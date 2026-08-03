DAX Prognose aktuell: DAX vor neuem Allzeithoch?

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.738 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index startet mit Aufnahme des Xetra Handels direkt durch. Es ging im Zuge der dynamischen Aufwärtsbewegung bis fast an das Allzeithoch, dass der Index nicht ganz erreicht. Er versuchte sich am Vormittag über die 25.900 Punkte-Marke zu schieben, hatte aber keinen Erfolg. Bis zum Nachmittag gab der DAX alle Tagesgewinne wieder ab. Es gelang den Bullen zwar am späten Nachmittag einen Entlastungsbewegung abzubilden, es gelang aber nicht mehr einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es zunächst moderat aufwärts, zum Handelsschluss hin gab der Index wieder nach. Der DAX ging bei 25.650 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

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🚀 3 Key Takeaways

Der DAX startet bei 25.905 Punkten und damit 255 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag in den vorbörslichen Handel.

Stundenchart und Vierstundenchart liefern aktuell ein bullisches Signal, solange der Index über der jeweiligen SMA20 bleibt.

Für das bullische Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 60% angesetzt, für das bearische Szenario von 40%.

Der DAX startet am Montag, den 03.08.2026, mit einem deutlichen Aufwärts-Gap in die neue Handelswoche. Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag zunächst bis knapp an sein Allzeithoch gestiegen war, die Gewinne anschließend aber wieder abgeben musste, hat sich das technische Bild im frühen Handel erneut aufgehellt. Die aktuelle DAX Prognose bleibt damit sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bullisch.

Für den weiteren Tagesverlauf kommt es insbesondere darauf an, ob sich der DAX über 25.905 Punkten behaupten kann. Gelingt dies, rücken das bisherige Allzeithoch und anschließend die Marken oberhalb von 26.000 Punkten in den Fokus. Auf der Unterseite bilden die gleitenden Durchschnittslinien die wichtigsten Unterstützungen.

DAX aktuell: Rückblick auf den Freitagshandel

Der DAX war am Freitagmorgen bei 25.738 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit der Eröffnung des Xetra-Handels setzte unmittelbar eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis auf 25.896 Punkte und damit knapp unter sein bisheriges Allzeithoch führte. Mehrere Versuche, sich nachhaltig über die Marke von 25.900 Punkten zu schieben, blieben jedoch erfolglos.

Bis zum Nachmittag gab der DAX seine zwischenzeitlichen Tagesgewinne vollständig wieder ab. Den Bullen gelang am späten Nachmittag zwar eine Entlastungsbewegung, ein Xetra-Tagesgewinn konnte aber nicht mehr ausgewiesen werden. Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst moderat fort, bevor der Index zum Handelsschluss erneut etwas nachgab. Der DAX beendete den Tages- und Wochenhandel bei 25.650 Punkten.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag, den 31.07.2026, insgesamt 14 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte Kursverluste verzeichneten. Die Gewinnerliste führte die Infineon Aktie mit einem Plus von 3,62% an. Siemens Energy gewann 1,60%, RWE legte um 1,35% zu. Am Ende der Tabelle stand Scout24 mit einem Abschlag von 3,84%. Heidelberg Materials verlor 3,39%, während Symrise um 3,06% nachgab.

DAX-Kennzahl 31.07.2026 30.07.2026 Erwartung 31.07. Tatsächlich Tageshoch 25.896 25.715 25.945 25.896 Tagestief 25.551 25.300 25.662 25.551 Xetra-Schluss 25.629 25.612 - - Tagesschluss 25.650 25.692 - - Tagesrange 345 Punkte 415 Punkte - -

Der Betrachtungszeitraum für Tageshoch, Tagestief und Handelsspanne reicht von 08:00 bis 22:00 Uhr.

