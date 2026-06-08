DAX Gewinner: Beiersdorf Aktie mit Tagesplus von 3,49 %

Am Freitag (05.06.2026) schlossen 24 Aktien im DAX mit Kursgewinnen, während 16 Werte Verluste verbuchten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Beiersdorf Aktie, die per Xetra-Schlusskurs um 3,49 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Zalando mit einem Plus von 3,11 Prozent und Henkel mit einem Kursgewinn von 2,82 Prozent.

► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI

⚡ Key Takeaways

Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 3,49 % war die Beiersdorf Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und führte die Gewinnerliste vor Zalando und Henkel an.

Mit einem Tagesplus von war die Beiersdorf Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und führte die Gewinnerliste vor Zalando und Henkel an. Chartbild bleibt trotz Erholung bärisch: Die Aktie konnte sich zwar kurzfristig stabilisieren, notiert jedoch weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Gesamteinschätzung negativ.

Die Aktie konnte sich zwar kurzfristig stabilisieren, notiert jedoch weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Gesamteinschätzung negativ. Entscheidende Widerstandszone voraus: Für eine nachhaltige Trendwende müsste die Beiersdorf Aktie die Bereiche um 70,44 EUR (SMA20) und 72,77 EUR (SMA50) zurückerobern. Andernfalls droht ein erneuter Test der Tiefs im Bereich von 60,78 EUR.

Beiersdorf Aktie stärkster DAX Gewinner mit 3,49 Prozent Tagesplus

Die Beiersdorf Aktie war am Freitag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Kursanstieg von 3,49 Prozent setzte sich das Papier an die Spitze der Tagesgewinner im deutschen Leitindex.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die charttechnische Gesamtlage weiterhin angespannt.

Chartanalyse der Beiersdorf Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem die Beiersdorf Aktie im Jahr 2025 ihr Hoch bei 137,70 EUR markiert hatte, setzte eine anhaltende Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden regelmäßig von Gewinnmitnahmen begleitet, sodass nachhaltige Aufwärtsimpulse ausblieben.

Im Oktober konnte die Aktie einen Boden ausbilden und bis Dezember konsolidieren. Mit zunehmendem Kaufinteresse ab Mitte Dezember folgte eine deutliche Erholung. Diese wurde jedoch Anfang März durch ein Gap nach unten abrupt beendet. In der Folge wurden die zuvor erzielten Kursgewinne vollständig abgegeben.

Selbst die Erholungsbewegung Mitte März konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. In der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie ein neues Mehrjahrestief und notiert derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2015.

Technische Lage im Tageschart

Positiv zu bewerten ist, dass die Aktie zuletzt kurzfristig über die 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 70,44 EUR) steigen konnte. Der Anstieg scheiterte jedoch an der 50-Tage-Linie (SMA50 bei 72,77 EUR). Zudem waren sechs der vergangenen sieben Handelstage von roten Tageskerzen geprägt.

Zwar konnte sich die Beiersdorf Aktie am Freitag etwas erholen, notiert aber weiterhin unterhalb der SMA20. Solange dieser Zustand anhält, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. In diesem Szenario könnte die Aktie erneut die Unterstützung bei 60,78 EUR testen, dem Tief aus dem Oktober 2014.

Sollte sich der positive Handelsschluss vom Freitag bestätigen, könnte eine Fortsetzung der Erholung folgen. Dann wären zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 die nächsten relevanten Kursziele. Besonders im Bereich der 50-Tage-Linie dürfte sich zeigen, ob die Käufer wieder nachhaltig die Kontrolle übernehmen können.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Beiersdorf Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass sich die Beiersdorf Aktie Anfang Februar zunächst oberhalb der SMA20 etablieren konnte. Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich an dieser Durchschnittslinie aufgefangen.

Mit der anschließenden Korrektur wurden jedoch sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte als Unterstützungen aufgegeben. Zwar gelang im Mai erneut der Sprung über SMA20 und SMA50, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marken blieb jedoch aus.

Am Freitag gelang die Rückkehr über die SMA20 bei aktuell 69,14 EUR. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes reicht dies jedoch noch nicht aus. Entscheidend wird sein, ob die Aktie auch die SMA50 bei 70,61 EUR zurückerobern und sich darüber festsetzen kann.

Erst wenn sich die Beiersdorf Aktie klar von dieser Marke nach oben lösen kann, würde sich das technische Bild deutlich verbessern.

Fällt die Aktie hingegen erneut unter die SMA20 zurück, dürfte sich der bestehende Abwärtstrend fortsetzen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose für die Beiersdorf Aktie

Die aktuelle technische Einschätzung für die Beiersdorf Aktie bleibt trotz des jüngsten Kursanstiegs negativ. Der Wert zählt zwar aktuell zu den DAX Gewinnern, befindet sich jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.

Tagesprognose: abwärts

Wichtige Widerstände

Kursmarke 70,44 EUR 70,61 EUR 70,84 EUR 72,77 EUR 74,48 EUR 88,45 EUR

Wichtige Unterstützungen

Kursmarke 69,14 EUR 68,74 EUR 68,31 EUR 67,28 EUR 65,00 EUR

Stand: Xetra-Handelsschluss vom 05.06.2026

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