DAX Gewinner am Freitag: Bayer 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- Historische Kursexplosion
- Gigantisches Gap-up
- Widerstand im Visier
- Historische Kursexplosion
- Gigantisches Gap-up
- Widerstand im Visier
Bayer Aktie explodiert nach US-Urteil: Sensationeller DAX-Tagessieg sorgt für Euphorie in den Aktien News
Der Leverkusener Agrar- und Pharmagigant hat an den Finanzmärkten für eine absolute Sensation gesorgt und das Parkett im Sturm erobert. In einem insgesamt recht bullischen Marktumfeld, in dem per Xetra-Schluss 24 Gewinneraktien lediglich 16 Verlierern gegenüberstanden, katapultierte sich der krisengebeutelte DAX-Titel mit einem atemberaubenden Kursfeuerwerk unangefochten an die absolute Spitze des deutschen Leitindex. Wer die aktuellen Aktien News aufmerksam liest, blickt auf ein historisches Reversal: Die Bayer Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN) schoss per Xetra-Schluss um sensationelle 18,72 % nach oben. Auslöser dieses gewaltigen Kaufrauschs war ein wegweisender juristischer Befreiungsschlag in den USA, der die jahrelangen Glyphosat-Sorgen der Anleger mit einem Schlag in den Hintergrund drängen konnte.
► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE
Key Takeaways
-
Historische Kursexplosion: Die Bayer Aktie haussiert um 18,72 % nach einem bahnbrechenden US-Gerichtserfolg.
-
Gigantisches Gap-up: Der Kurs springt im Chart mit einer gewaltigen Kurslücke über die kurzfristigen Trendlinien.
-
Widerstand im Visier: Das Papier bricht aus der Seitwärtsbox aus und nimmt nun direkt die SMA200 ins Visier.
Tageschart (Daily): Massives Gap-Up bricht die monatliche Lethargie
Die detaillierte charttechnische Betrachtung im Tageschart verdeutlicht das monumentale Ausmaß dieser Erholungsrallye. Nach dem Erreichen des historischen Hochs bei 66,52 EUR im Juni 2025 setzten kontinuierliche, zutiefst deprimierende Gewinnmitnahmen ein. Die darauffolgende Schwächephase drückte die Notierungen sukzessive abwärts, bis das Papier im Bereich von 28,10 EUR ein neues Jahrestief markierte. Nach wochenlanger Bodenbildung und einer zähen Seitwärtskonsolidierung, bei der die Aktie im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 31,44 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 31,52 EUR) gefangen war, folgte nun die Kursexplosion.
Anleger am Markt rieben sich die Augen, als die Bayer Aktie laut den neuesten Aktien News mit einer riesigen, ungetesteten Kurslücke (Gap-up) direkt nach Norden durchstartete. Mit diesem Befreiungsschlag wurden die SMA20 und die SMA50 in Sekundenschnelle pulverisiert. Sollte der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt werden, generiert der Titel eine weitere grüne Tageskerze. Das übergeordnete Erholungspotenzial fokussiert sich nun auf den Bereich der langfristigen SMA200 (aktuell bei 36,04 EUR). Da dieser gleitende Durchschnitt in der Vergangenheit ein exzellenter Support war, fungiert er im Rücklauf als die härteste charttechnische Nuss für die Käuferseite.
Bayer Aktie im Tages-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Vierstundenchart (4h): Bären kapitulieren vor der bullischen Dynamik 📊
Auch in der feineren Auflösung des 4h-Charts wird das Ausmaß der strukturellen Trendwende sofort greifbar. Zuvor hatte sich das Wertpapier verbindlich unter der kurzfristigen SMA20 (aktuell bei 31,48 EUR) festgesetzt, und sämtliche Erholungsversuche verpufften aufgrund mangelnder Substanz wirkungslos. Der gestrige US-Gerichtserfolg hat die Bären jedoch zu einer massiven Kapitulation gezwungen.
Die Aktie schoss im 4h-Intervall ohne nennenswerte Zwischenstopps nicht nur über die SMA20 und die SMA50 (aktuell bei 31,42 EUR), sondern untermauerte das neue Kaufsignal mit dem direkten Sprung über die übergeordnete SMA200 (aktuell bei 31,46 EUR). Solange der Anteilsschein dieses Niveau verteidigen kann, bleibt das Momentum in den Aktien News klar bullish konstruiert.
Bayer Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Wichtige Kursmarken im aktuellen Bayer-Setup:
• Xetra-Schlusskurs: 34,22 EUR
• Massiver Support-Bereich (Cluster aus 4h-SMA20/50/200): 31,42 - 31,48 EUR
• Primäres langfristiges Kursziel (Daily-SMA200): 36,04 EUR
Expertenfazit von Jens Klatt
Der sensationelle DAX-Tagessieg der Bayer Aktie markiert den potenziell wichtigsten Wendepunkt des gesamten laufenden Handelsjahres in den Aktien News. Durch das Kursfeuerwerk von über 18 % wurde das von Anleihen und Tech-Sorgen dominierte Marktszenario eindrucksvoll ausgehebelt. Das mathematische Auswertungssystem verschiebt die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Wochen nun signifikant zugunsten der Bullen. Solange das massive Unterstützungscluster bei rund 31,50 EUR im 4h-Chart per Schlusskurs verteidigt wird, ist der Trend sauber nach oben gerichtet. Trader sollten kurzfristige, volatile Rücksetzer zur Schließung des Intraday-Gaps als Einstiegsgelegenheiten interpretieren, um auf einen prozyklischen Durchmarsch der Käufer bis an die strategisch entscheidende 200-Tage-Linie bei 36,04 EUR zu setzen.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Wirtschaftskalender: Konsumklima und Zins-Krimi am Freitag (26.06.2026)
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Freitag, 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Asien weitet Wall-Street-Ausverkauf wegen teurer Hardware aus (26.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.