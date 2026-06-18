DAX Gewinner heute: Bayer Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX

- Bayer Aktie stärkster DAX Gewinner
- Entscheidende Hürde bei der SMA50
- Erholungschancen bleiben intakt
- Bayer Aktie stärkster DAX Gewinner
- Entscheidende Hürde bei der SMA50
- Erholungschancen bleiben intakt
Zum Xetra-Schluss am 16.06.2026 konnten 24 DAX-Werte zulegen, während 16 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die GEA Group Aktie mit einem Tagesgewinn von 3,56%. Dahinter folgten Qiagen mit einem Plus von 2,04% sowie Siemens Energy mit einem Kursanstieg von 1,52%.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
⚡ Key Takeaways
- Bayer Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 5,12% führte die Bayer Aktie die Liste der DAX Gewinner an und setzte sich vor Commerzbank (+5,00%) und Heidelberg Materials (+4,36%).
- Entscheidende Hürde bei der SMA50: Der Kurssprung führte die Aktie wieder an die wichtige 50-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
- Erholungschancen bleiben intakt: Kann die Bayer Aktie die aktuelle Aufwärtsbewegung bestätigen, rücken Kursziele bei 41,77 EUR und 43,85 EUR in den Fokus. Scheitert der Ausbruch, drohen Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszonen an SMA20 und SMA200.
Zum Xetra-Schluss am 17.06.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien den Handelstag mit Verlusten beendeten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Bayer Aktie mit einem Kursplus von 5,12%. Dahinter folgten die Commerzbank mit einem Anstieg von 5,00% sowie Heidelberg Materials mit einem Plus von 4,36%.
Bayer Aktie führt die DAX Gewinner an
Die Bayer Aktie (BAYN) war am Mittwoch der stärkste Wert im deutschen Leitindex und sicherte sich mit einem Tagesgewinn von 5,12% den ersten Platz unter den DAX Gewinnern.
Die kräftige Aufwärtsbewegung lenkt den Fokus erneut auf die charttechnische Ausgangslage des Pharmakonzerns. Nach mehreren schwachen Wochen könnte sich nun eine interessante Erholung entwickeln.
Bayer Aktie im Tageschart: Erholung nimmt Fahrt auf
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Tageschart zeigt, dass sich die Bayer Aktie seit Mitte November schrittweise erholen konnte. Mehrere Aufwärtslücken unterstützten die positive Entwicklung. Das Jahreshoch 2026 wurde Mitte Februar bei 49,75 EUR markiert, bevor eine ausgeprägte Korrektur einsetzte.
Nach einer längeren Konsolidierungsphase geriet die Aktie erneut unter Druck und testete zuletzt die 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 35,63 EUR verläuft. Dort konnte sich das Papier stabilisieren.
Der starke Kursanstieg am Mittwoch führte die Aktie über die SMA20 bei 36,53 EUR und zeitweise sogar über die SMA50 bei 37,97 EUR. Allerdings erfolgte der Tagesschlusskurs knapp unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie.
Wichtige Kursmarken der Bayer Aktie
Die SMA50 erwies sich in den vergangenen Wochen mehrfach als entscheidender Widerstand. Daher wird es für die weitere Entwicklung der Bayer Aktie wichtig sein, den positiven Tagesschluss nachhaltig zu bestätigen.
Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele bei:
- 41,77 EUR
- 43,85 EUR
liegen.
Scheitert die Aktie hingegen erneut an der SMA50, wären Rücksetzer in Richtung der SMA20 oder der SMA200 denkbar. In diesem Fall müsste der jüngste Anstieg als weiterer Fehlausbruch gewertet werden.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bullisch
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Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Bayer Aktie Anfang März unter die SMA200 bei aktuell 38,20 EUR gefallen war. Mehrere Erholungsversuche scheiterten anschließend an dieser Marke. Vom Jahrestief aus gelang zuletzt die Rückkehr über die SMA20 (36,09 EUR) und die SMA50 (35,97 EUR). Mit dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch wurde erneut die SMA200 erreicht.
Nächstes Ziel: Schließung der Kurslücke
Kann sich die Bayer Aktie nachhaltig über die SMA200 schieben, könnte zunächst die offene Kurslücke bei 41,51 EUR geschlossen werden.
Darüber hinaus rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
- 41,77 EUR
- 43,85 EUR
Sollte die aktuelle Bewegung dagegen an Dynamik verlieren, wären Rücksetzer an die SMA20 und SMA50 möglich. Beide Durchschnittslinien verlaufen derzeit eng beieinander und bilden eine wichtige Unterstützungszone.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral
Tagesprognose Bayer Aktie
Nach dem starken Anstieg gehört die Bayer Aktie aktuell zu den interessantesten DAX Gewinnern. Entscheidend wird sein, ob die Aktie den Ausbruch über die kurzfristigen Widerstände bestätigen kann. Solange die Unterstützungen halten, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung bestehen.
Widerstände
- 37,97 EUR
- 38,20 EUR
- 39,61 EUR
- 40,04 EUR (Kurslücke)
- 41,51 EUR (Kurslücke)
- 41,77 EUR
Unterstützungen
- 36,64 EUR
- 36,56 EUR
- 36,53 EUR
- 36,20 EUR
- 36,09 EUR
- 35,97 EUR
- 35,63 EUR
- 32,86 EUR
Tagesprognose: abwärts
Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 17.06.2026.
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