DAX Gewinner: Infineon Aktie mit starkem Kurssprung - Neues Jahreshoch erreicht

Per Xetra-Schluss vom 05.05.2026 schlossen 32 Aktien im Plus, lediglich acht Werte im DAX mussten Abschläge hinnehmen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Infineon Aktie, die im Tagesverlauf um starke 6,55 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Rheinmetall mit einem Plus von 4,66 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Kursanstieg von 4,63 Prozent.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

⚡ Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Tagesplus von 6,55 Prozent der stärkste DAX Gewinner und markierte ein neues Jahreshoch.

Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bullisch - die Aktie notiert über allen wichtigen Durchschnittslinien.

Solange die Infineon Aktie über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege in Richtung 61,82 EUR und 67,68 EUR möglich.

Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner am Dienstag

Die Infineon Aktie (IFX) war mit einem Tagesgewinn von 6,55 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Der Halbleiterkonzern profitierte von anhaltendem Kaufinteresse und markierte im gestrigen Handel ein neues Jahreshoch.

Infineon Aktie im Tageschart - Bullisches Chartbild bestätigt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer breiten Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des laufenden Jahres gelang der nachhaltige Ausbruch auf der Oberseite. In der Folge konnte sich das Papier dynamisch bis auf 48,22 EUR nach oben schieben.

Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen stabilisierte sich die Aktie unterhalb der Marke von 40 EUR und startete anschließend eine neue Aufwärtsbewegung. Besonders auffällig: Nach einem GAP-up über die Marke von 40 EUR setzte sich die dynamische Rallye nahezu ohne größere Rücksetzer fort. Lediglich vier der letzten 19 Tageskerzen schlossen negativ - ein klarer Hinweis auf die aktuell hohe Aufwärtsdynamik der Infineon Aktie.

Im gestrigen Handel wurde schließlich ein neues Jahreshoch markiert.

Wichtige gleitende Durchschnitte im Fokus

Im Tageschart zeigt sich deutlich, dass sich der vorherige Rücksetzer im Bereich der SMA200 bei aktuell 38,32 EUR stabilisieren konnte. Nach dem anschließenden GAP-up über die SMA50 bei derzeit 44,26 EUR setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.

Das technische Gesamtbild bleibt damit klar bullisch:

Die Infineon Aktie notiert oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien

Die SMA20 bei aktuell 49,09 EUR fungiert als kurzfristige Unterstützung

Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen

Kursziele der Infineon Aktie

Kann der starke Tagesschluss bestätigt werden, ergeben sich auf der Oberseite folgende potenzielle Kursziele:

61,82 EUR

67,68 EUR

69,76 EUR

Sollte die gestrige Dynamik hingegen nicht bestätigt werden, könnte die Infineon Aktie zunächst in Richtung 55 EUR korrigieren. Darunter wäre ein Rücklauf an die SMA20 denkbar.

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4-Stunden-Chart der Infineon Aktie ebenfalls bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart präsentiert sich die Infineon Aktie weiterhin stark. Nach Schwierigkeiten im Februar gelang Ende März der dynamische Ausbruch über die SMA20, SMA50 und SMA200.

Besonders positiv:

Die SMA20 wurde nach dem Ausbruch nicht mehr angelaufen

Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft

Die Aufwärtsstruktur bleibt intakt

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 bei aktuell 55,81 EUR notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Die aktuelle Einschätzung für die Infineon Aktie bleibt bullisch. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege ist aus charttechnischer Sicht weiterhin gegeben.

Widerstände

61,82 EUR

67,68 EUR

69,76 EUR

Unterstützungen

58,21 EUR

56,00 EUR

55,81 EUR

50,47 EUR

49,34 EUR (GAP)

49,09 EUR

47,87 EUR

44,26 EUR

43,82 EUR

39,86 EUR (GAP)

* Angaben per Handelsschluss Xetra.

DER DEUTSCHE INDEX