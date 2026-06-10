DAX Gewinner: Symrise Aktie mit 7,30% Plus - Chartanalyse und Prognose

- Stärkster DAX Gewinner des Tages
- Charttechnisches Kaufsignal bestätigt
- 85,90 EUR als nächstes Kursziel
- Stärkster DAX Gewinner des Tages
- Charttechnisches Kaufsignal bestätigt
- 85,90 EUR als nächstes Kursziel
Zum Xetra-Schluss am 09.06.2026 konnten 25 Aktien im DAX zulegen, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Gewinner wurde klar von der Symrise Aktie angeführt. Der Titel gewann 7,30%, gefolgt von Henkel mit 2,93% und Fresenius Medical Care mit einem Plus von 2,36%.
► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1
⚡ Key Takeaways
- Stärkster DAX Gewinner des Tages: Die Symrise Aktie führte die Liste der DAX Gewinner mit einem Kursplus von 7,30% an und zeigte damit die stärkste Performance im Leitindex.
- Charttechnisches Kaufsignal bestätigt: Mit dem Sprung über die SMA20 und der Etablierung oberhalb der SMA50 hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Die übergeordnete Einschätzung bleibt sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch.
- 85,90 EUR als nächstes Kursziel: Kann die Symrise Aktie die aktuelle Aufwärtsdynamik fortsetzen, rückt das offene Gap bei 85,90 EUR in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
Symrise Aktie ist größter DAX Gewinner des Tages
Die Symrise Aktie (SY1) war mit einem Kursanstieg von 7,30% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags. Damit setzte sich das Papier deutlich von den übrigen Gewinnern im deutschen Leitindex ab.
Symrise Aktie im Tageschart: Erholung setzt sich fort
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch bei 105,80 EUR aus dem Juni 2025 nutzten viele Anleger für Gewinnmitnahmen. In der Folge geriet die Symrise Aktie deutlich unter Druck und fiel bis Ende September in den Bereich von 72 EUR zurück.
Die anschließende Erholung erwies sich zunächst als nicht nachhaltig. Nach einem Gap-Abschlag fiel die Aktie erneut unter die Marke von 70 EUR. Erst im Dezember konnte ein belastbarer Boden ausgebildet werden. Mitte Januar gelang schließlich die Rückkehr über die 70-EUR-Marke.
In den vergangenen Monaten bewegte sich die Symrise Aktie in einer breiten Seitwärtsrange. Positiv hervorzuheben ist, dass sich der Wert inzwischen wieder oberhalb der SMA20 bei 77,41 EUR und der SMA50 bei 75,51 EUR etablieren konnte.
Im April wurde die SMA200 bei aktuell 74,30 EUR erreicht. Dort hatte die Aktie zunächst Schwierigkeiten, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Die SMA50 lieferte jedoch ausreichend Unterstützung, sodass die SMA200 Mitte Mai überwunden werden konnte.
Der jüngste Rücksetzer wurde erneut erfolgreich an der SMA50 aufgefangen. Von dort aus startete die aktuelle Aufwärtsbewegung.
Tageschart-Prognose für die Symrise Aktie
Mit einer langen grünen Tageskerze setzte die Symrise Aktie ihre Erholung deutlich fort. Der Handel wurde nahe dem Tageshoch beendet, was als positives Signal gewertet werden kann.
Wird der starke Tagesschluss bestätigt, könnte die Aktie kurzfristig das noch offene Gap bei 85,90 EUR anlaufen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutlich erhöhen.
Auf der Unterseite könnte die SMA20 als erste Unterstützung fungieren. Sollte diese nicht halten, wäre ein Rücklauf zum offenen Gap bei 75,72 EUR denkbar. Spätestens in diesem Bereich sollte die Symrise Aktie wieder auf Käufer treffen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch
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Symrise Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die technische Situation konstruktiv. Die SMA200 bei aktuell 74,50 EUR hat in den vergangenen Wochen mehrfach als wichtige Unterstützung fungiert.
Der jüngste Rücksetzer führte zwar kurzzeitig unter die SMA20 bei 77,04 EUR sowie die SMA50 bei 78,05 EUR, die SMA200 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Dies spricht für eine anhaltend stabile Marktstruktur.
Mit dem gestrigen Gap-Up gelang der Symrise Aktie die Rückkehr über SMA20 und SMA50. Anschließend konnte sich der Kurs oberhalb der SMA50 etablieren. Das Chartbild bleibt damit bullisch.
Prognose für die Symrise Aktie im 4-Stunden-Chart
Bleibt die positive Dynamik erhalten, könnte die Symrise Aktie das offene Gap bei 85,90 EUR ansteuern. Dieses Kursniveau stellt das wichtigste kurzfristige Ziel der laufenden Aufwärtsbewegung dar.
Rücksetzer könnten zunächst an der SMA50 Unterstützung finden. Darunter würde die SMA20 als weiterer Supportbereich in den Fokus rücken. Um das positive Chartbild nicht zu gefährden, sollte sich die Aktie spätestens im Bereich des offenen Gaps auf der Unterseite stabilisieren.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Tagesprognose für die Symrise Aktie
Tendenz: Aufwärts
Widerstände
|Kursmarke
|82,64 EUR
|85,90 EUR (Gap)
|89,76 EUR
|91,84 EUR
|101,85 EUR (Gap)
Unterstützungen
|Kursmarke
|78,05 EUR
|77,79 EUR
|77,42 EUR
|77,04 EUR
|75,72 EUR (Gap)
|75,51 EUR
|74,50 EUR
|74,30 EUR
|72,18 EUR
Fazit: Die Symrise Aktie präsentiert sich als aktueller DAX Gewinner in einer technisch aussichtsreichen Verfassung. Solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 85,90 EUR und darüber hinaus intakt. Die Symrise Aktie zählt damit derzeit zu den interessantesten DAX Gewinnern aus charttechnischer Sicht.
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