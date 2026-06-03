Per Xetra-Schluss vom 02.06.2026 konnten 17 Aktien im DAX zulegen, während 23 Werte den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der Infineon Aktie angeführt. Das Papier gewann 9,47 Prozent und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Dahinter folgten Zalando mit einem Plus von 2,90 Prozent sowie Continental mit einem Kursgewinn von 2,85 Prozent.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

⚡ Key Takeaways

Infineon bleibt stärkster DAX Gewinner: Die Infineon Aktie legte am 02.06.2026 um 9,47 Prozent zu und führte damit die Liste der DAX Gewinner an. Gleichzeitig markierte der Titel bei 88,36 EUR ein neues Jahreshoch.

Die Infineon Aktie legte am 02.06.2026 um 9,47 Prozent zu und führte damit die Liste der DAX Gewinner an. Gleichzeitig markierte der Titel bei 88,36 EUR ein neues Jahreshoch. Technisches Bild klar bullisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert die Infineon Aktie über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert die Infineon Aktie über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Weitere Kursziele im Fokus: Wird die aktuelle Dynamik bestätigt, rücken die Widerstandsbereiche bei 99,50 EUR und 105,00 EUR als nächste potenzielle Anlaufziele in den Fokus der Anleger.

Die Infineon Aktie (IFX) gehörte am Dienstag zu den klaren DAX Gewinnern. Mit einem Tagesplus von 9,47 Prozent setzte sich die Aktie an die Spitze der Gewinnerliste und markierte zugleich ein neues Jahreshoch bei 88,36 EUR.

Infineon Aktie im Tageschart: Aufwärtstrend bleibt intakt

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Erst zu Beginn des Jahres 2026 gelang der Ausbruch nach oben. In der Folge stieg der Kurs zunächst bis auf 48,22 EUR an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie deutlich zurückfiel.

Unterhalb der Marke von 40 EUR konnte sich das Papier stabilisieren und anschließend einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Ein Gap-Up über die 40-EUR-Marke leitete eine dynamische Erholung ein. Besonders bemerkenswert: Nur acht der letzten 28 Tageskerzen schlossen negativ. Dies unterstreicht die hohe Nachfrage nach der Infineon Aktie.

Im gestrigen Handel erreichte die Aktie ein neues Jahreshoch bei 88,36 EUR und ging auf diesem Niveau aus dem Handel.

Technische Analyse der Infineon Aktie

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist klar erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich der SMA200 (aktuell 41,77 EUR) erfolgreich stabilisieren konnte. Anschließend gelang der dynamische Anstieg über die SMA50 (aktuell 55,34 EUR).

Das Chartbild bleibt bullisch. Solange die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 (aktuell 70,03 EUR) notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei:

99,50 EUR

105,00 EUR

Bestätigt die Aktie den starken Schlusskurs vom Vortag, könnte sich die Rally fortsetzen.

Unterstützungen bei Rücksetzern

Sollte die Infineon Aktie den Schlusskurs des Vortages nicht bestätigen können, wären zunächst Rücksetzer bis an das Tagestief des Vortages denkbar. Weitere Unterstützungen befinden sich im Bereich von 76,20 EUR.

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4-Stunden-Chart: Infineon Aktie weiter bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich die Infineon Aktie stark. Nach Schwierigkeiten im Februar, die SMA20 und die SMA50 nachhaltig zu überwinden, gelang Ende März der dynamische Ausbruch nach oben.

Seitdem notiert die Aktie komfortabel über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die SMA20 (aktuell 80,13 EUR) fungiert weiterhin als wichtige Unterstützung.

Das kurzfristige Chartbild bleibt positiv. Solange die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.

Prognose für die Infineon Aktie

Die Infineon Aktie zählt aktuell zu den stärksten Titeln im DAX und gehört weiterhin zu den wichtigsten DAX Gewinnern des Jahres. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen die positiven Signale.

Widerstände

92,00 EUR

99,50 EUR

105,00 EUR

Unterstützungen

83,74 EUR

81,13 EUR (Gap)

80,81 EUR

80,13 EUR

71,66 EUR

70,03 EUR

68,72 EUR (Gap)

68,52 EUR

55,34 EUR

51,80 EUR

Fazit

Die Infineon Aktie war am 02.06.2026 der größte DAX Gewinner. Das neue Jahreshoch sowie die weiterhin intakte Aufwärtsstruktur sprechen für eine bullische Ausgangslage. Solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden, bleiben Kursziele bei 99,50 EUR und 105,00 EUR im Fokus der Marktteilnehmer.

DER DEUTSCHE INDEX