DAX Gewinner: SAP Aktie mit starkem Kurssprung nach Xetra-Schluss

Zum Xetra-Schluss am 19.05.2026 standen im DAX 20 Gewinnern ebenso viele Verlierer gegenüber. Besonders gefragt war die SAP Aktie, die den Handelstag mit einem Plus von 4,71 Prozent beendete und damit die Liste der DAX Gewinner anführte. Ebenfalls gefragt waren Merck mit einem Kursgewinn von 2,71 Prozent sowie Qiagen mit einem Aufschlag von 2,52 Prozent.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

⚡ Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Tagesplus von 4,71 Prozent der stärkste DAX Gewinner zum Xetra-Schluss am 19.05.2026.

Technisch hat sich das Chartbild aufgehellt, nachdem die SAP Aktie wichtige gleitende Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 zurückerobern konnte.

Bestätigt sich der Ausbruch in den kommenden Handelstagen, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der SMA200 bei rund 196,91 EUR.

SAP Aktie als stärkster DAX Gewinner

Die SAP Aktie (SAP) konnte sich zum Xetra-Schluss um 4,71 Prozent verteuern und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Nach mehreren schwachen Handelswochen zeigte der Titel zuletzt wieder Stärke und setzte sich über wichtige technische Marken hinweg.

SAP Aktie im Tageschart: Erholung nach langer Schwächephase

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass sich nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 umfangreiche Gewinnmitnahmen eingestellt hatten. In den darauffolgenden Monaten setzte sich eine ausgeprägte Abwärtsbewegung bis Mitte September fort.

Die anschließende Erholung blieb zunächst ohne größere Dynamik. Ab Ende Oktober setzte sich die Schwäche erneut fort, ehe Ende November eine Bodenbildung gelang. Seit Jahresbeginn zeigte die SAP Aktie mehrere Erholungsansätze, scheiterte jedoch zunächst an der SMA50.

In den vergangenen Handelstagen konnte sich die Aktie jedoch erneut stabilisieren. Besonders positiv zu bewerten ist, dass der Kurs zuletzt über die SMA50 bei aktuell 150,79 EUR gestiegen ist und dort auch einen Tagesschluss ausbilden konnte.

Technischer Ausblick für die SAP Aktie

Wird der Ausbruch über die SMA50 im heutigen Handel bestätigt, könnte die SAP Aktie ihre Erholung weiter ausbauen. In diesem Szenario rückt die SMA200 bei aktuell 196,91 EUR als nächstes wichtiges Kursziel in den Fokus.

Sollte der gestrige Ausbruch dagegen nicht bestätigt werden, könnte erneut Verkaufsdruck aufkommen. In diesem Fall wäre zunächst ein Rücklauf zum offenen GAP bei 149,12 EUR möglich. Darunter könnte die SMA20 bei aktuell 146,86 EUR als Unterstützung dienen.

Fällt die SAP Aktie per bestätigtem Tagesschluss erneut unter die SMA20 zurück, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch / neutral

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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart: Chartbild hellt sich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich eine Verbesserung der technischen Lage. Nachdem die SAP Aktie über die SMA20 und die SMA50 steigen konnte, gelang im gestrigen Handel zusätzlich der Sprung über die SMA200 bei aktuell 155,63 EUR.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar aufgehellt. Für ein nachhaltiges bullisches Signal muss sich die Aufwärtsbewegung nun jedoch dynamisch fortsetzen.

Gelingt dies in den kommenden Handelstagen, könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial entfalten und die bereits im Tageschart genannten Kursziele anlaufen.

Risiken bleiben vorhanden

Sollte die SAP Aktie wieder unter die SMA200 zurückfallen, könnte zunächst das offene GAP geschlossen werden. Wird dort keine Stabilisierung erreicht, wären weitere Rücksetzer bis an die SMA20 beziehungsweise SMA50 denkbar.

Ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild erneut belasten und die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste bis an das Jahrestief erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral / bullisch

Tagesprognose SAP Aktie

Nach aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz der SAP Aktie aufwärtsgerichtet.

Wichtige Widerstände

162,64 EUR

168,90 EUR

174,98 EUR

176,86 EUR (GAP)

196,00 EUR (GAP)

196,91 EUR

Wichtige Unterstützungen

155,63 EUR

150,79 EUR

150,40 EUR

149,12 EUR (GAP)

147,71 EUR

146,86 EUR

146,67 EUR

144,34 EUR

135,50 EUR

121,08 EUR

96,43 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX