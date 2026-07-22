DAX Gewinner: Infineon Aktie mit 6,47% Kursplus an der DAX-Spitze

- Die Infineon Aktie war mit +6,47% der stärkste DAX Gewinner des Handelstages
- Charttechnisch bleibt die SMA20 die wichtigste Hürde für eine nachhaltige Erholung
- Ein Rückfall unter 64,35 EUR könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen
- Die Infineon Aktie war mit +6,47% der stärkste DAX Gewinner des Handelstages
- Charttechnisch bleibt die SMA20 die wichtigste Hürde für eine nachhaltige Erholung
- Ein Rückfall unter 64,35 EUR könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen
Am Xetra-Schluss am 21.07.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Infineon Aktie, die um 6,47% zulegen konnte. Dahinter folgten Siemens Energy mit einem Plus von 4,42% sowie Siemens mit einem Kursgewinn von 3,06%.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die Infineon Aktie war mit +6,47% der stärkste DAX Gewinner des Handelstages.
- Charttechnisch bleibt die SMA20 die wichtigste Hürde für eine nachhaltige Erholung.
- Ein Rückfall unter 64,35 EUR könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.
DAX Gewinner des Tages: Infineon Aktie überzeugt mit starkem Kursanstieg
Die Infineon Aktie (IFX) war am Dienstag mit einem Tagesplus von 6,47% der stärkste Wert im DAX. Nach mehreren schwächeren Handelstagen gelang dem Halbleiterkonzern eine deutliche Gegenbewegung, wodurch sich die Aktie an die Spitze der DAX Gewinner setzte.
Infineon Aktie im Tageschart: Erholung nach Rücksetzer
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über längere Zeit in einer Seitwärtsrange. Erst zum Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben, wodurch die Aktie deutlich an Dynamik gewann. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung wurde ein Hoch bei 48,22 EUR erreicht, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und den Kurs zeitweise unter die Marke von 40 EUR drückten.
Im Anschluss konnte sich die Aktie wieder stabilisieren. Ein Gap-Up führte den Kurs zurück über 40 EUR und leitete eine erneute Aufwärtsbewegung ein. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde allerdings erneut verkauft. Im weiteren Verlauf setzte die Infineon Aktie bis an die SMA20 (aktuell 73,04 EUR) zurück. Dort gelang zunächst eine Stabilisierung und anschließend ein erneuter Anstieg an das Hoch von Anfang Juni. Auch dieser Bereich wurde jedoch wieder abverkauft. Sowohl die SMA20 als auch später die SMA50 (75,37 EUR) konnten den Verkaufsdruck nicht nachhaltig stoppen. In den vergangenen Handelstagen etablierte sich der Kurs unterhalb der SMA20.
Charttechnische Einschätzung
Das Tageschart hat sich dadurch eingetrübt. Zwar konnte sich die Infineon Aktie in den vergangenen drei Handelstagen erholen, ein nachhaltiger Anstieg zurück an die SMA20 ist bislang jedoch ausgeblieben. Solange der Kurs diese Durchschnittslinie nicht zurückerobert, bleibt das Risiko weiterer Schwäche bestehen. Sollte sich heute eine rote Tageskerze ausbilden, könnte zunächst das offene Gap bei 64,35 EUR geschlossen werden. Fällt die Aktie auch unter diesen Bereich, wären weitere Rücksetzer in Richtung Monatstief denkbar. Darunter rücken die SMA200 (49,19 EUR) sowie das Gap bei 49,54 EUR in den Fokus.
Kann der gestrige Schlusskurs dagegen bestätigt werden und folgt eine weitere grüne Tageskerze, verbessert sich das kurzfristige Chartbild. Dann könnte die Infineon Aktie erneut an die SMA20 heranlaufen. Da diese Durchschnittslinie zuletzt als wichtige Unterstützung diente, dürfte sie nun zunächst als Widerstand fungieren und genau beobachtet werden.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
YouTube Trading Videos
Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Der Kurs etablierte sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (66,43 EUR) aufgefangen. Im Juni bot zusätzlich die SMA50 (71,81 EUR) Unterstützung. Nach dem Abverkauf des Jahreshochs nahm der Verkaufsdruck jedoch zu. Die Aktie fiel zunächst an SMA20 und SMA50 zurück und unterschritt später auch die SMA200 (70,33 EUR).
Mit dem gestrigen Handel gelang jedoch ein positives Signal. Die Infineon Aktie konnte sich wieder über die SMA20 schieben und dort auch den Tagesschluss behaupten. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre nun entscheidend, dass auch SMA200 und SMA50 zurückerobert werden. Gelingt anschließend eine Etablierung oberhalb der SMA50, würde sich das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen. Scheitert die Aktie dagegen erneut und fällt unter die SMA20 zurück, dürfte zunächst das offene Gap bei 64,35 EUR in den Fokus rücken. Darunter bleiben die bereits im Tageschart genannten Unterstützungen relevant.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch bis neutral
Tagesprognose für die Infineon Aktie
Aus charttechnischer Sicht überwiegen aktuell trotz der starken Gegenbewegung noch die Risiken. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die kurzfristigen Durchschnittslinien würde das technische Bild wieder deutlich verbessern.
Tagesprognose: Abwärts
Wichtige Widerstände der Infineon Aktie
- 66,43 EUR
- 70,33 EUR
- 71,81 EUR
- 73,04 EUR
- 74,36 EUR
- 75,37 EUR
- 75,84 EUR (Gap)
- 76,91 EUR
- 77,25 EUR
- 86,31 EUR (Gap)
- 88,80 EUR
Wichtige Unterstützungen der Infineon Aktie
- 64,35 EUR (Gap)
- 65,79 EUR
- 64,87 EUR
- 60,61 EUR
- 58,63 EUR
- 52,38 EUR (Gap)
- 49,54 EUR (Gap)
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
FAQ
Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Gewinner?
Die Infineon Aktie legte am 21.07.2026 um 6,47% zu und verzeichnete damit den stärksten Tagesgewinn aller DAX-Werte.
Wie lautet die aktuelle Chartprognose für die Infineon Aktie?
Kurzfristig bleibt die Einschätzung trotz der Erholung vorsichtig. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20, SMA50 und SMA200 würde das Chartbild deutlich verbessern.
Welche Marke ist aktuell besonders wichtig?
Im kurzfristigen Chart ist die Zone um die SMA20 sowie das Gap bei 64,35 EUR entscheidend. Sie dürften den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.
DAX Verlierer: Hannover Rück Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
General Motors Aktie auf Rekordkurs: Nach Prognose-Anhebung jetzt Aktien kaufen? 🚗
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.07.26 - Aktuelle Einschätzung
Wirtschaftskalender: Zeit für die Geschäftszahlen von Tesla und Google (22.07.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.