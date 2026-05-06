DAX Gewinner: Infineon Aktie mit starkem Kurssprung - Neues Jahreshoch erreicht

- Die Infineon Aktie mit einem Tagesplus von 6,55 Prozent
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bullisch
- weitere Kursanstiege in Richtung 61,82 EUR und 67,68 EUR möglich
- Die Infineon Aktie mit einem Tagesplus von 6,55 Prozent
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bullisch
- weitere Kursanstiege in Richtung 61,82 EUR und 67,68 EUR möglich
Per Xetra-Schluss vom 05.05.2026 schlossen 32 Aktien im Plus, lediglich acht Werte im DAX mussten Abschläge hinnehmen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Infineon Aktie, die im Tagesverlauf um starke 6,55 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Rheinmetall mit einem Plus von 4,66 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Kursanstieg von 4,63 Prozent.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
⚡ Key Takeaways
- Die Infineon Aktie war mit einem Tagesplus von 6,55 Prozent der stärkste DAX Gewinner und markierte ein neues Jahreshoch.
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bullisch - die Aktie notiert über allen wichtigen Durchschnittslinien.
- Solange die Infineon Aktie über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege in Richtung 61,82 EUR und 67,68 EUR möglich.
Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner am Dienstag
Die Infineon Aktie (IFX) war mit einem Tagesgewinn von 6,55 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Der Halbleiterkonzern profitierte von anhaltendem Kaufinteresse und markierte im gestrigen Handel ein neues Jahreshoch.
Infineon Aktie im Tageschart - Bullisches Chartbild bestätigt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer breiten Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des laufenden Jahres gelang der nachhaltige Ausbruch auf der Oberseite. In der Folge konnte sich das Papier dynamisch bis auf 48,22 EUR nach oben schieben.
Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen stabilisierte sich die Aktie unterhalb der Marke von 40 EUR und startete anschließend eine neue Aufwärtsbewegung. Besonders auffällig: Nach einem GAP-up über die Marke von 40 EUR setzte sich die dynamische Rallye nahezu ohne größere Rücksetzer fort. Lediglich vier der letzten 19 Tageskerzen schlossen negativ - ein klarer Hinweis auf die aktuell hohe Aufwärtsdynamik der Infineon Aktie.
Im gestrigen Handel wurde schließlich ein neues Jahreshoch markiert.
Wichtige gleitende Durchschnitte im Fokus
Im Tageschart zeigt sich deutlich, dass sich der vorherige Rücksetzer im Bereich der SMA200 bei aktuell 38,32 EUR stabilisieren konnte. Nach dem anschließenden GAP-up über die SMA50 bei derzeit 44,26 EUR setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.
Das technische Gesamtbild bleibt damit klar bullisch:
- Die Infineon Aktie notiert oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien
- Die SMA20 bei aktuell 49,09 EUR fungiert als kurzfristige Unterstützung
- Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen
Kursziele der Infineon Aktie
Kann der starke Tagesschluss bestätigt werden, ergeben sich auf der Oberseite folgende potenzielle Kursziele:
- 61,82 EUR
- 67,68 EUR
- 69,76 EUR
Sollte die gestrige Dynamik hingegen nicht bestätigt werden, könnte die Infineon Aktie zunächst in Richtung 55 EUR korrigieren. Darunter wäre ein Rücklauf an die SMA20 denkbar.
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4-Stunden-Chart der Infineon Aktie ebenfalls bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart präsentiert sich die Infineon Aktie weiterhin stark. Nach Schwierigkeiten im Februar gelang Ende März der dynamische Ausbruch über die SMA20, SMA50 und SMA200.
Besonders positiv:
- Die SMA20 wurde nach dem Ausbruch nicht mehr angelaufen
- Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft
- Die Aufwärtsstruktur bleibt intakt
Solange die Aktie oberhalb der SMA20 bei aktuell 55,81 EUR notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.
Tagesprognose für die Infineon Aktie
Die aktuelle Einschätzung für die Infineon Aktie bleibt bullisch. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege ist aus charttechnischer Sicht weiterhin gegeben.
Widerstände
- 61,82 EUR
- 67,68 EUR
- 69,76 EUR
Unterstützungen
- 58,21 EUR
- 56,00 EUR
- 55,81 EUR
- 50,47 EUR
- 49,34 EUR (GAP)
- 49,09 EUR
- 47,87 EUR
- 44,26 EUR
- 43,82 EUR
- 39,86 EUR (GAP)
* Angaben per Handelsschluss Xetra.
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