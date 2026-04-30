DAX Gewinner: adidas Aktie mit +8,90% - Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze adidas Aktie ist Top-Performer

Technische Lage verbessert sich

Entscheidende Bestätigung steht aus

Per Xetra-Schluss vom 29.04.2026 konnten sich 11 Werte im DAX im Plus behaupten, während 29 Aktien Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand klar die adidas Aktie, die um starke 8,90 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Airbus mit +6,15 Prozent und Infineon mit +5,21 Prozent. ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS ⚡ Key Takeaways adidas Aktie ist Top-Performer: Mit +8,90 Prozent führt die adidas Aktie klar die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristig starke Dynamik.

Mit +8,90 Prozent führt die adidas Aktie klar die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristig starke Dynamik. Technische Lage verbessert sich: Der Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert eine mögliche Trendwende nach längerer Schwächephase.

Der Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert eine mögliche Trendwende nach längerer Schwächephase. Entscheidende Bestätigung steht aus: Nur wenn das aktuelle Kursniveau gehalten wird, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 160 EUR realistisch. adidas Aktie als stärkster DAX Gewinner Die adidas Aktie (ADS) war damit der Top-Performer unter den DAX Gewinnern. Der kräftige Kursanstieg erfolgte mit einem deutlichen GAP up bis an die Marke von 150 EUR und signalisiert eine mögliche Trendwende nach einer längeren Schwächephase. Chartanalyse der adidas Aktie (Tageschart) Im Tageschart zeigt sich, dass die adidas Aktie seit dem Hoch im Februar 2025 bei 263,60 EUR bis März 2026 auf rund 130 EUR gefallen ist - ein Verlust von etwa 50 Prozent. Im März konnte jedoch eine Bodenbildung etabliert werden. Wichtige technische Entwicklungen: Überschreiten der SMA20 (139,20 EUR) und SMA50 (142,40 EUR)

Deutliche Stabilisierung des Chartbildes

Potenzial für weitere Aufwärtsbewegung Ein bestätigter Tagesschluss über dem aktuellen Niveau könnte die Aufwärtsdynamik verstärken und einen Anlauf auf die SMA200 bei 163,32 EUR ermöglichen. Risiken bestehen, falls: der Ausbruch nicht bestätigt wird

ein Rückfall unter die SMA50 erfolgt

Dann wären Rücksetzer bis zur SMA20 oder zum offenen GAP möglich. Einschätzung Tageschart: neutral YouTube Trading Videos 4h Chart: Bullisches Signal für die adidas Aktie Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die adidas Aktie deutlich stärker: Kursanstieg über SMA20, SMA50 und SMA200

Tagesschluss oberhalb der SMA200 (144,46 EUR)

Bullische Trendstruktur Solange sich der Kurs über der SMA200 halten kann, bleibt das Szenario für weitere Kursgewinne intakt. Ein mögliches Ziel liegt im Bereich von 163 EUR. Ein Rückfall unter die SMA200 würde hingegen das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen. Einschätzung 4h Chart: bullisch Unterstützungen und Widerstände der adidas Aktie Widerstände: 150,85 EUR (GAP)

157,70 EUR (GAP)

164,84 EUR Unterstützungen: 144,46 EUR

142,27 EUR

140,81 EUR

140,15 EUR

139,85 EUR

139,20 EUR

138,50 EUR

137,70 EUR (GAP) Fazit: adidas Aktie im Fokus der DAX Gewinner Die adidas Aktie ist aktuell einer der spannendsten DAX Gewinner mit klarer kurzfristiger Stärke. Entscheidend wird sein, ob der jüngste Ausbruch bestätigt werden kann. Gelingt dies, besteht weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 160 EUR. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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