagen durchaus einstellen. Diese könnten zunächst an die SMA20 gehen. Die letzten beiden Rücksetzer konnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen ein belastbarer Support gewesen. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte sich der DAX unbedingt im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Gelingt dies, so wäre es, unserer Meinung nach, zwingend, dass sich der Index wieder rasch von der SMA20 nach Norden lösen kann.

Das Tageschart würde sich aber deutlich eintrüben, wenn der DAX per Tagesschluss unter die SMA20 rutscht und sich nachfolgend auch darunter etabliert (Etabliert= Tagesschluss mit Bestätigung am Folgetag). Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Diese hat das Potential zunächst bis in den Bereich des 23,6 % Retracement zu laufen. Darunter könnte noch die SMA50 (aktuell bei 21.568 Punkten) ein weiterer Anlaufbereich sein.

Auch die zurückliegende Handelswoche hat gezeigt: Der Bulle hat Energie. "Den Bullen reiten" heißt aber auch, ordentlich durchgeschüttelt zu werden. Die Volatilität ist hoch!

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Index nach einigen Bemühungen an und über die SMA50 (aktuell bei 22.825 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 23.087 Punkten) hat schieben könnte. Es ging nach Überqueren der SMA20 dann weiter aufwärts, wobei die Aufwärtsdynamik sehr schnell versiegte. Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Index zwar an neues Allzeithoch hat schieben können, das Level nicht hat halten können. Es ging nachfolgend moderat abwärts. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es wieder abwärts an und unter die SMA20. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass die Bullen gekämpft haben und auch erfolgreich waren. Der DAX konnte sich im Dunstkreis der SMA20 stabilisieren und erholen. Es ist am Freitagabend auch noch gelungen sich von der SMA20 nach Norden zu lösen.

Solange es die Bullen schaffen, den DAX über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Wird die SMA20 aber als Support aufgegeben, so könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA50 fortsetzen. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Bullen spätestens hier versuchen einen Richtungswechsel abzubilden. Im Chart ist erkennbar, dass der letzte Rücksetzer zwar unter die SMA50 gelaufen ist, der Index sich aber nicht unter dieser Linie festgesetzt hat. Die bullische Interpretation des Chartbilds würde erst dann beiseite zu legen sein, wenn der DAX sich im Rahmen von Schwäche unter der SMA50 etabliert und nachfolgend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 22.150 Punkten) ausdehnen. Wird die SMA200 angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: an der Interpretation des Tagescharts hat sich in Bezug auf das letzte Update nichts geändert. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn der DAX sich per Tageschluss unter der SMA20 festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.221 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.238/40, bei 23.257/59, bei 23.275/77, bei 23.292/94, bei 23.311/13, bei 23.327/29, bei 23.344/46, bei 23.359/61, bei 23.375/77, bei 23.394/96, bei 23.412/14 und dann bei 23.430/32 Punkten gehen. Über der 23.430/32 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 23.448/50, bei 23.465/67, bei 23.484/86, bei 23.505/07, bei 23.521/23, bei 23.537/39, bei 23.555/57, bei 23.571/73, bei 23.586/88, bei 23.603/05, bei 23.617/19 bzw. bei 23.634/36 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.221 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.209/07, bei 23.190/88, bei 23.169/67, bei 23.150/48, bei 23.134/23, bei 23.118/16, bei 23.101/099, bei 23.082/80, bei 23.063/61, bei 23.048/46, bei 23.030/28, bei 23.016/14 und dann bei 22.999/97 Punkten zu drücken. Unter der 22.999/97 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 22.985/83, bei 22.969/67, bei 22.954/52, bei 22.939/37, bei 22.922/20, bei 22.905/03, bei 22.889/87, bei 22.873/71, bei 22.854/52, bei 22.838/36, bei 22.821/19, bei 22.807/05, bei 22.790/88, bei 22.777/75 bzw. bei 22.760/58 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 11 / 2025:

seitwärts / aufwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

