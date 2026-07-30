Adidas Aktie im Sinkflug: Trotz WM-Umsatzboom - Dämpfer beim Gewinn verunsichert Anleger

Der deutsche Sportartikelgigant Adidas hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert und für eine kräftige Achterbahnfahrt an der Börse gesorgt. Obwohl der Konzern dank des Booms rund um die Fußball-Weltmeisterschaft ein starkes Umsatzwachstum verzeichnete und seine Jahresprognose anhob, brach der Aktienkurs um acht Prozent ein. Hohe Ausgaben für Marketing, steigende Fracht- und Beschaffungskosten sowie US-Zölle drückten das Betriebsergebnis unter die Erwartungen der Analysten. Für Anleger, die nach Kursrücksetzern im DAX Ausschau halten und überlegen, ob sie günstige Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage: Bietet die Adidas Aktie nach diesem Dämpfer eine lukrative Einstiegschance?

► Adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS.DE

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Adidas Aktie

1. ⚽ Umsatz boomt dank Fußball-WM – Prognose leicht angehoben

Das Sponsoring der beiden Finalisten Spanien und Argentinien zahlte sich beim Umsatz voll aus:

Umsatzplus im Q2: Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal um 13 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Euro (währungsbereinigt +14 %). Neben dem Fußball-Segment zeigte sich auch der Running-Bereich besonders robust.

Starke Direktkanäle: Eine hohe Nachfrage verzeichnete Adidas vor allem in den eigenen Stores und Online-Kanälen, während der Großhandel in Europa schwächelte.

Erhöhte Umsatzprognose: Konzernchef Bjørn Gulden hob die Jahresprognose leicht an und rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent (zuvor: hohes einstelliges Plus).

2. 💸 Marketing-Millionen und Zölle drücken das Ergebnis

Trotz der starken Umsätze blieb der Gewinn hinter den Erwartungen der Analysten zurück:

Hohe Marketingausgaben: Adidas investierte im Zuge der Fußball-WM über 200 Millionen Euro mehr in Marketingmaßnahmen.

Kostenfaktoren: Höhere Fracht- und Beschaffungskosten sowie US-Zölle belasteten die Marge. Bei den Zöllen gab es bisher nur eine erste "geringe Rückerstattung".

Betriebsergebnis unter Konsens: Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg zwar um fünf Prozent auf 574 Millionen Euro, verfehlte jedoch die Schätzungen am Markt. Die Jahresprognose von rund 2,3 Milliarden Euro EBIT wurde zwar bestätigt, Analysten hatten jedoch bereits 2,4 Milliarden Euro kalkuliert.

3. 📉 Charttechnisches Warnsignal vs. optimistisches Analystenziel

Test der 200-Tage-Linie: Durch den Kursrutsch um acht Prozent droht die jüngste Erholungsbewegung zu kippen. Ein Test der wichtigen 200-Tage-Linie bei ca. 159 Euro steht bevor; ein Fällt der Kurs darunter, würde ein technisches Verkaufssignal ausgelöst.

Analysten sehen Potenzial: Trotz der kurzfristigen Enttäuschung bleiben Marktbeobachter überwiegend optimistisch und sehen vom aktuellen Niveau aus ein durchschnittliches Kurspotenzial (Upside) von rund 15 Prozent.

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🔍 Fazit: Jetzt die Adidas Aktie kaufen?

Adidas beweist operativ eine starke Markenstragkraft und profitiert enorm von großen Sportevents wie der Fußball-WM. Dass das operative Ergebnis aufgrund hoher Einmal-Ausgaben für Marketing und externer Kostenfaktoren wie Zöllen kurzfristig hinter den hohen Erwartungen zurückblieb, hat die Börse zwar eiskalt erwischt, ändert aber wenig an der fundamental intakten Wachstumsstory des Konzerns.

Wer auf der Suche nach etablierten Konsumgüter-Marken ist und bei Rücksetzern antizyklisch Aktien kaufen möchte, findet in der Adidas Aktie ein interessantes Niveau mit Erholungspotenzial vor. Vorsichtige Anleger sollten jedoch den Test der 200-Tage-Linie bei 159 Euro abwarten, um charttechnische Klarheit zu haben.

Adidas Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Adidas Aktie

Warum ist die Adidas Aktie trotz guter Umsatzzahlen abgestürzt?

Der Hauptgrund für den Kursrutsch um 8 Prozent war die Ergebnisentwicklung. Zwar stieg der Umsatz dank der Fußball-WM um 13 % auf 6,7 Milliarden Euro, doch hohe Marketingausgaben (über 200 Mio. Euro extra) sowie Frachtkosten und US-Zölle drückten das Betriebsergebnis auf 574 Millionen Euro, was unter den Schätzungen der Analysten lag.

Wie sieht die Prognose von Adidas für das Gesamtjahr aus?

Das Management um CEO Bjørn Gulden hat die Umsatzprognose leicht auf ein währungsbereinigtes Plus von 9 bis 10 Prozent angehoben. Die Gewinnprognose beim Betriebsergebnis wurde bei rund 2,3 Milliarden Euro bestätigt – allerdings hatten manche Analysten bereits auf bis zu 2,4 Milliarden Euro gehofft.

Sollte man jetzt die Adidas Aktie kaufen?

Dank der starken Marktstellung im Sport- und Lifestyle-Segment sowie einer Upside-Prognose der Analysten von rund 15 Prozent bleibt der Titel attraktiv. Anleger, die Qualitäts-Aktien kaufen wollen, sollten jedoch auf die Unterstützung bei der 200-Tage-Linie (ca. 159 Euro) achten, um nicht in ein fallendes Messer zu greifen.