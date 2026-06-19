DAX Gewinner: Infineon Aktie mit +7,83% stärkster Gewinner im DAX

Von den 40 DAX-Werten schlossen am Donnerstag, den 18.06.2026, insgesamt 24 Aktien im Plus, während 16 Titel Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Infineon Aktie, die sich zum Xetra-Schluss um 7,83% verteuerte. Auf den weiteren Plätzen folgten Siemens Energy mit einem Plus von 6,35% und MTU Aero Engines mit einem Kursgewinn von 3,80%.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

⚡ Key Takeaways

Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 7,83% war die Infineon Aktie am 18.06.2026 der größte Gewinner im DAX und setzte sich deutlich vor Siemens Energy (+6,35%) und MTU (+3,80%) an die Spitze.

Mit einem Tagesplus von war die Infineon Aktie am 18.06.2026 der größte Gewinner im DAX und setzte sich deutlich vor Siemens Energy (+6,35%) und MTU (+3,80%) an die Spitze. Bullisches Chartbild bleibt intakt: Die Infineon Aktie konnte sich zuletzt mehrfach an der SMA20 stabilisieren und notiert weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Solange diese Unterstützung hält, bleibt ein Anlauf auf das Jahreshoch bei 88,36 EUR wahrscheinlich.

Die Infineon Aktie konnte sich zuletzt mehrfach an der stabilisieren und notiert weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Solange diese Unterstützung hält, bleibt ein Anlauf auf das Jahreshoch bei wahrscheinlich. Kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial: Wird die starke Kursentwicklung vom Vortag bestätigt, könnten die nächsten Kursziele bei 88,36 EUR, 92,00 EUR und später sogar 99,50 EUR liegen. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive technische Bild eintrüben.

Infineon Aktie ist der stärkste DAX Gewinner des Tages

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004) war am Donnerstag mit einem Kursanstieg von 7,83% der stärkste DAX Gewinner. Das Papier profitierte von einer hohen Nachfrage seitens der Anleger und setzte damit seine insgesamt positive Entwicklung der vergangenen Monate fort.

Infineon Aktie im Tageschart: Bullisches Gesamtbild bleibt intakt

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsphase. Mit Beginn des Jahres 2026 gelang schließlich der Ausbruch auf der Oberseite. In der Folge stieg die Aktie dynamisch an und markierte neue Hochs.

Nach einer Korrektur unter die Marke von 40 EUR stabilisierte sich der Kurs und leitete eine neue Aufwärtsbewegung ein. Besonders positiv ist, dass sich die Aktie nach dem Rücksetzer Ende März im Bereich der SMA200 (aktuell 44,39 EUR) stabilisieren konnte. Anschließend gelang der Sprung über die SMA50 (aktuell 65,19 EUR), woraufhin sich die Aufwärtsdynamik deutlich verstärkte.

Auch die jüngsten Rücksetzer wurden jeweils im Bereich der SMA20 aufgefangen. Dieses Verhalten spricht weiterhin für einen intakten Aufwärtstrend.

Prognose für die Infineon Aktie im Tageschart

Das technische Bild der Infineon Aktie bleibt konstruktiv. Solange sich der Kurs auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA20 halten kann, bestehen gute Chancen auf einen erneuten Anlauf des Jahreshochs bei 88,36 EUR.

Wird der starke Handelstag vom Donnerstag bestätigt, könnte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen und das Jahreshoch erneut testen. Darüber hinaus würden sich mittelfristig weitere Kursziele im Bereich von 92,00 EUR, 99,50 EUR und 105,00 EUR eröffnen.

Sollte der Ausbruch hingegen nicht bestätigt werden, könnte die SMA20 erneut als wichtige Unterstützungszone angelaufen werden. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie würde das positive Chartbild zunächst eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigte die Infineon Aktie in den vergangenen Monaten eine deutliche Trendverbesserung. Nach Schwierigkeiten im Februar an der SMA20 und SMA50 gelang Ende März der dynamische Ausbruch nach oben.

Zuletzt geriet die Aktie kurzfristig unter Druck und fiel unter die SMA20. Im Bereich der SMA50 konnte jedoch eine Stabilisierung beobachtet werden. Besonders wichtig ist nun, dass sich die Aktie nachhaltig über die SMA50 zurückarbeitet und von dieser nach oben absetzen kann.

Gelingt dies, rückt das Jahreshoch bei 88,36 EUR erneut in den Fokus. Auf der Unterseite bleiben die SMA20 und die SMA50 die wichtigsten kurzfristigen Unterstützungen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Nach Einschätzung der Charttechnik überwiegen aktuell die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Wichtige Widerstände

82,65 EUR (Gap)

86,62 EUR

88,36 EUR

92,00 EUR

99,50 EUR

105,00 EUR

Wichtige Unterstützungen

80,28 EUR

79,65 EUR

79,57 EUR

79,16 EUR

78,73 EUR

78,19 EUR

68,72 EUR (Gap)

65,19 EUR

49,54 EUR (Gap)

44,39 EUR

Fazit: Infineon Aktie bleibt einer der spannendsten DAX Gewinner

Die Infineon Aktie war am 18.06.2026 der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart überwiegend positiv. Solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Jahreshoch und darüber hinaus.

* Kursentwicklung per Xetra-Schluss vom 18.06.2026.

DER DEUTSCHE INDEX