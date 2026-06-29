DAX Gewinner am Freitag: SAP🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- SAP ist DAX Gewinner Nummer eins
- DAX heute
- Charttechnik bleibt vorsichtig
- SAP ist DAX Gewinner Nummer eins
- DAX heute
- Charttechnik bleibt vorsichtig
Der DAX heute zeigte sich zum Wochenschluss freundlich. Trotz eines insgesamt durchwachsenen Marktumfelds konnten sich 16 der 40 DAX-Unternehmen im Plus behaupten. Angeführt wurde die Gewinnerliste von der SAP-Aktie, die sich mit einem Kursplus von 3,40 % an die Spitze der DAX Gewinner setzte.
Neben SAP gehörten auch adidas und Beiersdorf zu den stärksten Werten des Tages. Doch reicht die jüngste Erholung aus, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend einzuleiten? Der Blick auf die Charttechnik liefert wichtige Hinweise für Anleger.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE
⚡ Key Takeaways
- 🚀 SAP ist DAX Gewinner Nummer eins: Die Aktie steigt um 3,40 % und führt den Index an.
- 📈 DAX heute: Auch adidas und Beiersdorf zählen zu den stärksten Titeln.
- ⚠️ Charttechnik bleibt vorsichtig: Trotz der Erholung wird das übergeordnete Bild weiterhin als bärisch eingestuft.
🏆 DAX Gewinner: SAP führt die Gewinnerliste an
Die stärksten Werte im DAX heute:
🥇 SAP: +3,40 %
🥈 adidas: +2,10 %
🥉 Beiersdorf: +2,10 %
Während viele zyklische Werte unter Druck blieben, konnten diese drei Unternehmen den Handelstag deutlich positiv beenden.
📊 DAX heute: SAP sendet erste Erholungssignale
Charttechnisch zeigt sich bei SAP eine leichte Verbesserung.
Nach einer längeren Schwächephase:
- 📈 gelang der Sprung über die SMA20
- 📊 die Aktie nähert sich nun der SMA50
- 🎯 beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng beieinander
Damit verbessert sich kurzfristig das technische Bild, auch wenn die Aktie wichtige Widerstände erst noch überwinden muss.
📉 Übergeordnet bleibt die Lage angespannt
Trotz des starken Handelstags mahnt die Charttechnik weiterhin zur Vorsicht.
Im Tageschart:
- 📉 übergeordnete Einschätzung bleibt bärisch
- ⚠️ die SMA50 könnte nun als Widerstand fungieren
- 📊 ein bestätigter Ausbruch steht noch aus
Sollte die Erholung nicht bestätigt werden, könnte die Aktie erneut in Richtung ihres Jahrestiefs zurückfallen.
SAP Aktie im Tages-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🔍 Vier-Stunden-Chart: Jetzt entscheidet die SMA20
Auch auf kurzfristiger Zeitebene bleibt die Entwicklung spannend.
Die wichtigsten Signale:
- 📈 Rückkehr über die SMA20
- 🎯 nächstes Ziel liegt an der SMA50
- 🚀 darüber könnte die SMA200 wieder in den Fokus rücken
Entscheidend wird sein, ob sich die Aktie nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren kann. Erst dann steigen die Chancen auf eine größere Erholung.
📌 DAX heute: Wichtige Kursmarken für SAP
📈 Widerstände
-
🎯 138,30 Euro
-
🎯 143,26 Euro (SMA50)
-
🎯 145,93 Euro (SMA20 Daily)
-
🎯 147,37 Euro (SMA200)
-
🎯 154,62 Euro (Gap)
📉 Unterstützungen
-
📍 133,74 Euro
-
📍 133,27 Euro
-
📍 130,90 Euro
-
📍 128,30 Euro
-
📍 118,52 Euro
Diese Marken dürften für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.
💡 Was bedeutet das für Anleger?
Die aktuelle Entwicklung zeigt zwei unterschiedliche Perspektiven:
Kurzfristig
- 📈 Positive Dynamik nach dem starken Handelstag
- 🚀 Chance auf eine technische Erholung
Mittelfristig
- ⚠️ Übergeordneter Abwärtstrend noch nicht beendet
- 📊 Wichtige Widerstände müssen erst nachhaltig überwunden werden
Gerade nach kräftigen Tagesgewinnen bleibt Geduld gefragt, bis sich ein belastbarer Trend etabliert.
⚠️ Risiken für die DAX Gewinner
Anleger sollten folgende Faktoren im Blick behalten:
- 📉 erneute Gewinnmitnahmen nach dem starken Tagesanstieg
- 🏦 Veränderungen der Zinserwartungen
- 🌍 geopolitische Unsicherheiten
- 📊 schwächer als erwartete Unternehmenszahlen
Diese Faktoren könnten die kurzfristige Erholung schnell wieder abbremsen.
🧾 Fazit: SAP führt die DAX Gewinner an – Trendwende noch nicht bestätigt
Die DAX Gewinner wurden zum Wochenschluss klar von der SAP-Aktie angeführt. Gemeinsam mit adidas und Beiersdorf sorgte der Softwarekonzern für positive Impulse im DAX heute.
Aus charttechnischer Sicht verbessert sich die Lage zwar kurzfristig, doch für eine nachhaltige Trendwende müssen wichtige Widerstände wie die SMA50 und später die SMA200 überwunden werden. Bis dahin bleibt das übergeordnete Chartbild vorsichtig. Anleger sollten daher die kommenden Handelstage genau beobachten, um einschätzen zu können, ob aus der Erholung ein neuer Aufwärtstrend entsteht.
SAP Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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