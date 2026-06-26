DAX Gewinner am Freitag: Bayer 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Bayer Aktie explodiert nach US-Urteil: Sensationeller DAX-Tagessieg sorgt für Euphorie in den Aktien News

Der Leverkusener Agrar- und Pharmagigant hat an den Finanzmärkten für eine absolute Sensation gesorgt und das Parkett im Sturm erobert. In einem insgesamt recht bullischen Marktumfeld, in dem per Xetra-Schluss 24 Gewinneraktien lediglich 16 Verlierern gegenüberstanden, katapultierte sich der krisengebeutelte DAX-Titel mit einem atemberaubenden Kursfeuerwerk unangefochten an die absolute Spitze des deutschen Leitindex. Wer die aktuellen Aktien News aufmerksam liest, blickt auf ein historisches Reversal: Die Bayer Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN) schoss per Xetra-Schluss um sensationelle 18,72 % nach oben. Auslöser dieses gewaltigen Kaufrauschs war ein wegweisender juristischer Befreiungsschlag in den USA, der die jahrelangen Glyphosat-Sorgen der Anleger mit einem Schlag in den Hintergrund drängen konnte.

► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE

Key Takeaways

Historische Kursexplosion: Die Bayer Aktie haussiert um 18,72 % nach einem bahnbrechenden US-Gerichtserfolg.

Gigantisches Gap-up: Der Kurs springt im Chart mit einer gewaltigen Kurslücke über die kurzfristigen Trendlinien.

Widerstand im Visier: Das Papier bricht aus der Seitwärtsbox aus und nimmt nun direkt die SMA200 ins Visier.

Tageschart (Daily): Massives Gap-Up bricht die monatliche Lethargie

Die detaillierte charttechnische Betrachtung im Tageschart verdeutlicht das monumentale Ausmaß dieser Erholungsrallye. Nach dem Erreichen des historischen Hochs bei 66,52 EUR im Juni 2025 setzten kontinuierliche, zutiefst deprimierende Gewinnmitnahmen ein. Die darauffolgende Schwächephase drückte die Notierungen sukzessive abwärts, bis das Papier im Bereich von 28,10 EUR ein neues Jahrestief markierte. Nach wochenlanger Bodenbildung und einer zähen Seitwärtskonsolidierung, bei der die Aktie im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 31,44 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 31,52 EUR) gefangen war, folgte nun die Kursexplosion.

Anleger am Markt rieben sich die Augen, als die Bayer Aktie laut den neuesten Aktien News mit einer riesigen, ungetesteten Kurslücke (Gap-up) direkt nach Norden durchstartete. Mit diesem Befreiungsschlag wurden die SMA20 und die SMA50 in Sekundenschnelle pulverisiert. Sollte der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt werden, generiert der Titel eine weitere grüne Tageskerze. Das übergeordnete Erholungspotenzial fokussiert sich nun auf den Bereich der langfristigen SMA200 (aktuell bei 36,04 EUR). Da dieser gleitende Durchschnitt in der Vergangenheit ein exzellenter Support war, fungiert er im Rücklauf als die härteste charttechnische Nuss für die Käuferseite.

Bayer Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Bären kapitulieren vor der bullischen Dynamik 📊

Auch in der feineren Auflösung des 4h-Charts wird das Ausmaß der strukturellen Trendwende sofort greifbar. Zuvor hatte sich das Wertpapier verbindlich unter der kurzfristigen SMA20 (aktuell bei 31,48 EUR) festgesetzt, und sämtliche Erholungsversuche verpufften aufgrund mangelnder Substanz wirkungslos. Der gestrige US-Gerichtserfolg hat die Bären jedoch zu einer massiven Kapitulation gezwungen.

Die Aktie schoss im 4h-Intervall ohne nennenswerte Zwischenstopps nicht nur über die SMA20 und die SMA50 (aktuell bei 31,42 EUR), sondern untermauerte das neue Kaufsignal mit dem direkten Sprung über die übergeordnete SMA200 (aktuell bei 31,46 EUR). Solange der Anteilsschein dieses Niveau verteidigen kann, bleibt das Momentum in den Aktien News klar bullish konstruiert.

Bayer Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wichtige Kursmarken im aktuellen Bayer-Setup:

• Xetra-Schlusskurs: 34,22 EUR

• Massiver Support-Bereich (Cluster aus 4h-SMA20/50/200): 31,42 - 31,48 EUR

• Primäres langfristiges Kursziel (Daily-SMA200): 36,04 EUR

Expertenfazit von Jens Klatt

Der sensationelle DAX-Tagessieg der Bayer Aktie markiert den potenziell wichtigsten Wendepunkt des gesamten laufenden Handelsjahres in den Aktien News. Durch das Kursfeuerwerk von über 18 % wurde das von Anleihen und Tech-Sorgen dominierte Marktszenario eindrucksvoll ausgehebelt. Das mathematische Auswertungssystem verschiebt die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Wochen nun signifikant zugunsten der Bullen. Solange das massive Unterstützungscluster bei rund 31,50 EUR im 4h-Chart per Schlusskurs verteidigt wird, ist der Trend sauber nach oben gerichtet. Trader sollten kurzfristige, volatile Rücksetzer zur Schließung des Intraday-Gaps als Einstiegsgelegenheiten interpretieren, um auf einen prozyklischen Durchmarsch der Käufer bis an die strategisch entscheidende 200-Tage-Linie bei 36,04 EUR zu setzen.

SO SEHEN SIEGER AUS!