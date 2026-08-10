Wirtschaftskalender: Die Märkte erwachen nach einem Wochenende voller geopolitischer Pattsituationen🚢

Was ist heute besonders zu beachten? Der makroökonomische Kalender ist heute sehr dünn besetzt (lediglich die Entscheidung des rumänischen geldpolitischen Ausschusses um 14:00 Uhr), sodass die Geopolitik den Markt bestimmt. Der Preis für Brent-Rohöl steigt auf rund 84 US-Dollar pro Barrel, nachdem der Iran die Bedingungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus verschärft hat (Aufhebung der Sanktionen, Beendigung der Blockade, Aussetzung der Militäroperationen). Zudem eröffnen der Angriff auf ein Schiff mit Verbindungen zu ADNOC und der Angriff der Houthis auf die Aramco-Raffinerie in Jazan eine echte zweite Front in diesem Konflikt. Kurz vor Beginn des europäischen Handels ist derzeit bei ausgewählten Instrumenten eine erhöhte Volatilität zu beobachten. Quelle: xStation Trump setzt eher auf wirtschaftlichen Druck als auf neue Luftangriffe, was die Chancen auf eine Einigung bezüglich der Straße von Hormus verringert. Die BoJ weist auf das Risiko einer übermäßigen Inflation und eine mögliche Zinserhöhung im September hin - der Yen notiert leicht schwächer, während andere Währungen innerhalb enger Bandbreiten gehandelt werden. Die asiatischen Aktienmärkte legen zu, nachdem die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Erwartungen an rasche Zinserhöhungen durch die Fed gedämpft haben. Eröffnung der europäischen Märkte und Wochenausblick – Unternehmenskalender Die DAX- und Euro-Stoxx-50-Futures deuten trotz steigender Ölpreise auf eine leicht höhere Eröffnung hin. Montag, 10. August 14:00 Rumänien – Zinsentscheid Dienstag, 11. August 06:30 Australien – RBA-Zinsentscheid

16:00 USA – Verkäufe bestehender Häuser, Juli

22:40 USA – Wöchentliche API-Rohöl-Lagerbestandsveränderung Mittwoch, 12. August 08:00 Deutschland – VPI-Inflation (im Jahresvergleich) Juli

14:30 USA – VPI-Inflation (im Jahresvergleich) Juli

16:30 USA – Wöchentliche Veränderung der Rohöllagerbestände Donnerstag, 13. August 08:00 Großbritannien – BIP (im Jahresvergleich) Q2

09:30 Polen – VPI-Inflation (im Jahresvergleich) Juli

14:30 USA – PPI-Inflation (Erzeugerpreise im Jahresvergleich) Juli

14:30 USA – Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Freitag, 14. August 09:30 Polen – BIP (im Jahresvergleich) Q2

11:00 Eurozone – BIP (im Jahresvergleich) Q2

14:30 USA – Einzelhandelsumsätze (im Monatsvergleich) Juli

16:00 USA – Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, August Am Mittwoch (Verbraucherpreisindex: Deutschland/USA) und Donnerstag (Verbraucherpreisindex: Polen, BIP: Großbritannien) nimmt die Woche an Fahrt auf und endet am Freitag mit den Daten aus den USA und der Eurozone. Quelle: XTB Zu den wichtigsten Unternehmen, die diese Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, gehören Cisco und Applied Materials. Quelle: XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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