DAX Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen zunächst über der SMA20. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch nach oben bewegen. Die anschließenden Gewinnmitnahmen drückten ihn jedoch wieder unter die gleitende Durchschnittslinie. Eine Stabilisierung gelang erst im Bereich der SMA50. Die Entlastungsbewegung am späten Nachmittag führte den DAX zurück an die SMA20. Dort wurde der Index allerdings nach Süden abgewiesen. Im heutigen Frühhandel hat sich das technische Bild erneut verbessert: Durch das Aufwärts-Gap konnte sich der DAX wieder über die SMA20 schieben und zunächst oberhalb dieser Linie etablieren.

Damit hat sich der Stundenchart bullisch aufgehellt. Der DAX besitzt aktuell die Möglichkeit, erneut in Richtung seines Allzeithochs zu laufen. Wird diese Marke überwunden, könnten anschließend die Bereiche bei 26.095/110 Punkten und 26.220/235 Punkten erreicht werden. Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Sollte diese Unterstützung im Tagesverlauf nicht halten und sich der DAX mit einem bestätigten Stundenschluss darunter etablieren, würde das Risiko einer ausgedehnteren Korrektur steigen. In diesem Fall könnte die SMA50 bei aktuell 25.677 Punkten angelaufen werden. Damit die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage gestellt wird, sollte der Index idealerweise bereits im Bereich der SMA20 wieder nach Norden drehen.

Kurzfristige Einschätzung im Stundenchart: bullisch

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DAX Prognose im Vierstundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Vierstundenchart ist erkennbar, dass der DAX bereits zum Ende der Vorwoche dynamisch über alle drei betrachteten Durchschnittslinien gestiegen war. Die Aufwärtsdynamik ließ anschließend deutlich nach und der Index bewegte sich über mehrere Handelstage in einer Seitwärtsbox. Im Zuge dieser Konsolidierung rutschte der DAX zeitweise an und unter die SMA20, die aktuell bei 25.614 Punkten verläuft. Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch eine dynamische Rückkehr über diese Durchschnittslinie. Der Index konnte sich danach wieder oberhalb der SMA20 etablieren.

Damit bleibt auch das Chartbild in dieser Zeitebene bullisch. Solange der DAX über der SMA20 notiert, besteht die Chance, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Die wichtigsten Kursziele auf der Oberseite entsprechen den bereits in der Stundenbetrachtung genannten Marken. Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie hat sich zuletzt als belastbare Unterstützung erwiesen. Das technische Bild würde sich allerdings eintrüben, wenn sich der Index nachhaltig unter der SMA20 etabliert und anschließend den Kontakt zu dieser Linie verliert. Ein solches Kursmuster könnte auf eine Fortsetzung der Schwäche in Richtung der SMA50 bei aktuell 25.358 Punkten hindeuten.

Kurzfristige Einschätzung im Vierstundenchart: bullisch

DAX aktuell mit deutlichem Aufwärts-Gap

Der DAX ist heute Morgen bei 25.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er 167 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitag und 255 Punkte über dem Tages- und Wochenschluss bei 25.650 Punkten.

Das Aufwärts-Gap bringt den Index unmittelbar an den Bereich des bisherigen Allzeithochs. Die zentrale Frage der heutigen DAX Prognose lautet deshalb, ob die Käufer genügend Dynamik entwickeln können, um den Widerstandsbereich nachhaltig zu überwinden. Ein kurzfristiger Anstieg über das Rekordhoch allein wäre noch kein bestätigter Ausbruch. Entscheidend wäre eine Stabilisierung oberhalb der Ausbruchsmarke.

Long-Setup für den DAX

Die Bullen dürften zunächst versuchen, den DAX über der Marke von 25.905 Punkten zu halten. Gelingt dies, könnten die nächsten Anlaufziele bei 25.922/924, 25.943/945, 25.971/973, 25.995/997, 26.010/012, 26.022/024, 26.042/044, 26.061/063, 26.077/079, 26.093/095, 26.110/112 und 26.128/130 Punkten erreicht werden.

Oberhalb von 26.128/130 Punkten würde sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Die nächsten Ziele wären dann bei 26.144/146, 26.163/165, 26.179/181, 26.195/197, 26.213/215 sowie 26.227/229 Punkten zu finden.

Für das bullische Szenario ist wichtig, dass der Ausbruch über das Allzeithoch nicht unmittelbar wieder verkauft wird. Ein nachhaltiger Handel oberhalb von 26.000 Punkten könnte neue Anschlusskäufe auslösen und die technische Ausgangslage zusätzlich verbessern.

Short-Setup für den DAX

Kann sich der DAX nicht über 25.905 Punkten halten, könnten die Bären zunächst einen Rücklauf an die Marken bei 25.885/883, 25.864/862, 25.845/843, 25.820/818, 25.799/797, 25.780/778, 25.759/757, 25.740/738, 25.719/717, 25.695/693, 25.677/675, 25.654/652, 25.630/628 und 25.611/609 Punkten auslösen.

Unterhalb von 25.611/609 Punkten würden die nächsten Abwärtsziele bei 25.585/583, 25.564/562, 25.543/541, 25.520/518, 25.503/501, 25.483/481, 25.460/458, 25.443/441, 25.422/420, 25.404/402, 25.385/383, 25.362/360, 25.338/336, 25.310/308 sowie 25.288/286 Punkten liegen.

Insbesondere ein Rückfall unter die SMA20 im Stundenchart könnte den kurzfristigen Kaufdruck reduzieren. Wird anschließend auch die SMA50 unterschritten, würde sich das Risiko einer tieferen Konsolidierung deutlich erhöhen.

DAX Widerstände und Unterstützungen

DAX Widerstände DAX Unterstützungen 25.982 25.855 26.174 25.792/768/747/704 26.348 25.677/614 26.494 25.599/514 26.633 25.464/417 - 25.358/333 - 25.260 - 25.193/136 - 25.077

Die genannten Kursmarken basieren auf einer Eigenanalyse unter Verwendung der Charts aus xStation 5. Kreuzwiderstände und Kreuzunterstützungen besitzen aufgrund des Zusammentreffens mehrerer technischer Faktoren eine erhöhte Relevanz.

DAX Prognose für den 03.08.2026

Auf Grundlage des aktuellen Setups wird für heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt gerechnet. Das bullische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 60%, während dem bearischen Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 40% zugeordnet wird. Maßgeblich ist dabei der Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags.

Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario: 60%

60% Wahrscheinlichkeit für das bearische Szenario: 40%

40% Erwartete obere Tagesziele: 26.044 beziehungsweise 26.165 Punkte

26.044 beziehungsweise 26.165 Punkte Erwartete untere Tagesziele: 25.779 beziehungsweise 25.628 Punkte

25.779 beziehungsweise 25.628 Punkte Kurzfristige Grundtendenz: seitwärts bis aufwärts

Die Einschätzung ist stets in Relation zur vorbörslichen Ausgangslage zu betrachten. Durch das deutliche Aufwärts-Gap ist ein Teil der erwarteten positiven Bewegung bereits vor der Xetra-Eröffnung erfolgt. Damit steigt zugleich das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen, falls der Ausbruch über das bisherige Allzeithoch zunächst nicht gelingt.

Anlegerstimmung bleibt von Angst geprägt

Der Fear-and-Greed-Index, der die Stimmung internationaler Anleger abbildet, notierte am letzten Handelstag bei 42 Punkten und damit im Bereich „Fear“. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 41 Punkten und ebenfalls im Angstbereich. Vor einem Monat hatte der Index bei 29 Punkten notiert, was dem Bereich „Extreme Fear“ entspricht. Vor einem Jahr lag der Wert dagegen mit 63 Punkten im Bereich „Greed“.

