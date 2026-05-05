DAX Gewinner am Montag: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Tagessieger im DAX

Bärische Grundstimmung

Entscheidende Marken

Der gestrige Handelstag am deutschen Aktienmarkt war von einer deutlichen Schwäche geprägt: Während 35 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen, trotzte ein Titel dem Trend. Die Rheinmetall Aktie setzte sich an die Spitze der Gewinnerliste und lieferte damit einen spannenden Impuls für den DAX heute. Trotz der kurzfristigen Stärke steht das Papier jedoch vor entscheidenden charttechnischen Hürden, die über den weiteren Trend entscheiden werden. ► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE 💡 Key Takeaways Tagessieger im DAX : Die Rheinmetall Aktie (RHM) verteuerte sich am Montag per Xetra-Schluss um 2,52 % und war damit der stärkste Wert im Index.

Bärische Grundstimmung : Trotz der Erholung wird das übergeordnete Tageschart aktuell noch als bärisch eingestuft, da die Aktie weiterhin unter der wichtigen SMA20-Linie (1.446,87 EUR) notiert.

Entscheidende Marken: Für eine nachhaltige Entspannung muss sich das Papier über der SMA50 (1.430,51 EUR im 4h-Chart / 1.527,22 EUR im Daily) etablieren; andernfalls drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 1.223,10 EUR. 🛡️ Rheinmetall Aktie: Zwischen Erholung und Abwärtstrend Die Rheinmetall Aktie hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Nachdem das Allzeithoch aus 2025 nicht erneut erreicht werden konnte, drehte das Papier nach Süden ab. Im gestrigen Handel gelang zwar ein GAP-up über die SMA20 im 4h-Chart, doch die Nachhaltigkeit dieser Bewegung muss sich im DAX heute erst noch beweisen. Charttechnische Widerstände und Unterstützungen: Widerstände : 1.430,51 EUR (SMA50 / 4h), 1.446,87 EUR (SMA20 / Daily), 1.527,22 EUR (SMA50 / Daily).

Unterstützungen: 1.367,69 EUR, 1.353,70 EUR (offenes GAP), 1.223,10 EUR. Chartanalyse Deutsche Post Aktie – Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📈 DAX heute: Die Marktlage im Überblick Wer am DAX heute aktiv ist und Aktien kaufen möchte, sieht sich mit einem Markt konfrontiert, bei dem am Vortag lediglich 5 Aktien im Plus schlossen. Neben Rheinmetall konnten lediglich SAP (+2,44 %) und Brenntag (+1,08 %) nennenswerte Gewinne erzielen. Das Chartbild von Rheinmetall entspannt sich erst dann verbindlich, wenn ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50-Marke erfolgt. Solange dies nicht gelingt, bleibt die Prognose für das übergeordnete Daily-Chart bärisch. 🏁 Fazit: Ausblick für Anleger Obwohl die Rheinmetall Aktie kurzfristig Stärke zeigt und unsere Tagesprognose für heute "aufwärts" gerichtet ist, bleibt das langfristige Umfeld herausfordernd. Anleger sollten die Marke um die SMA20 engmaschig beobachten. Ein Unterschreiten der aktuellen Unterstützungen könnte das Schließen des GAPs bei 1.353,70 EUR erzwingen und weitere Verkäufe auslösen. Für Investoren, die Aktien kaufen, ist ein etablierter Ausbruch über die Widerstandszonen das sicherere Signal. 4-Stunden-Chart Rheinmetall Aktie Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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