ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX seit Ende Juli deutlich an Substanz verloren hat. Er ist im Zuge der Rücksetzer sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 16.060 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 16.103 Punkten) gefallen. Die Bullen haben zwar tagelang versucht, den Index wieder über diese beiden Linien zu schieben, sind mit diesem Vorhaben aber gescheitert. Zwar ist das Tageschart noch als neutral zu interpretieren, die bärischen Tendenzen haben jedoch zugenommen.

Aktuelle DAX Analyse am 19.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation in der Euro Zone ist im Juli weiter zurückgegangen. Sie liegt aktuell bei 5,3% gegenüber 5,5% im Juni. Diese Daten wurden am Freitag veröffentlicht. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Januar 2022. Dennoch, und darauf legen die Zentralbänker/Innen ein erhöhtes Augenmerk, ist die Kerninflation nicht zurückgegangen. Die Kerninflation bildet die Preissteigerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Güter wie beispielsweise Energie ab. Sie ist im Juli mit 5,5% gleichgeblieben. Der Preisauftrieb in den verschiedenen Segmenten ist unterschiedlich ausgefallen. So liegt die Inflation bei Nahrungs- und Genussmitteln immer noch bei 10,8%, die Dynamik hat sich aber deutlich abgeschwächt. Die Preise für Energie und für Industriewaren sind weniger stark gestiegen als im Vorjahr; gestiegen sind hingegen die Preise für Dienstleistungen. Es ist zu erwarten, dass die Inflation im zweiten Halbjahr weiter zurückgehen wird; die Kerninflation wird wahrscheinlich, aber nicht weniger stark sinken. Die Preissteigerung liegt nach wie vor deutlich über dem Ziel von/nahe 2% - die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung das weitere Vorgehen in der Zinspolitik offen gelassen.

Die Aktienmärkte sind in dieser Woche insbesondere durch Nachrichten aus China unter Druck gekommen. Die wirtschaftlichen Gesamtdaten der letzten Monate verschlechtern sich zunehmend, trotz eingeleiteter Maßnahmen der Zentralbank und der Regierung in Peking. Dazu kommt die Schieflage in der Immobilienbranche, die sich weiter verschärfen könnte. Gerade der Immobiliensektor war in den letzten zwei Jahrzehnten der Wachstumstreiber des chinesischen Aufstiegs. Sollten sich die Probleme in diesem Bereich weiter verschärfen, so könnte ein Dominoeffekt eintreten, der nachhaltige Auswirkungen auf die chinesische Ökonomie als auch auf die Weltwirtschaft haben könnte.

DAX Rückblick: (14.08.2023 - 18.08.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.842 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 137 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 69 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag zunächst erholen und im Zuge der Erholung bis knapp an die 16.000 Punkte laufen. Bis zum Abend waren aber wieder Teile der Gewinne egalisiert worden. Die Bullen konnten den Index am Dienstag aber erneut aufwärtsschieben und diesmal die 16.000 Punkte erreichen und knapp überschreiten. Nachdem das Wochenhoch formatiert war, gaben die Notierungen deutlich nach. Die Schwäche hielt übergeordnet bis Freitagnachmittag an. Es stellten sich bis dahin zwar kleinere Erholungen ein, diese wurden jedoch im Nachgang gleich wieder abverkauft. Die Entlastungsbewegung am Freitagnachmittag bzw. -abend ging wieder über die 15.600 Punkte. Der DAX ging bei 15.624 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde zwar über der 16.000 Punkte-Marke formatiert, jedoch unter dem Niveau der letzten Handelswoche. Das Wochentief wurde ebenso unter dem Level der Vorwoche festgestellt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der 13. in diesem Jahr. Dem gegenüber stehen 20 Gewinnwochen. Die Range war größer als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.005/07 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.018/20 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.612/10 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.596/94 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.628

15.712/14/24/63/89

15.841/56/77

15.929/75

16.011/60/68/91

16.103

DAX-Unterstützungen

15.594/45/11

15.470/41/40/16/00

15.362/27/11

15.299/48

15.191

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.055 und 15.540

Tagesschlussmarken 16.297 und 14.965

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX seit Ende Juli deutlich an Substanz verloren hat. Er ist im Zuge der Rücksetzer sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 16.060 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 16.103 Punkten) gefallen. Die Bullen haben zwar tagelang versucht, den Index wieder über diese beiden Linien zu schieben, sind mit diesem Vorhaben aber gescheitert. Es ging im weiteren Handelsverlauf in der abgelaufenen Handelswoche deutlich abwärts.

Zwar ist das Tageschart noch als neutral zu interpretieren, die bärischen Tendenzen haben jedoch zugenommen. Der DAX könnte in den kommenden Handelstagen noch die SMA200 (aktuell bei 15.441 Punkten) anlaufen. Hier wird sich übergeordnet entscheiden, ob sich die Bullen oder die Bären durchsetzen können. Schafft es der Index sich zu stabilisieren und über der SMA200 zu halten, so könnten Erholungsbewegungen wieder in Richtung der SMA20 / SMA50 laufen. Wir gehen auf Basis der Kursmuster jedoch nicht davon aus, dass sich der Index in den kommenden fünf Handelstagen wieder über der SMA50 festsetzen kann. Denkbar ist aber ein Anlaufen dieser beiden Durchschnittslinien.

Setzen sich die Bären durch und schaffen sie es den DAX unter die SMA200 zu drücken und zu etablieren, so würde sich das Chartbild bärisch eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 15.240/25 Punkte und dann weiter bis an die 15.035/14.950 Punkte gehen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dax sich im Handelsverlauf der letzten Handelstage zwar über die SMA50 (aktuell bei 15.856 Punkten) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich über dieser Linie zu etablieren. Es ging im Handelsverlauf unter diese Durchschnittslinie als auch unter die SMA20 (aktuell bei 15.724 Punkten). Versuche diese Linie wieder zu überwinden scheiterten.

Damit bleibt das 4h Chart angeschlagen. Solange der Index unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Kann sich der Dax im Zuge von Erholungsbewegungen über die SMA20 schieben und festsetzen, so besteht die Chance, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA50 gehen könnte. Erst wenn sich der Index verbindlich über der SMA50 etabliert hat, erst dann besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16.068 Punkten) gehen könnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie halten. Sollte dies gelingen, so könnten sich Erholungsbewegungen bis an die 20-Tage-Linie, bzw. 50-Tage-Linie einstellen. Setzt sich der Index aber unter der 200-Tage-Linie fest, könnte es weiter abwärts übergeordnet in Richtung der 15.000 Punkte gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.625 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.631/33, bei 15.647/49, bei 15.663/65, bei 15.672/74, bei 15.685/87, bei 15.692/94, bei 15.703/05, bei 15.712/14, bei 15.723/25, bei 15.736/38, bei 15.748/50, bei 15.763/65 und dann bei 15.779/81 Punkten gehen. Über der 15.779/81 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 15.789/91, bei 15.804/06, bei 15.815/17, bei 15.824/26, bei 15.835/37, bei 15.848/50, bei 15.856/58, bei 15.875/77, bei 15.890/92, bei 15.906/08, bei 15.917/19, bei 15.927/29, bei 15.940/42, bei 15.955/57, bei 15.967/69, bei 15.977/79 bzw. bei 15.990/92 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.625 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.612/10, bei 15.596/94, bei 15.582/80, bei 15.571/69, bei 15.556/54, bei 15.545/43, bei 15.526/24, bei 15.511/09, bei 15.494/92, bei 14.481/79, bei 15.470/68, bei 15.456/54, bei 15.445/43, bei 15.429/27 und dann bei 15.415/13 Punkten zu drücken. Unter der 15.415/13 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 15.401/399, bei 15.387/85, bei 15.369/67, bei 15.351/49, bei 15.338/36, bei 15.321/19, bei 15.311/09, bei 15.305/03, bei 15.290/88, bei 15.278/76, bei 15.265/63, bei 15.250/48, bei 15.240/38, bei 15.227/25 bzw. bei 15.211/09 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 34 / 2023:

seitwärts / abwärts

