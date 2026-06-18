DAX Gewinner heute: Bayer Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX

Zum Xetra-Schluss am 16.06.2026 konnten 24 DAX-Werte zulegen, während 16 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die GEA Group Aktie mit einem Tagesgewinn von 3,56%. Dahinter folgten Qiagen mit einem Plus von 2,04% sowie Siemens Energy mit einem Kursanstieg von 1,52%.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

⚡ Key Takeaways

Bayer Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 5,12% führte die Bayer Aktie die Liste der DAX Gewinner an und setzte sich vor Commerzbank (+5,00%) und Heidelberg Materials (+4,36%).

Mit einem Tagesplus von 5,12% führte die Bayer Aktie die Liste der DAX Gewinner an und setzte sich vor Commerzbank (+5,00%) und Heidelberg Materials (+4,36%). Entscheidende Hürde bei der SMA50: Der Kurssprung führte die Aktie wieder an die wichtige 50-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Der Kurssprung führte die Aktie wieder an die wichtige 50-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Erholungschancen bleiben intakt: Kann die Bayer Aktie die aktuelle Aufwärtsbewegung bestätigen, rücken Kursziele bei 41,77 EUR und 43,85 EUR in den Fokus. Scheitert der Ausbruch, drohen Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszonen an SMA20 und SMA200.

Zum Xetra-Schluss am 17.06.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien den Handelstag mit Verlusten beendeten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Bayer Aktie mit einem Kursplus von 5,12%. Dahinter folgten die Commerzbank mit einem Anstieg von 5,00% sowie Heidelberg Materials mit einem Plus von 4,36%.

Bayer Aktie führt die DAX Gewinner an

Die Bayer Aktie (BAYN) war am Mittwoch der stärkste Wert im deutschen Leitindex und sicherte sich mit einem Tagesgewinn von 5,12% den ersten Platz unter den DAX Gewinnern.

Die kräftige Aufwärtsbewegung lenkt den Fokus erneut auf die charttechnische Ausgangslage des Pharmakonzerns. Nach mehreren schwachen Wochen könnte sich nun eine interessante Erholung entwickeln.

Bayer Aktie im Tageschart: Erholung nimmt Fahrt auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart zeigt, dass sich die Bayer Aktie seit Mitte November schrittweise erholen konnte. Mehrere Aufwärtslücken unterstützten die positive Entwicklung. Das Jahreshoch 2026 wurde Mitte Februar bei 49,75 EUR markiert, bevor eine ausgeprägte Korrektur einsetzte.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase geriet die Aktie erneut unter Druck und testete zuletzt die 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 35,63 EUR verläuft. Dort konnte sich das Papier stabilisieren.

Der starke Kursanstieg am Mittwoch führte die Aktie über die SMA20 bei 36,53 EUR und zeitweise sogar über die SMA50 bei 37,97 EUR. Allerdings erfolgte der Tagesschlusskurs knapp unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Wichtige Kursmarken der Bayer Aktie

Die SMA50 erwies sich in den vergangenen Wochen mehrfach als entscheidender Widerstand. Daher wird es für die weitere Entwicklung der Bayer Aktie wichtig sein, den positiven Tagesschluss nachhaltig zu bestätigen.

Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele bei:

41,77 EUR

43,85 EUR

liegen.

Scheitert die Aktie hingegen erneut an der SMA50, wären Rücksetzer in Richtung der SMA20 oder der SMA200 denkbar. In diesem Fall müsste der jüngste Anstieg als weiterer Fehlausbruch gewertet werden.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bullisch

YouTube Trading Videos

Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Bayer Aktie Anfang März unter die SMA200 bei aktuell 38,20 EUR gefallen war. Mehrere Erholungsversuche scheiterten anschließend an dieser Marke. Vom Jahrestief aus gelang zuletzt die Rückkehr über die SMA20 (36,09 EUR) und die SMA50 (35,97 EUR). Mit dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch wurde erneut die SMA200 erreicht.

Nächstes Ziel: Schließung der Kurslücke

Kann sich die Bayer Aktie nachhaltig über die SMA200 schieben, könnte zunächst die offene Kurslücke bei 41,51 EUR geschlossen werden.

Darüber hinaus rücken folgende Zielzonen in den Fokus:

41,77 EUR

43,85 EUR

Sollte die aktuelle Bewegung dagegen an Dynamik verlieren, wären Rücksetzer an die SMA20 und SMA50 möglich. Beide Durchschnittslinien verlaufen derzeit eng beieinander und bilden eine wichtige Unterstützungszone.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral

Tagesprognose Bayer Aktie

Nach dem starken Anstieg gehört die Bayer Aktie aktuell zu den interessantesten DAX Gewinnern. Entscheidend wird sein, ob die Aktie den Ausbruch über die kurzfristigen Widerstände bestätigen kann. Solange die Unterstützungen halten, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung bestehen.

Widerstände

37,97 EUR

38,20 EUR

39,61 EUR

40,04 EUR (Kurslücke)

41,51 EUR (Kurslücke)

41,77 EUR

Unterstützungen

36,64 EUR

36,56 EUR

36,53 EUR

36,20 EUR

36,09 EUR

35,97 EUR

35,63 EUR

32,86 EUR

Tagesprognose: abwärts

Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 17.06.2026.

DER DEUTSCHE INDEX