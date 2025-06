Der DAX konnte sich, nach dem ausgepr√§gten R√ľcksetzer im April, erholen und aufw√§rtsschieben. Es ging in den letzten Handelswochen √ľbergeordnet aufw√§rts. Der Index hat sich im Rahmen dieser Erholung √ľber die SMA20 (aktuell bei 23.745 Punkten) schieben und etablieren k√∂nnen.

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX¬†CFD: DE40cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 25.05.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen

Im Blickpunkt der Anleger bleibt die US-Zollpolitik. Hier ist in den letzten Handelstagen ein Hin und Her zu beobachten, die Lage ist un√ľbersichtlich. Selbst wenn Gerichte der US-Administration die Zollpolitik untersagen, ist die Frage, ob sich die US-Administration auch daran gebunden f√ľhlt. Letztlich k√∂nnte das oberste Gericht eine verbindliche Entscheidung herbeif√ľhren. Daraus l√§sst sich ableiten, dass es weiterhin spannend bleibt, die Entwicklung an den B√∂rsen damit volatil bleiben k√∂nnte.¬†

Die Teuerungsrate in Deutschland verharrt bei 2,1 Prozent. Der Wert liegt damit knapp √ľber der Zielmarke der EZB. Vor diesem Hintergrund d√ľrfte die Europ√§ische Zentralbank den eingeschlagenen Zinssenkungspfad weiterverfolgen. Auch in anderen L√§ndern der Eurozone hat sich die Preissteigerung abgeschw√§cht. Am kommenden Donnerstag steht die n√§chste Sitzung der EZB an. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Notenbank den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird.

DAX R√ľckblick: (26.05.2025 - 30.05.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.947 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 219 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 345 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn war der Handel von einer abwartenden Haltung gepr√§gt. Erst am Dienstag zogen die Notierungen sp√ľrbar an. Es ging bis in den Bereich der 24.300 Punkte. Nach einem kleineren R√ľcksetzer am Mittwoch lief der DAX am Donnerstagmorgen das Allzeithoch an. Nachfolgend wurde die Bewegung direkt abverkauft. Der Index setzte bis unter die 23.900 Punkte zur√ľck, konnte sich am Freitag zun√§chst erholen, gab die Tagesgewinne aber bis zum Xetra-Schluss wieder ab. Nachb√∂rslich am Freitag gaben die Notierungen weiter nach. Es ging erneut unter die 23.900 Punkte, der DAX schaffte es aber sich bis zum Handelsschluss wieder √ľber die 24.000 Punkte-Marke zu schieben. Der DAX ging bei 24.030 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche erneut ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief wurde √ľber dem Niveau der Vorwoche formatiert, der Wochenschluss war positiv. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt. Der DAX ging erstmals in seiner Geschichte √ľber der Marke von 24.000 Punkten aus dem Wochenhandel.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 24.188/90 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 24.209/11 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 23.800 Punkte. Unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen. ¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände   24.044/76 24.121/32/80 24.244/83 24.300/22/70 24.440 24.542 24.631 24.720

 

DAX-Unterst√ľtzungen ¬† 24.034/37/21 23.908 23.855/22/02 23.745/05 23.610 23.495 23.382

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups

Intraday-Marke                               24.313 und  23.497

Tagesschlussmarken                     25.069  und 22.678

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.550  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976                                      

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

Der DAX konnte sich, nach dem ausgepr√§gten R√ľcksetzer im April, erholen und aufw√§rtsschieben. Es ging in den letzten Handelswochen √ľbergeordnet aufw√§rts. Der Index hat sich im Rahmen dieser Erholung √ľber die SMA20 (aktuell bei 23.745 Punkten) schieben und etablieren k√∂nnen. Vor sechs Handelstagen konnte sich der DAX im Rahmen des R√ľcksetzers an der SMA20 stabilisieren und erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunte der Tageskerze bis an die SMA20 ging. In der abgelaufenen Handelswoche ging es weiter aufw√§rts an neue Hochs. Drei der f√ľnf Tageskerzen der Handelswoche sind gr√ľn eingef√§rbt.