Zeitraum Indexstand Stimmung Letzter Handelstag 42 Fear Vor einer Woche 41 Fear Vor einem Monat 29 Extreme Fear Vor einem Jahr 63 Greed

Der mittlere Wert des Index liegt bei 50 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung. Werte oberhalb von 50 gelten als bullish und deuten auf zunehmende Gier hin. Ab 70 Punkten spricht der Indikator von extremer Gier. Werte unter 50 gelten als bearish, während ein Stand unter 30 auf extreme Angst schließen lässt.

Extreme Ausschläge oberhalb von 70 oder unterhalb von 30 können auf einen instabilen Markt und eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hindeuten. Sehr niedrige Werte treten häufig während eines Ausverkaufs auf und können anschließend die Grundlage für eine bullische Umkehr bilden. Der aktuelle Stand von 42 zeigt zwar weiterhin eine vorsichtige Anlegerstimmung, signalisiert aber keinen extremen Zustand.

Der Fear-and-Greed-Index setzt sich aus sieben Komponenten zusammen: der Entwicklung des S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt, der Zahl neuer 52-Wochen-Hochs und -Tiefs an der New Yorker Börse, der Marktbreite, dem Put-Call-Verhältnis, der Nachfrage nach Hochzinsanleihen, der Marktvolatilität sowie dem Renditevergleich zwischen Aktien und Staatsanleihen.

Fazit zur DAX Prognose

Die technische Ausgangslage für den DAX bleibt zum Wochenauftakt positiv. Durch das Aufwärts-Gap konnte sich der Index im Stundenchart wieder über der SMA20 etablieren. Auch im Vierstundenchart ist das Chartbild bullisch, solange die dort verlaufende SMA20 verteidigt wird.

Kurzfristig steht das bisherige Allzeithoch im Mittelpunkt. Ein bestätigter Ausbruch könnte den Weg in Richtung 26.095/110 und später 26.220/235 Punkte freimachen. Scheitert der DAX erneut im Bereich des Rekordhochs, wären zunächst Rücksetzer an die SMA20 und anschließend an die SMA50 denkbar.

Die DAX Prognose für den 03.08.2026 bleibt daher seitwärts bis aufwärts gerichtet. Aufgrund des bereits vorbörslich erfolgten Kurssprungs sollten Anleger jedoch auch mögliche Gewinnmitnahmen und einen teilweisen oder vollständigen Schluss des Aufwärts-Gaps einkalkulieren.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für heute?

Die DAX Prognose für den 03.08.2026 ist kurzfristig bullisch. Auf Basis des Setups wird mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario liegt bei 60%.

Wo liegen heute die wichtigsten DAX Widerstände?

Die wichtigsten übergeordneten Widerstände liegen bei 25.982, 26.174, 26.348, 26.494 und 26.633 Punkten. Kurzfristig sind vor allem das bisherige Allzeithoch sowie die Bereiche um 26.095/110 und 26.220/235 Punkte relevant.

Wo befinden sich die wichtigsten DAX Unterstützungen?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.855, 25.792/768/747/704, 25.677/614, 25.599/514 und 25.464/417 Punkten. Zusätzlich dienen die SMA20 und SMA50 in den betrachteten Zeitebenen als technische Unterstützungen.

Was spricht aktuell für steigende DAX-Kurse?

Für steigende Kurse sprechen das bullische Chartbild im Stunden- und Vierstundenchart, die Rückkehr über die SMA20 sowie das deutliche Aufwärts-Gap zum Wochenstart. Ein bestätigter Ausbruch über das Allzeithoch könnte zusätzliche Kaufimpulse auslösen.

Wann würde sich das DAX Chartbild eintrüben?

Das kurzfristige Chartbild würde sich eintrüben, wenn der DAX nachhaltig unter die SMA20 zurückfällt. Ein zusätzlicher Bruch der SMA50 würde das Risiko einer ausgeprägteren Korrektur erhöhen.