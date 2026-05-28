DAX Gewinner: adidas Aktie mit +6,37 % an der Spitze des DAX

Per Xetra-Schluss am 27.05.2026 notierten 27 Aktien im Plus, während 13 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Gewinnern zählte vor allem die adidas Aktie, die den Handelstag mit einem Kursplus von 6,37 Prozent beendete. Continental gewann weitere 4,41 Prozent, Heidelberg Materials legte um 3,92 Prozent zu.

► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

⚡ Key Takeaways

Die adidas Aktie war mit einem Tagesplus von 6,37 Prozent der stärkste DAX Gewinner am 27.05.2026.

Der Ausbruch über die SMA200 im Tageschart verbessert das technische Bild deutlich und könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 186,40 EUR eröffnen.

Solange sich die adidas Aktie über der SMA20 im 4h-Chart halten kann, bleibt die kurzfristige Prognose bullisch.

adidas Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX

Die adidas Aktie (ADS) war am Mittwoch der stärkste DAX Gewinner und konnte per Xetra-Schluss um 6,37 Prozent zulegen. Damit setzte sich das Papier klar an die Spitze der Gewinnerliste im deutschen Leitindex.

adidas Aktie im Tageschart: Bullisches Signal über SMA200

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die adidas Aktie seit Herbst 2025 in einer wellenförmigen Abwärtsbewegung gehandelt wurde. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig wieder abverkauft. Das Jahrestief wurde im März bei 130 EUR markiert.

Seitdem hat sich das Chartbild jedoch deutlich verbessert. Besonders in den vergangenen sechs Handelstagen konnte die adidas Aktie kräftig zulegen und über die SMA200 (aktuell 159,63 EUR) ausbrechen. Diese Durchschnittslinie wurde zuvor monatelang nicht mehr erreicht.

Im gestrigen Handel gelang der Ausbruch mit einem kleinen GAP-up direkt über die SMA200. Wird der Tagesschluss heute bestätigt, könnte die Aufwärtsbewegung weiter Fahrt aufnehmen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 171,20 EUR würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die adidas Aktie in Richtung 186,40 EUR weiterläuft.

Sollte dagegen wieder Verkaufsdruck aufkommen und eine rote Tageskerze entstehen, könnte zunächst die SMA200 getestet werden. Hält diese Unterstützung nicht und wird auch das offene GAP bei 157,50 EUR unterschritten, dürfte die SMA20 bei aktuell 149,05 EUR in den Fokus rücken.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart

Prognose: neutral / bullisch

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4h-Chart der adidas Aktie: Aufwärtsbewegung stabil

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird die aktuelle Aufwärtsdynamik der adidas Aktie noch deutlicher sichtbar. Bereits Ende April und Anfang Mai hatte der Wert Schwierigkeiten, sich nachhaltig von der SMA200 (aktuell 143,70 EUR) zu lösen.

In der vergangenen Handelswoche gelang schließlich der Ausbruch nach Norden. Die Aktie konnte sich stabil über der SMA20 (aktuell 154,54 EUR) etablieren.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild der adidas Aktie klar aufgehellt. Solange der Kurs oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario aktiv. Die in der Tagesanalyse genannten Kursziele bleiben damit erreichbar.

Rücksetzer könnten zunächst im Bereich des offenen GAPs aufgefangen werden. Sollte dort keine Stabilisierung gelingen, wäre ein Rücklauf an die SMA20 möglich. Spätestens dort sollten sich jedoch wieder Käufer zeigen, um das bullische Gesamtbild nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart

Prognose: bullisch

Tagesprognose adidas Aktie

Gemäß aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz der adidas Aktie aufwärtsgerichtet.

Widerstände

171,00 EUR

186,40 EUR

191,25 EUR

196,30 EUR

Unterstützungen

161,02 EUR

159,63 EUR

157,50 EUR (GAP)

155,76 EUR

154,54 EUR

151,25 EUR (GAP)

149,18 EUR

149,05 EUR

147,46 EUR

143,70 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX