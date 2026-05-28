Zscaler Aktie: Trotz starkem Q3 enttäuscht der Ausblick für das vierte Quartal – Jetzt die Aktie kaufen?

Der Cybersicherheits-Spezialist Zscaler hat am Dienstag seine neuesten Geschäftszahlen vorgelegt und den Markt mit einem verhaltenen Ausblick überrascht. Obwohl das abgelaufene Quartal operativ stark abschnitt, enttäuschte die Umsatzprognose für das anstehende vierte Quartal die Wall Street. Für Anleger, die im Bereich Cloud-Security wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, liefert die Zscaler Aktie nun eine hochspannende Mischung aus kurzfristigem Kursdruck und langfristigem Potenzial in einem der wichtigsten Tech-Märkte unserer Zeit.

► Zscaler WKN: A2JF28 | ISIN: US98980G1022 | Ticker: ZS.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Umsatzprognose verfehlt Erwartungen : Zscaler erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 875 und 878 Millionen US-Dollar und liegt damit unter den Analystenschätzungen.

Heftige Marktreaktion nachbörslich : Als Reaktion auf den vorsichtigen Ausblick und den verschärften Wettbewerb brach der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um 15 % ein.

Gewinn-Beat und starkes Q3: Operativ läuft es eigentlich rund – der Umsatz im dritten Quartal übertraf mit 850,5 Millionen US-Dollar die Erwartungen, und auch die Gewinnprognose für Q4 liegt über den Schätzungen.

📊 Zscaler Aktie: Die Quartalsergebnisse im Detail 📈

Das abgelaufene dritte Quartal zeigte eigentlich eine solide operative Performance von Zscaler. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 850,5 Millionen US-Dollar, womit die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street von 835,4 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Auch beim Blick auf den Ertrag lieferte der Cloud-Sicherheitsexperte ab: Für das vierte Quartal stellt Zscaler einen bereinigten Gewinn zwischen 1,08 und 1,09 US-Dollar pro Aktie in Aussicht – Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 1,03 US-Dollar gerechnet.

Allerdings zeigt ein Blick in die Bilanz auch eine Kehrseite der Medaille. Um im dynamischen Tech-Umfeld Schritt zu halten, muss Zscaler tief in die Tasche greifen. Die Gesamtbetriebskosten stiegen im dritten Quartal um rund 25 % auf 687,5 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 547,5 Millionen US-Dollar).

⚠️ Der Ausblick als Partycrasher: Warum der Kurs um 15 % einbrach 📉

Wer jetzt überlegt, bei der Zscaler Aktie zuzuschlagen und günstig Aktien kaufen zu wollen, muss den Ausblick genau analysieren. Für das vierte Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz von 875 bis 878 Millionen US-Dollar. Die von LSEG erhobenen Markterwartungen lagen mit 878,6 Millionen US-Dollar jedoch knapp darüber.

Dieser minimale "Miss" reichte an der ohnehin nervösen Tech-Börse aus, um ein nachbörsliches Kursbeben von -15 % auszulösen. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Unternehmen ihre Budgets für Cloud-Sicherheitsprodukte in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit immer kritischer prüfen.

⚔️ Konkurrenzkampf im SASE-Markt: Das Duell mit den Riesen 🛡️

Ein wesentlicher Risikofaktor für die Zscaler Aktie ist der zunehmend härtere Wettbewerb. Zscaler gilt als Pionier auf dem sogenannten Secure Access Service Edge (SASE)-Markt. Dieses System vereint Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen auf einer einzigen Plattform, um Nutzer, Geräte und Apps von überall auf der Welt sicher miteinander zu verbinden.

Obwohl SASE durch den aktuellen Boom der künstlichen Intelligenz (KI) und die fortschreitende Cloud-Einführung zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der gesamten Cybersicherheitsbranche gehört, steht Zscaler unter Druck. Größere Rivalen wie Palo Alto Networks drängen mit ihren eigenen, umfassenden Plattformangeboten auf den Markt und kämpfen aggressiv um jeden Marktanteil.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Workday investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Workday durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: Ein riskanter Turnaround-Kandidat mit Substanz

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Zahlenwerk von Zscaler gemischte Signale sendet. Das fundamentale Wachstum im Bereich SASE und der Gewinn-Beat im abgelaufenen Quartal stehen einem verschärften Preiskampf und vorsichtigeren Kundenausgaben gegenüber. Für langfristig orientierte Anleger, die im Bereich Cybersicherheit Aktien kaufen möchten, könnte der nachbörsliche Kursrutsch um 15 % jedoch eine Einstiegsgelegenheit bieten. Zscaler bleibt ein Schlüsselspieler in einem strukturellen Wachstumsmarkt, muss sich nun aber im Duell mit den Branchenriesen beweisen.

Zscaler Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

❓ FAQ zur Zscaler Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Zscaler Aktie aus?

Zscaler meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 850,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 835,4 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal wird ein bereinigter Gewinn zwischen 1,08 und 1,09 US-Dollar pro Aktie erwartet, was ebenfalls über den Schätzungen von 1,03 US-Dollar liegt.

Warum ist die Zscaler Aktie nachbörslich um 15 % eingebrochen?

Der Einbruch um 15 % im nachbörslichen Handel wurde durch eine enttäuschende Umsatzprognose für das vierte Quartal ausgelöst. Zscaler erwartet Erlöse zwischen 875 und 878 Millionen US-Dollar und bleibt damit hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 878,6 Millionen US-Dollar zurück.

Mit welchen Risiken kämpft Zscaler aktuell auf dem Cybersicherheitsmarkt?

Das Unternehmen sieht sich einem verschärften Wettbewerb gegenüber, da Kunden ihre Budgets für Cloud-Sicherheitsprodukte immer kritischer prüfen. Zudem drängen größere Rivalen wie Palo Alto Networks mit eigenen Plattformangeboten aggressiv in den Markt, um weitere Marktanteile zu gewinnen.

Was ist der SASE-Markt, auf dem Zscaler tätig ist?

SASE steht für Secure Access Service Edge und vereint Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen auf einer einzigen Plattform. Es ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Cybersicherheit, da der aktuelle KI-Boom und die zunehmende Cloud-Einführung moderne Netzwerksicherheitsarchitekturen grundlegend verändern. Wer zukunftsträchtige Aktien kaufen möchte, findet hier einen echten Wachstumssektor.