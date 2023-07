ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der abgelaufenen Handelswoche einen Turnaround geschafft hat. Es ging bis Freitag praktisch nur aufwärts. Am Freitag haben sich Gewinnmitnahmen eingestellt, die allerdings überschaubar geblieben sind. Damit haben die Bullen geliefert: die Wochenperformance betrug rund 3,2% plus!

Aktuelle DAX Analyse am 15.07.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Preissteigerung in den USA hat sich im Juni deutlich verlangsamt. Anleger gehen jetzt davon aus, dass die FED möglicherweise in diesem Jahr nur noch einen weiteren Zinsschritt machen könnte. Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Zentralbank noch zwei Zinsschritte in diesem Jahr durchführen könnte. Die Aktienmärkte haben auf Grund dieser Daten Mitte der Handelswoche deutlich angezogen.

Der FED-Gouverneur Waller konterte die Daten mit dem Hinweis, dass ein Datenpunkt noch keinen Trend ausmacht, die FED nach wie vor aufmerksam bleiben muss. Er gab zu bedenken, dass es im letzten Jahr eine vergleichbare Entwicklung gegeben hat, die Inflation im Nachgang dessen aber wieder angezogen ist. Anleger erwarten, dass die US-Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkt anpassen wird. Einen weiteren Zinsschritt erwarten sie nicht. Wesentlich wird deshalb sein, wie die FED die mittelfristige Geldpolitik bis Ende des Jahres einschätzt.

DAX Rückblick: (10.07.2023 - 14.07.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.862 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 445 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 131 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Das Wochentief wurde gleich am Montagmorgen formatiert. Es ging von hier aus moderat aufwärts. Die Aufwärtsbewegung am Dienstagmorgen wurde gleich wieder abverkauft, am Nachmittag wurden die Verluste wieder egalisiert. Übergeordnet zogen die Kurse bis Donnerstagnachmittag weiter an. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Am Freitag konsolidierte der DAX seinen Anstieg. Es ging am letzten Tag der Handelswoche in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 16.178 Punkten aus dem Wochenhandel.

***

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief hingegen darüber. Die Bullen haben es geschafft, wieder einen Wochenschluss über der 16.000 Punkte-Marke zu formatieren. Nach einem Verlust in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen. Es ist der 17. Wochengewinn in diesem Jahr. Die Range war etwas kleiner als im letzten Betrachtungszeitraum.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.095/97 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.110/12 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.669/67 Punkte-Marke unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.656/54 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

16.182

16.206/12/40/67/91

16.316/33/43/69/88

16.424/54

16.501

DAX Unterstützungen

16.128

16.086/80/ 68 /61/39/15/09

15.998/66/28/01

15.859/31

15.785

15.618/08

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.237 und 15.867

Tagesschlussmarken 16.278 und 15.440

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der abgelaufenen Handelswoche einen Turnaround geschafft hat. Es ging bis Freitag praktisch nur aufwärts. Am Freitag haben sich Gewinnmitnahmen eingestellt, die allerdings überschaubar geblieben sind. Die Tageskerze hat nur eine kleine Tagesrange. Im Zuge der Erholung ging es problemlos über die SMA20 (aktuell bei 16.068 Punkten) als auch über die SMA50 (aktuell bei 16.061 Punkten). Damit haben die Bullen geliefert.

Solange sie es schaffen, den DAX per Tagesschluss über der SMA50 / SMA20 zu halten, solange besteht die Chance und die Perspektive, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. Wichtig wäre aber, dass die Bullen nicht in der Dynamik zurückfallen, sondern versuchen diese Zielmarke rasch zu erreichen.

Geht es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA50 und etabliert sich der Index unter dieser Durchschnittslinie, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 15.035 Punkten) laufen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich über die SMA200 (aktuell bei 16.068 Punkten) schieben und im Nachgang festsetzen konnte. Es ging im weiteren Handelsverlauf vergleichsweise dynamisch aufwärts, die Dynamik hat zum Wochenschluss aber deutlich nachgelassen. Übergeordnet hat sich der DAX zum Wochenschluss der letzten Handelswoche in einer Box seitwärts bewegt, konnte sich aber über der SMA20 (aktuell bei 16.128 Punkten) halten.

Das ist auch die Voraussetzung dafür, um weitere Anlaufziele auf der Oberseite zu erreichen. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass es in Richtung des Jahreshochs gehen könnte.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält diese Linie nicht, so könnte die SMA200, die aktuell knapp unter der SMA20 verläuft noch einen weiteren Support bieten. Eintrüben würde sich das 4h Chartbild dann, wenn sich der DAX unter der SMA200 etabliert. Weitere Abgaben sind denkbar, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 15.966 Punkten) gehen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange die Bullen den DAX per Tagesschluss über die 50-Tage-Linie halten können, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut in Richtung des Jahreshochs gehen könnten. Etabliert sich der DAX aber per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie, so besteht die Gefahr, dass weitere Rücksetzer übergeordnet bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen könnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 16.175 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.182/84, bei 16.195/97, bei 16.206/08, bei 16.214/16, bei 16.228/30, bei 16.239/41, bei 16.253/55 und dann bei 16.265/67 Punkten gehen. Über der 16.265/67 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.278/80, bei 16.291/93, bei 16.305/07, bei 16.315/17, bei 16.331/33, bei 16.342/44, bei 16.354/56, bei 16.367/69, bei 16.380/82, bei 16.388/90 bzw. bei 16.404/06 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 16.413/15, die 16.424/26, die 16.433/35, die 16.444/46, die 16.453/55, die 16.461/63, die 16.472/74, die 16.484/86 und dann die 16.497/99 Punkte.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 16.175 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.164/62, bei 16.151/49, bei 16.137/35, bei 16.129/27, bei 16.118/16, bei 16.105/03, bei 16.088/86, bei 16.077/75 und dann bei 16.068/66 Punkte zu drücken. Unter der 16.068/66 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.056/54, bei 16.044/42, bei 16.031/29, bei 16.017/15, bei 16.004/02, bei 15.996/94, bei 15.987/85, bei 15.971/69, bei 15.955/53 bzw. bei 15.939/37 Punkten gehen. Kommt es im Bereich der 15.939/37 Punkten zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 15.923/21, die 15.913/11, die 15.898/96, die 15.883/81, die 15.870/68, die 15.858/56, die 15.842/40 und dann die 15.829/27 Punkte.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 29 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.