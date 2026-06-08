DAX Gewinner: Beiersdorf Aktie mit Tagesplus von 3,49 %

- Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner
- Chartbild bleibt trotz Erholung bärisch
- Entscheidende Widerstandszone voraus
- Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner
- Chartbild bleibt trotz Erholung bärisch
- Entscheidende Widerstandszone voraus
Am Freitag (05.06.2026) schlossen 24 Aktien im DAX mit Kursgewinnen, während 16 Werte Verluste verbuchten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Beiersdorf Aktie, die per Xetra-Schlusskurs um 3,49 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Zalando mit einem Plus von 3,11 Prozent und Henkel mit einem Kursgewinn von 2,82 Prozent.
► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI
⚡ Key Takeaways
- Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 3,49 % war die Beiersdorf Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und führte die Gewinnerliste vor Zalando und Henkel an.
- Chartbild bleibt trotz Erholung bärisch: Die Aktie konnte sich zwar kurzfristig stabilisieren, notiert jedoch weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Gesamteinschätzung negativ.
- Entscheidende Widerstandszone voraus: Für eine nachhaltige Trendwende müsste die Beiersdorf Aktie die Bereiche um 70,44 EUR (SMA20) und 72,77 EUR (SMA50) zurückerobern. Andernfalls droht ein erneuter Test der Tiefs im Bereich von 60,78 EUR.
Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner mit 3,49 Prozent Tagesplus
Die Beiersdorf Aktie war am Freitag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Kursanstieg von 3,49 Prozent setzte sich das Papier an die Spitze der Tagesgewinner im deutschen Leitindex.
Trotz der positiven Entwicklung bleibt die charttechnische Gesamtlage weiterhin angespannt.
Chartanalyse der Beiersdorf Aktie im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nachdem die Beiersdorf Aktie im Jahr 2025 ihr Hoch bei 137,70 EUR markiert hatte, setzte eine anhaltende Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden regelmäßig von Gewinnmitnahmen begleitet, sodass nachhaltige Aufwärtsimpulse ausblieben.
Im Oktober konnte die Aktie einen Boden ausbilden und bis Dezember konsolidieren. Mit zunehmendem Kaufinteresse ab Mitte Dezember folgte eine deutliche Erholung. Diese wurde jedoch Anfang März durch ein Gap nach unten abrupt beendet. In der Folge wurden die zuvor erzielten Kursgewinne vollständig abgegeben.
Selbst die Erholungsbewegung Mitte März konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. In der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie ein neues Mehrjahrestief und notiert derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2015.
Technische Lage im Tageschart
Positiv zu bewerten ist, dass die Aktie zuletzt kurzfristig über die 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 70,44 EUR) steigen konnte. Der Anstieg scheiterte jedoch an der 50-Tage-Linie (SMA50 bei 72,77 EUR). Zudem waren sechs der vergangenen sieben Handelstage von roten Tageskerzen geprägt.
Zwar konnte sich die Beiersdorf Aktie am Freitag etwas erholen, notiert aber weiterhin unterhalb der SMA20. Solange dieser Zustand anhält, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. In diesem Szenario könnte die Aktie erneut die Unterstützung bei 60,78 EUR testen, dem Tief aus dem Oktober 2014.
Sollte sich der positive Handelsschluss vom Freitag bestätigen, könnte eine Fortsetzung der Erholung folgen. Dann wären zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 die nächsten relevanten Kursziele. Besonders im Bereich der 50-Tage-Linie dürfte sich zeigen, ob die Käufer wieder nachhaltig die Kontrolle übernehmen können.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch
YouTube Trading Videos
Beiersdorf Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass sich die Beiersdorf Aktie Anfang Februar zunächst oberhalb der SMA20 etablieren konnte. Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich an dieser Durchschnittslinie aufgefangen.
Mit der anschließenden Korrektur wurden jedoch sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte als Unterstützungen aufgegeben. Zwar gelang im Mai erneut der Sprung über SMA20 und SMA50, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marken blieb jedoch aus.
Am Freitag gelang die Rückkehr über die SMA20 bei aktuell 69,14 EUR. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes reicht dies jedoch noch nicht aus. Entscheidend wird sein, ob die Aktie auch die SMA50 bei 70,61 EUR zurückerobern und sich darüber festsetzen kann.
Erst wenn sich die Beiersdorf Aktie klar von dieser Marke nach oben lösen kann, würde sich das technische Bild deutlich verbessern.
Fällt die Aktie hingegen erneut unter die SMA20 zurück, dürfte sich der bestehende Abwärtstrend fortsetzen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch
Tagesprognose für die Beiersdorf Aktie
Die aktuelle technische Einschätzung für die Beiersdorf Aktie bleibt trotz des jüngsten Kursanstiegs negativ. Der Wert zählt zwar aktuell zu den DAX Gewinnern, befindet sich jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Widerstände
|Kursmarke
|70,44 EUR
|70,61 EUR
|70,84 EUR
|72,77 EUR
|74,48 EUR
|88,45 EUR
Wichtige Unterstützungen
|Kursmarke
|69,14 EUR
|68,74 EUR
|68,31 EUR
|67,28 EUR
|65,00 EUR
Stand: Xetra-Handelsschluss vom 05.06.2026
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 08.06.26 🔴 Überblick für KW 24
DAX Verlierer: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Die Weltmeisterschaft und der Markt: Gibt es Gewinnchancen?
Palo Alto Networks Aktie: KI-Bedrohungen treiben Nachfrage nach Cyber-Tools – Jetzt Aktien kaufen? 🚀🛡️
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.