DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie mit +10,34% – Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy Aktie als stärkster DAX Gewinner

Technisches Bild bleibt bullisch

Kurzfristiges Rücksetzer-Risiko

Per Xetra-Schluss vom 08.04.2026 konnten sich 37 Werte im Plus behaupten, während lediglich drei Aktien im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Siemens Energy Aktie, die mit einem Tagesgewinn von 10,34 Prozent überzeugte. Dahinter folgten Infineon mit +9,63 Prozent sowie Siemens mit +8,92 Prozent. Die Siemens Energy Aktie (ENR) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Der Kursanstieg von 10,34 Prozent unterstreicht die aktuell starke Dynamik im Marktumfeld. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR ⚡ Key Takeaways Siemens Energy Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +10,34 Prozent führte sie klar die Gewinnerliste an und zeigte starke Markt-Dynamik.

Mit +10,34 Prozent führte sie klar die Gewinnerliste an und zeigte starke Markt-Dynamik. Technisches Bild bleibt bullisch: Oberhalb von SMA20, SMA50 und SMA200 bestehen gute Chancen auf einen erneuten Anlauf des Jahreshochs bei 171,55 EUR sowie mögliche Ziele bei 195 EUR und 215 EUR.

Oberhalb von SMA20, SMA50 und SMA200 bestehen gute Chancen auf einen erneuten Anlauf des Jahreshochs bei 171,55 EUR sowie mögliche Ziele bei 195 EUR und 215 EUR. Kurzfristiges Rücksetzer-Risiko: Wird der jüngste Anstieg nicht bestätigt, sind Konsolidierungen bis in den Bereich um 149–153 EUR wahrscheinlich. Chartanalyse Siemens Energy Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Oktober 2025 markierte die Siemens Energy Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten und der Kurs bis etwa 95 EUR zurückfiel. Seit Ende November zeigt sich jedoch ein stabiler Aufwärtstrend mit kontinuierlich steigenden Hochs. Das im Dezember erreichte Jahreshoch bei 124,80 EUR wurde zunächst korrigiert, doch bereits zu Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Die Rücksetzer wurden konsequent als Kaufgelegenheiten genutzt. Nach dem Erreichen des Jahreshochs bei 171,55 EUR kam es erneut zu Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs unter 140 EUR fiel. Im gestrigen Handel konnte die Aktie jedoch mit einem deutlichen Aufwärts-Gap wieder über die Marke von 160 EUR steigen. Technisch relevant: Stabilisierung mehrfach im Bereich der SMA20 (aktuell 149,38 EUR)

Wichtiger Support durch die SMA50 (aktuell 153,73 EUR)

Rückeroberung beider Linien im gestrigen Handel Ausblick Tageschart Bestätigt sich der gestrige Schlusskurs, könnte die Siemens Energy Aktie: erneut das Jahreshoch bei 171,55 EUR anlaufen

darüber Ziele bei 195 EUR und 215 EUR erreichen Wird das Niveau jedoch nicht gehalten: Rücksetzer zur SMA50 wahrscheinlich

mögliches Schließen des Gaps

zusätzliche Unterstützung im Bereich der SMA20 Übergeordnete Einschätzung: bullisch YouTube Trading Videos Chartanalyse Siemens Energy Aktie – 4h Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Dezember bewegt sich die Siemens Energy Aktie entlang der SMA20 und SMA50 aufwärts, die als stabile Unterstützungen fungieren. Seit Jahresbeginn wurde die SMA50 kaum noch getestet, was die Stärke des Trends bestätigt. Nach einer Korrektur bis zur SMA200 (aktuell 148,06 EUR) konnte sich die Aktie wieder über alle relevanten Durchschnittslinien schieben. Der gestrige Handel brachte schließlich den entscheidenden Ausbruch nach oben. Ausblick 4h Chart Solange die Aktie über SMA20, SMA50 und SMA200 notiert: bleibt das Szenario für weitere Kursanstiege intakt

das Jahreshoch rückt erneut in den Fokus Bei Rücksetzern: starke Unterstützungszone im Bereich 148–149 EUR

enge Bündelung der gleitenden Durchschnitte wirkt stabilisierend Übergeordnete Einschätzung: bullisch Tagesprognose Siemens Energy Aktie Kurzfristig wird ein leichter Rücksetzer erwartet. Widerstände 171,55 EUR

195,00 EUR

215,00 EUR Unterstützungen 155,59 EUR

153,73 EUR

149,47 / 149,46 / 149,38 EUR

148,90 EUR (Gap)

148,65 EUR

148,06 EUR

138,10 EUR

134,00 EUR Fazit:

Die Siemens Energy Aktie bleibt einer der stärksten Werte im DAX und führt aktuell die Liste der DAX Gewinner an. Technisch zeigt sich ein klar bullisches Bild, solange die relevanten Unterstützungen verteidigt werden können. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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