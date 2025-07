DAX: Dynamischen Bewegung direkt wieder abverkauft 🔴 Tägliche Prognose vom 08.07.2025

Unsere Tageseinsch√§tzung zum DAX¬†¬† Der DAX ist gestern Morgen¬†bei 23.849 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte bereits vorb√∂rslich das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag sukzessive aufw√§rts. Nach einem kleineren R√ľcksetzer konnte sich der Index dann √ľber die 24.000 Punkte schieben und zun√§chst auch festsetzen. Der Xetra Schluss wurde √ľber der Marke von 24.000 Punkten formatiert. Das Tageshoch wurde am Abend im Rahmen einer dynamischen Bewegung formatiert, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Index gab wieder unter die 24.000 Punkte-Marke nach.¬†Der DAX ging bei¬†23.994 Punkten aus dem Tageshandel.¬† Per Xetra Schluss notierten gestern (07.07.2025) 28 Aktien im Plus, 12 Aktien wurden mit Abschl√§gen gehandelt. Die Gewinnerliste f√ľhrte Heidelberg Materials¬†an, die sich um 2,94 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann 2,48 Prozent, Rheinmetall legte um 2,20 Prozent zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Ende der Tabelle belegte Merck, die mit einem¬†Abschlag von¬†1,44¬†Prozent gehandelt wurden, Qiagen¬†gab um 1,10 Prozent nach, Vonovia¬†verbilligten sich um 1,09¬†Prozent. Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart:¬† Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 23.895 Punkten). Es l√§sst sich gut aus dem Stundenchart herauslesen, dass sich der DAX bereits am Morgen √ľber die SMA50¬†schieben konnte und weiter aufw√§rtsgelaufen ist. Bis zum Abend konnte sich der DAX √ľber der SMA20 (aktuell bei 24.014 Punkten)¬†halten und im Rahmen des Fr√ľhhandels auch etablieren.¬† Gelingt es den Bullen den DAX per Stundenschluss √ľber der SMA20 zu halten, so besteht die Chance, dass es weiter aufw√§rts gehen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die¬†24.185/205 Punkte bzw. bei 24.380/95 Punkte sein. R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA20¬†erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50¬†noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird diese Durchschnittslinie heute im Handel angelaufen, so sollte der DAX sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. √ľbergeordnete Einsch√§tzung Stundenchart, Prognose: bullish DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart: Der DAX notierte zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche noch √ľber der SMA20 (aktuell bei 23.902 Punkten) / SMA200 (aktuell bei 23.841 Punkten), hat diese Linie im Handelsverlauf aber aufgegeben. Es ging bis an die SMA50 (aktuell bei 23.862 Punkten), die √ľbergeordnet bis Freitag als Support gehalten hat. Das Problem war, dass sich der Index zum Wochenschluss verkeilt hat. Die SMA50¬†hat am Freitag gest√ľtzt, die SMA20¬†/ SMA200 haben von oben gedeckelt. Alle drei Durchschnittslinien lagen eng zusammen, die Bullen hatten nicht die Kraft, den DAX √ľber diesen Linien zu halten. Zu Wochenbeginn haben sich die Bullen durchgesetzt. Es ging im Rahmen einer dynamischen Bewegung √ľber alle drei Linien.¬† Um die Bewegung als belastbar bullisch zu interpretieren, w√§re es wesentlich, dass der DAX¬†z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung des Wochenhochs der Vorwoche laufen k√∂nnte. Je dynamischer die Bewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer w√§re die Bewegung zu interpretieren. √úber dem Wochenhoch der Vorwoche k√∂nnte der DAX die √ľbergeordneten Anlaufziele erreichen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind. Im Handel gestern waren Ans√§tze zu erkennen, diese hatten aber einen √ľberschaubaren Charakter. R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 einstellen. Darunter k√∂nnten noch die SMA50 bzw. die¬†SMA200 einen weiteren Support bieten. √ľbergeordnete Einsch√§tzung 4h Chart, Prognose: bullish Ausblick f√ľr heute: Der Dax ist heute Morgen bei 24.070 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Er notiert damit 221 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung gestern Morgen und 76 Punkte √ľber dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend. Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 24.070 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.089/91, bei¬†24.111/13, bei 24.125/27, bei 24.141/43, bei 24.161/63,¬†bei 24.185/87, bei 24.205/07, bei 24.223/25 und dann bei 24.242/44 Punkten laufen. √úber der 24.161/63 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.261/63, bei 24.282/84, bei 24.301/03, bei 24.317/19, bei 24.331/33, bei 24.350/52, bei 24.366/68, bei 24.381/83, bei 24.401/03 bzw. bei 24.421/23 Punkten zu finden. Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 24.070¬†Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.056/54, bei 24.035/33, bei 24.017/15, bei¬†23.996/94, bei 23.970/68, bei 23.951/49, bei 23.930/28, bei 23.919/17, bei 23.899/97, bei 23.875/73, bei 23.854/52, bei 23.840/38, bei 23.823/21, bei 23.798/96, bei 23.778/76 und dann bei 23.761/59 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.761/59 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 23.742/40, bei 23.724/22,¬†bei 23.705/03, bei 23.689/87, bei 23.670/68,¬†bei 23.650/48, bei 23.636/34, bei 23.620/18, bei 23.598/96,¬†bei 23.581/79 bzw.¬†bei 23.564/62 Punkten zu finden. DAX-Widerst√§nde 24.088

24.129/37/91

24.247

24.323 DAX-Unterst√ľtzungen 24.039/14/10

23.988/02

23.894/67/62/41/35/22

23.734/19/10

23.686/59/54/09

23.576/15

23.453

23.325

23.228 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 von XTB  Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40¬†% *bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags Diese Einsch√§tzung ist immer in Bezug auf die Vorb√∂rse zu sehen.¬† 24.111 / 24.225 bis 23.928 / 23.838 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange. Die Stimmung der internationalen Anleger Der Greed / Fear Index*, der¬†die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 75 und befindet sich damit im Bereich "Extreme Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 65 und damit¬†im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 60 und somit auch im Bereich "Greed". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 49.¬† *) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt: Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker B√∂rse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufw√§rtstrend gegen√ľber Aktien im Abw√§rtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verh√§ltnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilit√§t: Indikator ¬†7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index betr√§gt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte √ľber 50 sind bullish (greed) √ľber 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte √ľber 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine m√∂gliche bullische / b√§rische Umkehr an.

Extreme Ausschl√§ge des Fear-and-Greed-Indikators (√ľber 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So f√ľhren zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr m√∂glich wird. * Quelle: CNN-Business Termine am 08.07.2025 01:50¬†¬† ¬†JP¬†¬† ¬†Leistungsbilanz 05/2025

07:00    JP    Economy Watchers 06/2025

08:00    DE    Handelsbilanz 05/2025

08:00    DE    Exporte 05/2025

08:00    DE    Importe 05/2025

08:45    FR    Leistungsbilanz 05/2025

08:45    FR    Exporte 05/2025

08:45    FR    Handelsbilanz 05/2025

08:45    FR    Importe 05/2025

09:00    AT    Handelsbilanz 05/2025

12:00    US    NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen 06/2025

14:55    US    Redbook

17:00    US    Inflationserwartungen der Konsumenten 06/2025

21:00    US    Verbraucherkredite 05/2025

22:30¬†¬† ¬†US¬†¬† ¬†API-√Ėlbericht Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER BESTE¬†CFD¬†BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands  2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.