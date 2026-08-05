DAX Prognose aktuell: Neue Rekorde am 05.08.2026?

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatiert mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen ein neues Allzeithoch. Das Kursniveau hat Anleger veranlasst Gewinne glattzustellen. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Mittag wieder knapp unter die 26.100 Punkte-Marke. Der Index konnte sich in diesem Bereich stabilisieren und bis zum Abend moderat aufwärtslaufen. Den Bullen ist es gelungen, einen Xetra Schluss über der 26.200 Punkte-Marke zu formatieren. Nachbörslich konnte sich der Index weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 26.302 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX notiert aktuell vorbörslich bei 26.432 Punkten und damit 130 Punkte über dem Tagesschluss vom Dienstag.

Das Chartbild im Stunden- und Vierstundenchart bleibt bullisch, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.

Für das bullische Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 60% angesetzt, für das bearishe Szenario von 40%.

DAX aktuell: Starker Start in den Mittwoch

Der DAX ist am Mittwoch, den 5. August 2026, bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der deutsche Leitindex 291 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages und 130 Punkte über dem Tagesschluss vom Dienstagabend. Nach dem neuen Allzeithoch am Dienstag bleibt die kurzfristige Ausgangslage freundlich. Die zentrale Frage für die heutige DAX Prognose lautet, ob die Käufer den Index oberhalb von 26.432 Punkten stabilisieren und die Rekordjagd fortsetzen können.

DAX-Rückblick: Neues Allzeithoch und fester Tagesschluss

Der DAX war am Dienstagmorgen bei 26.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit der Eröffnung des Xetra-Handels markierte der Index ein neues Allzeithoch. Das hohe Kursniveau veranlasste einige Anleger jedoch zu Gewinnmitnahmen. Bis zum Mittag fiel der DAX wieder knapp unter die Marke von 26.100 Punkten. In diesem Bereich stabilisierte sich der Index und bewegte sich bis zum Abend moderat aufwärts. Den Bullen gelang ein Xetra-Schlusskurs oberhalb von 26.200 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Der DAX beendete den Tageshandel bei 26.302 Punkten.

Zum Xetra-Schluss am 4. August 2026 lagen 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Titel Abschläge verzeichneten. Die Commerzbank-Aktie führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,12% an. Airbus gewann 2,87%, Infineon legte um 2,77% zu. Am Tabellenende stand Zalando mit einem Minus von 13,04%. Fresenius Medical Care verlor 6,20%, adidas gab um 3,29% nach.

DAX aktuell: Die wichtigsten Handelsdaten

Kennzahl 04.08.2026 03.08.2026 Tageshoch 26.314 26.110 Tagestief 26.093 25.849 Xetra-Schluss 26.202 26.001 Tagesschluss 26.302 26.088 Handelsspanne in Punkten 221 261

Prognose für den 04.08.2026 Erwartet Tatsächlich Tageshoch 26.307 26.314 Tagestief 26.008 26.093

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr. In der ursprünglichen Auswertung kennzeichnet Orange eine Abweichung von bis zu 15 Punkten und Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten zur Prognose.

DAX Prognose im Stundenchart: Kurzfristiges Bild bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Dienstagmorgen oberhalb der SMA20, die aktuell bei 26.327 Punkten verläuft. Nach dem neuen Tageshoch setzte der Index zurück und testete diese Durchschnittslinie. Zwar reichte die Lunte der Stundenkerze unter die SMA20, der Kerzenkörper bildete sich jedoch oberhalb der Linie aus. Anschließend drehte der DAX wieder nach Norden. Das Stundenchart ist daher weiterhin bullisch zu interpretieren. Der Index hat die Chance, im heutigen Handel weitere Allzeithochs zu markieren. Mögliche übergeordnete Kursziele liegen bei 26.585/600 Punkten und 26.845/860 Punkten.

Kurzfristige Rücksetzer könnten erneut bis zur SMA20 führen. Hält diese Unterstützung nicht und etabliert sich der DAX mit einem bestätigten Stundenschluss darunter, steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 bei aktuell 26.168 Punkten. Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage zu stellen, sollte der Index möglichst bereits an der SMA20 wieder nach oben drehen.

Einschätzung für das kurzfristige Stundenchart: bullisch

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DAX Prognose im Vierstundenchart: Käufer behalten die Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Vierstundenchart ist erkennbar, dass der DAX bereits zum Ende der Vorwoche dynamisch über alle drei relevanten Durchschnittslinien gestiegen war. Danach ließ die Aufwärtsdynamik deutlich nach und der Index bewegte sich mehrere Handelstage seitwärts. Während dieser Konsolidierung rutschte der DAX zeitweise an und unter die SMA20 bei aktuell 26.051 Punkten. Im weiteren Verlauf gelang jedoch eine dynamische Rückkehr über die Durchschnittslinie. Dort konnte sich der Index anschließend etablieren.

Auch auf dieser Zeitebene bleibt das Chartbild bullisch. Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die möglichen Ziele auf der Oberseite entsprechen den Marken aus der Analyse des Stundencharts. Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren, da diese Linie zuletzt als belastbare Unterstützung fungierte. Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn sich der Index darunter etabliert und anschließend den Kontakt zur Durchschnittslinie verliert. In diesem Fall könnte sich die Schwäche bis zur SMA50 bei aktuell 25.653 Punkten ausweiten.