An unserer Interpretation des Tagescharts hat sich nicht ge√§ndert. Das Chartbild ist weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange die Bullen den Index √ľber dieser Durchschnittslinie halten k√∂nnen, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 24.495/515 Punkte und √ľbergeordnet die 24.700 Punkte sein.¬†

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst an der SMA20 stabilisieren und erholen. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie w√§re als nicht kritisch zu interpretieren, solange es der DAX es schafft sich per Tagesschluss im Dunstkreis dieser Linie zu halten. Wird die SMA20 als Support aufgegeben und geht der Kontakt nachfolgend verloren, so k√∂nnten sich weitere Abgaben √ľbergeordnet bis an das 23,6 % Retracement bzw. an die SMA50 (aktuell bei 22.637 Punkten) einstellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch (OHNE die politischen Einflussfaktoren)

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 24.121 Punkten) aufwärtsgelaufen ist. Diese Durchschnittslinie war bis Mitte der letzten Handelswoche ein guter Support gewesen. Der Index konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen und nachfolgend aufwärtslaufen. Allerdings kann aus dem Chart herausgelesen werden, dass die Aufwärtsbewegung nicht dynamisch, sondern sehr verhalten gewesen sind. Ende der letzten Handelswoche wurde die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 24.034 Punkten) aufgegeben, der DAX hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser beiden Linien zu halten.

Solange der Kontakt zur SMA50 /¬†SMA20 nicht verloren geht, solange hat der Index die Chance wieder √ľber die SMA50 / SMA20 zu laufen. Kann diese Bewegung abgebildet werden, so ist nachfolgend wesentlich, dass sich der DAX rasch nach Norden l√∂sen kann, um einen Fehlausbruch zu vermeiden, bzw. der Anziehungskraft der SMA20 zu entgehen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Chance, dass es an das Allzeithoch und dar√ľber zu immer weiteren Hochs gehen k√∂nnte.

Setzen sich die B√§ren durch, so w√ľrde es der DAX nicht mehr √ľber diese beiden Durchschnittslinien schaffen. Weitere Schw√§che k√∂nnte sich einstellen, wenn der DAX den Kontakt zur SMA50 verliert. Sollten sich diese Bewegungen einstellen, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 22.924 Punkten) ausdehnen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullish / neutral

Short Cut: Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts zu immer neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich per Tagesschluss sp√§testens an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 24.030 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.052/54, bei 24.065/67, bei 24.081/83, bei 24.096/98, bei 24.112/14, bei 24.135/37, bei 24.151/53, bei 24.169/71, bei 24.188/90, bei 24.209/11 und dann bei 24.230/32 Punkten gehen. √úber der 24.230/32 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.251/53, bei 24.267/69, bei 24.285/87, bei 24.303/05, bei 24.320/22, bei 24.338/40, bei 24.361/63, bei 24.385/87, bei 24.404/06, bei 24.423/25, bei 24.441/43, bei 24.455/57, bei 24.471/73, bei 24.493/95 bzw. bei 24.509/11 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 24.030 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.015/13, bei 23.985/83, bei 23.969/67, bei 23.949/47, bei 23.928/26, bei 23.908/06, bei 23.888/86, bei 23.870/68, bei 23.851/49, bei 23.830/28, bei 23.815/13, bei 23.797/95 und dann bei 23.779/77 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.779/77 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.759/57, bei 23.740/38, bei 23.719/17, bei 23.701/699, bei 23.682/80, bei 23.666/64, bei 23.648/46, bei 23.631/29, bei 23.615/13, bei 23.595/93, bei 23.579/77, bei 23.565/63, bei 23.548/46, bei 23.528/26, bei 23.510/08, bzw. bei 23.488/86 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 23 / 2025: 

seitwärts / aufwärts*

 

