DAX Gewinner am Freitag: Deutsche Bank Aktie mit stärkstem Kursplus

- Deutsche Bank Aktie stärkster DAX Gewinner
- Charttechnische Aufhellung
- 30-Euro-Marke im Fokus
- Deutsche Bank Aktie stärkster DAX Gewinner
- Charttechnische Aufhellung
- 30-Euro-Marke im Fokus
Zum Xetra-Schluss am Freitag (12.06.2026) präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich. Insgesamt schlossen 23 DAX-Aktien im Plus, während 17 Werte Kursverluste verzeichneten. Der größte DAX Gewinner war die Deutsche Bank Aktie, die um 3,59% zulegen konnte. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit einem Plus von 3,30% sowie Fresenius Medical Care mit einem Kursgewinn von 2,19%.
► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK
⚡ Key Takeaways
- Deutsche Bank Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 3,59% war die Deutsche Bank Aktie am Freitag der größte DAX Gewinner und führte die Gewinnerliste vor Heidelberg Materials und Fresenius Medical Care an.
- Charttechnische Aufhellung: Die Deutsche Bank Aktie konnte im Tageschart die SMA20 und SMA50 zurückerobern sowie ein offenes Gap schließen. Damit verbessert sich das kurzfristige Chartbild deutlich.
- 30-Euro-Marke im Fokus: Kann die Aufwärtsdynamik anhalten, rückt die SMA200 bei 29,72 EUR und anschließend das Gap bei 30,11 EUR in den Fokus. Ein bestätigter Tagesschluss über 30,11 EUR würde das Chartbild wieder klar bullisch erscheinen lassen.
Die Deutsche Bank Aktie (DBK) war am Freitag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Tagesplus von 3,59% setzte sich das Papier an die Spitze der Gewinnerliste und zeigte damit eine deutlich stärkere Entwicklung als der Gesamtmarkt.
Die positive Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie rückt den Titel erneut in den Fokus vieler Anleger. Besonders interessant ist dabei die technische Ausgangslage nach dem jüngsten Kurssprung.
Deutsche Bank Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Tageschart der Deutsche Bank Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier im Jahr 2025 zunächst kontinuierlich aufwärts entwickeln konnte. Nach dem Erreichen eines Zwischenhochs etablierte sich eine längere Seitwärtsphase, die Mitte Februar nach unten verlassen wurde. Der anschließende Verkaufsdruck führte zu deutlichen Kursverlusten, ehe sich die Aktie Ende März stabilisieren konnte.
In den vergangenen Wochen bewegte sich die Deutsche Bank Aktie erneut innerhalb einer Seitwärtsrange. Zum Wochenschluss gelang schließlich ein dynamischer Ausbruch nach oben. Mit einem Gap-Up übersprang der Titel sowohl die 50-Tage-Linie (aktuell 27,46 EUR) als auch die 20-Tage-Linie (aktuell 27,81 EUR).
Besonders positiv ist zu bewerten, dass die Aktie gleichzeitig ein zuvor offenes Gap schließen konnte. Sollte die Aufwärtsbewegung mit einer weiteren positiven Tageskerze bestätigt werden, könnte die Deutsche Bank Aktie die 200-Tage-Linie bei aktuell 29,72 EUR ansteuern.
Für ein nachhaltig bullisches Chartbild wäre jedoch ein bestätigter Tagesschluss oberhalb des Gaps bei 30,11 EUR erforderlich.
Tageschart-Prognose
Übergeordnete Einschätzung: Neutral
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Deutsche Bank Aktie: Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart wird die vorherige Abwärtsbewegung noch deutlicher sichtbar. Nach der Ausbildung eines Jahrestiefs konnte sich die Deutsche Bank Aktie zunächst über die SMA20 (27,64 EUR) sowie die SMA50 (27,94 EUR) schieben.
Aktuell zeigt sich jedoch, dass die Aktie weiterhin mit dem Bereich oberhalb der SMA200 bei 26,99 EUR kämpft. Erst am Freitag gelang ein neuer Ausbruchsversuch, der die Deutsche Bank Aktie wieder über alle drei relevanten Durchschnittslinien führte.
Kann die Dynamik zum Wochenstart fortgesetzt werden, besteht die Chance auf einen Anstieg bis zum offenen Gap bei 30,11 EUR. Sollte dagegen Verkaufsdruck aufkommen und die SMA20 sowie die SMA50 keine ausreichende Unterstützung bieten, könnte ein Rücklauf an die SMA200 erfolgen. In diesem Szenario wäre auch ein Schließen des Gaps vom Freitag bei 27,50 EUR denkbar.
4-Stunden-Chart-Prognose
Übergeordnete Einschätzung: Neutral bis bullisch
Tagesprognose für die Deutsche Bank Aktie
Nach Einschätzung der Charttechnik bleibt die kurzfristige Tendenz der Deutsche Bank Aktie aufwärtsgerichtet. Als aktueller DAX Gewinner verfügt der Titel über die Chance, die Erholung in Richtung der nächsten Widerstandsbereiche fortzusetzen.
Wichtige Widerstände
|Kursniveau
|Bedeutung
|29,14 EUR
|Gap
|29,49 EUR
|Widerstand
|29,72 EUR
|SMA200
|30,11 EUR
|Gap
|31,29 EUR
|Widerstand
|31,53 EUR
|Widerstand
Wichtige Unterstützungen
|Kursniveau
|Bedeutung
|27,94 EUR
|SMA50
|27,81 EUR
|SMA20
|27,75 EUR
|Unterstützung
|27,64 EUR
|Unterstützung
|27,50 EUR
|Gap
|27,46 EUR
|Unterstützung
|26,99 EUR
|SMA200
|26,24 EUR
|Gap
Quelle: Daten und Charts aus der xStation 5.
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