Einschätzung für das kurzfristige Vierstundenchart: bullisch

DAX Prognose für heute: Long-Setup

Die Bullen dürften zunächst versuchen, den DAX oberhalb von 26.432 Punkten zu halten. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

26.458/460

26.473/475

26.491/493

26.515/517

26.531/533

26.554/556

26.572/574

26.591/593

26.612/614

26.633/635 Punkten

Oberhalb von 26.633/635 Punkten rücken folgende Kursziele in den Fokus:

26.658/660

26.681/683

26.705/707

26.724/726

26.744/746

26.765/767

26.785/787

26.802/804

26.821/823

26.842/844

26.859/861

26.883/885 Punkten

DAX Prognose für heute: Short-Setup

Kann sich der DAX nicht oberhalb von 26.432 Punkten halten, könnten die Bären zunächst folgende Ziele anlaufen:

26.414/412

26.395/393

26.377/375

26.358/356

26.339/337

26.320/318

26.299/297

26.278/276

26.255/253

26.240/238

26.224/222

26.206/204

26.188/186 Punkten

Unterhalb von 26.188/186 Punkten wären die nächsten möglichen Ziele:

26.167/165

26.148/146

26.130/128

26.115/113

26.091/089

26.077/075

26.058/056

26.040/038

26.024/022

26.008/006

25.985/983

25.968/966 Punkten

DAX aktuell: Widerstände und Unterstützungen

DAX-Widerstände DAX-Unterstützungen 26.477 26.327 26.549 26.226 26.615 26.168 26.732 26.071/051 26.815 25.981/941/902 25.789 25.676/652 25.588/515

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts von XStation 5. Kreuzwiderstände und Kreuzunterstützungen sind in der redaktionellen Ausgangsanalyse gesondert hervorgehoben.

Erwartete DAX-Tagesrange und Szenarien

Auf Basis des aktuellen Setups wird für heute ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Maßgeblich ist der Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages. Die Einschätzung ist stets im Verhältnis zur Vorbörse zu betrachten.

Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario: 60%

Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario: 40%

Erwartete Tagesrange: 26.556/26.767 bis 26.337/26.186 Punkte

Anlegerstimmung: Fear and Greed Index signalisiert Gier

Der Fear and Greed Index, der die Stimmung internationaler Anleger abbildet, lag am letzten Handelstag bei 58 Punkten und damit im Bereich „Greed“. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 37 Punkten im Bereich „Fear“ gelegen. Vor einem Monat wurden 32 Punkte und damit ebenfalls „Fear“ gemessen. Vor einem Jahr lag der Index mit 56 Punkten im Bereich „Greed“.

Der Fear and Greed Index setzt sich aus sieben Teilindikatoren zusammen:

Entwicklung des S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Zahl der Aktien mit neuen 52-Wochen-Hochs und -Tiefs an der New Yorker Börse Marktbreite anhand des Handelsvolumens steigender und fallender Aktien Put-Call-Verhältnis als Vergleich des Handelsvolumens bullischer Call-Optionen und bearisher Put-Optionen Nachfrage nach Hochzinsanleihen anhand des Renditeabstands zu Investment-Grade-Anleihen Marktvolatilität Renditedifferenz zwischen Aktien und Staatsanleihen

Ein Wert von 50 gilt als neutral. Werte über 50 signalisieren tendenziell Gier, Werte über 70 extreme Gier. Unterhalb von 50 überwiegt die Angst, Werte unter 30 stehen für extreme Angst. Sehr starke Ausschläge können auf ein instabiles Marktumfeld und eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hindeuten.

Quelle: CNN Business

Experten Fazit zur DAX Prognose am 5. August 2026

Der DAX startet mit positivem Momentum und einem bullischen Chartbild in den Mittwoch. Solange der Index die kurzfristig relevanten Unterstützungen verteidigt, bleiben weitere Allzeithochs möglich. Für die Bullen ist zunächst die Stabilisierung oberhalb von 26.432 Punkten entscheidend. Auf der Unterseite bilden vor allem die SMA20 im Stundenchart bei 26.327 Punkten und die SMA50 bei 26.168 Punkten wichtige Orientierungsmarken.

Die DAX Prognose bleibt damit grundsätzlich positiv. Anleger sollten dennoch auf mögliche Gewinnmitnahmen achten, da der Index bereits auf einem hohen Kursniveau notiert und der Fear and Greed Index inzwischen wieder Gier signalisiert.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ zur aktuellen DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für heute?

Die DAX Prognose für den 5. August 2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% bewertet, das bearishe Szenario mit 40%.

Wo steht der DAX aktuell?

Der DAX ist am 5. August 2026 bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit lag er 130 Punkte über dem Tagesschluss des Vorabends.

Welche DAX-Marke ist heute besonders wichtig?

Kurzfristig ist die Marke von 26.432 Punkten entscheidend. Oberhalb davon können die Bullen weitere Kursziele ansteuern. Fällt der DAX darunter, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers.

Welche Widerstände sind beim DAX aktuell relevant?

Die zentralen übergeordneten DAX-Widerstände liegen bei 26.477, 26.549, 26.615, 26.732 und 26.815 Punkten.

Wo liegen die wichtigsten DAX-Unterstützungen?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 26.327, 26.226 und 26.168 Punkten. Darunter folgen die Bereiche um 26.071/051 und 25.981/941/902 Punkte.

Ist das aktuelle DAX-Chartbild bullisch oder bearish?

Das kurzfristige Chartbild ist sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bullisch. Diese Einschätzung gilt, solange der DAX die jeweils relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt.