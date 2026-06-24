DAX Gewinner am Mittwoch: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- Spitzenreiter im DAX
- Jahrestief im Nacken
- Harte Widerstände
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SAP Aktie: Überraschender Tagessieg im DAX – Gelingt jetzt der Befreiungsschlag?
Der Walldorfer Softwarekonzern hat im jüngsten Handel ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben und führt die Gewinnerliste auf dem Frankfurter Parkett an. Während sich der deutsche Leitindex in einem insgesamt ausgeglichenen Marktumfeld bewegte, bei dem 19 Aktien im Plus schlossen und 21 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden, katapultierte sich ein Branchenschwergewicht unangefochten an die Spitze des DAX 40. Wer die aktuellen Aktien News verfolgt, blickt unweigerlich auf die SAP Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600 / Kürzel: SAP). Mit einem Kursgewinn von 2,69 % per Xetra-Schluss sicherte sich das Papier den Titel des stärksten Tagesgewinners, knapp vor RWE (+2,42 %) und Qiagen (+2,15 %). Trotz dieser kurzfristigen Erholungsbewegung mahnt die übergeordnete Charttechnik jedoch weiterhin zur Wachsamkeit.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE
Key Takeaways
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Spitzenreiter im DAX: Die SAP Aktie glänzt am Dienstag als stärkster Tagesgewinner mit einem Xetra-Plus von 2,69 %.
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Jahrestief im Nacken: Dem gestrigen Rebound ging eine drastische Verlustserie bis auf ein neues Tief bei 130,80 EUR voraus.
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Harte Widerstände: Die eng beieinanderliegenden Linien der SMA20 und SMA50 deckeln das kurzfristige Erholungspotenzial.
Tageschart (Daily): Erholungsversuch nach dramatischer 12-Tage-Verlustserie
Ein Blick auf das Big Picture im Tageschart offenbart die ausgeprägte Schwächephase, in der sich das Wertpapier seit Monaten befindet. Nach dem Erreichen der historischen 270-EUR-Marke im Juni 2025 setzten langanhaltende und dynamische Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs sukzessive nach unten drückten. Verschiedene Entlastungsbewegungen im Winter und Frühjahr scheiterten wiederholt an den gleitenden Durchschnitten.
Zuletzt manifestierte sich der Verkaufsdruck laut den neuesten Aktien News in einer Serie von 12 aufeinanderfolgenden roten Tageskerzen, in deren Zuge die SAP Aktie ein neues Jahrestief bei 130,80 EUR formatierte. Erst gestern stellte sich die lang ersehnte, moderate Gegenbewegung ein. Sollte dieser Tagesschluss heute im Handel bestätigt werden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der technischen Erholung. Dieses Potenzial ist aus Sicht der Aktien News vorerst jedoch streng limitiert: Der Bereich um die SMA20 (148,71 EUR) und die SMA50 (148,41 EUR) bildet ein eng zusammenliegendes, massives Widerstandsband, welches den Kurs im Rücklauf deckeln dürfte.
SAP Aktie im Tages-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Vierstundenchart (4h): Bären behalten trotz Tagessieg die übergeordnete Kontrolle 📊
Auch die feiner aufgelöste Zeitebene des 4h-Charts untermauert die anhaltend bärische Grundtendenz für die SAP Aktie. Zwar gelang dem Papier Mitte Mai ein dynamischer Vorstoß über alle drei Durchschnittslinien bis über die SMA200 (aktuell bei 148,44 EUR), doch konnte sich der Kurs dort nicht behaupten. Die gesamte Bewegung wurde in den darauffolgenden Wochen komplett abverkauft, ohne dass eine der Trendlinien einen nennenswerten Support bieten konnte.
In den letzten Handelstagen hat sich das Wertpapier verbindlich unter der kurzfristigen SMA20 (aktuell bei 137,80 EUR) festgesetzt. Solange der Anteilsschein diese Marke nicht nachhaltig und per bestätigtem Schlusskurs zurückerobert, bleibt die Struktur im Fokus der Aktien News bearish zu interpretieren. Die offizielle Tagesprognose ist dementsprechend weiterhin abwärts gerichtet, da dem gestrigen Impuls noch die charttechnische Substanz für eine echte Trendwende fehlt.
SAP Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Expertenfazit von Jens Klatt
Der gestrige Tagessieg der SAP Aktie im DAX sorgt zwar in den Aktien News für kurzfristigen Optimismus, ändert aber nichts an der übergeordnet intakten Abwärtsstruktur. Solange der Kurs unter der Marke von 137,80 EUR (SMA20 im 4h-Chart) notiert, müssen Anleger mit der Fortsetzung der übergeordneten Schwäche rechnen. Sollte der gestrige Rebound im heutigen Handel verpuffen, rückt das frische Jahrestief bei 130,80 EUR sofort wieder in den Fokus; bricht auch dieser Support, droht ein folgenschwerer Absturz bis in den Bereich des Mehrjahrestiefs bei 120/118 EUR. Erst ein nachhaltiger Sprung über das Cluster aus SMA20, SMA50 und SMA200 knapp unter der 150-EUR-Marke würde das technische Bild wieder dauerhaft aufhellen.
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