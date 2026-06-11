DAX Gewinner heute: Deutsche Telekom Aktie führt Gewinnerliste im DAX an

Am 10.06.2026 schlossen im DAX 15 Aktien im Plus, während 25 Werte Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde von der Deutsche Telekom Aktie angeführt. Das Papier gewann zum Xetra-Schluss 3,12% und war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstages. Dahinter folgten adidas mit einem Plus von 2,59% sowie Symrise mit einem Kursanstieg von 2,58%.

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

⚡ Key Takeaways

Stärkster DAX Gewinner des Tages: Die Deutsche Telekom Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am 10.06.2026 mit einem Kursplus von 3,12% an und zeigte damit nach einer schwächeren Phase wieder relative Stärke.

Die Deutsche Telekom Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am 10.06.2026 mit einem Kursplus von 3,12% an und zeigte damit nach einer schwächeren Phase wieder relative Stärke. Wichtige technische Hürde voraus: Die Aktie hat die SMA20 zurückerobert. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste nun auch der Bereich der SMA50 überwunden werden. Danach könnte die SMA200 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.

Die Aktie hat die SMA20 zurückerobert. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste nun auch der Bereich der SMA50 überwunden werden. Danach könnte die SMA200 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken. Übergeordneter Trend bleibt angeschlagen: Trotz der jüngsten Erholung ist die technische Gesamteinschätzung im Tageschart weiterhin bärisch. Neue Gewinnmitnahmen könnten die Aktie erneut in Richtung der Jahrestiefs drücken.

Deutsche Telekom Aktie ist stärkster DAX Gewinner

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) konnte am Mittwoch um 3,12% zulegen und sich damit an die Spitze der DAX Gewinner setzen. Nach mehreren schwächeren Handelswochen zeigte das Papier wieder Stärke und näherte sich wichtigen charttechnischen Marken.

Deutsche Telekom Aktie im Tageschart: Erholung trifft auf wichtige Widerstände

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Telekom Aktie hatte im Jahr 2025 übergeordnet deutlich an Wert verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Im November 2025 markierte die Aktie bei 25,98 EUR ihr Jahrestief und konnte sich anschließend stabilisieren.

Mitte Dezember setzte erneut Kaufinteresse ein, wodurch die Deutsche Telekom Aktie wieder über die Marke von 28 EUR anstieg. Diese Aufwärtsbewegung wurde jedoch zu Beginn des Jahres 2026 wieder verkauft. Das Jahrestief 2026 wurde bei 26,03 EUR ausgebildet.

Von diesem Niveau aus startete die Aktie eine kräftige Erholung. Das Papier stieg zeitweise über die Marke von 34 EUR, bevor erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Erst knapp über dem Jahrestief konnte sich die Deutsche Telekom Aktie stabilisieren und eine neue Gegenbewegung starten.

Die jüngste Erholung führte die Aktie zunächst über die SMA20 (aktuell 28,60 EUR), scheiterte jedoch an der SMA200 (29,24 EUR) und der SMA50 (28,76 EUR). Im gestrigen Handel konnte die Deutsche Telekom Aktie mit einer starken Tageskerze wieder bis an die SMA20 heranlaufen.

Ausblick Tageschart

Bestätigt die Aktie den gestrigen Schlusskurs mit weiteren Kursgewinnen, könnten die SMA20 und SMA50 nachhaltig überwunden werden. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf an die SMA200 denkbar.

Sollte die Deutsche Telekom Aktie dagegen wieder unter Druck geraten und eine rote Tageskerze ausbilden, könnten zunächst die Tiefs des Vortages getestet werden. Werden diese Marken unterschritten, könnte sich die Schwäche bis in den Bereich der Jahrestiefs ausweiten.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Deutsche Telekom Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wurde die Aktie zunächst von der SMA200 bei aktuell 29,70 EUR gestützt. Nach dem Rückgang vom Jahreshoch Ende Februar fiel das Papier jedoch unter diese wichtige Durchschnittslinie.

Erst Anfang Mai gelang der Deutsche Telekom Aktie die Rückkehr über die SMA20 (28,12 EUR) und die SMA50 (28,75 EUR). Beide Durchschnitte konnten jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden.

Im gestrigen Handel schob sich die Aktie erneut über die SMA20 und konnte sich davon nach Norden lösen. Setzt sich die Erholung fort, könnte die SMA50 das nächste Kursziel darstellen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs zur SMA200 erhöhen.

Fällt die Deutsche Telekom Aktie hingegen wieder unter die SMA20 zurück, dürfte sich der Fokus erneut auf die Unterseite richten.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch bis neutral

Tagesprognose für die Deutsche Telekom Aktie

Tendenz für heute: abwärts

Wichtige Widerstände

28,60 EUR

28,75 EUR

28,76 EUR

29,24 EUR

29,70 EUR

29,71 EUR

30,66 EUR

31,03 EUR (Gap)

31,76 EUR (Gap)

33,38 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

28,56 EUR

28,12 EUR

28,00 EUR

27,96 EUR

25,11 EUR

24,94 EUR

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts aus der xStation 5.

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