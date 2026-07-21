DAX Gewinner: RWE Aktie mit 4,15% Tagesplus - Chartanalyse und Prognose

Per Xetra-Schluss notierten gestern (20.07.2026) 19 Aktien im Plus, während 21 Werte den Handelstag mit Abschlägen beendeten.

Die Liste der DAX Gewinner führte die RWE Aktie mit einem Kursgewinn von 4,15% an. Dahinter folgten Fresenius mit einem Plus von 3,78% sowie Siemens Energy mit einem Anstieg von 3,54%.

► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die RWE Aktie war mit +4,15% der größte DAX Gewinner .

war mit +4,15% der größte . Oberhalb der SMA20 und SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt.

Ein Anstieg bis 59,72 EUR und zum Gap bei 61,42 EUR bleibt bei bestätigtem Ausbruch möglich.

DAX Gewinner: RWE Aktie steigt um 4,15%

Die RWE Aktie (RWE) war mit einem Kursplus von 4,15% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags und setzte sich damit an die Spitze der Gewinnerliste.

RWE Aktie im Tageschart: Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut zu erkennen, dass sich die RWE Aktie seit September 2025 sukzessive aufwärts entwickelt hat. Der Rücksetzer Mitte November wurde zunächst nicht direkt gekauft. Erst zum Jahresbeginn kehrte das Kaufinteresse zurück. Mitte Februar fiel die Aktie noch einmal unter die Marke von 50 EUR. Dieses Niveau lockte jedoch unmittelbar neue Käufer an. Bis Mitte März stieg der Kurs wieder auf über 58 EUR. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen konnte sich die Aktie erneut stabilisieren und weitere Hochs markieren.

Das Jahreshoch bei 61,98 EUR Anfang Mai führte anschließend zu einer Korrektur. Die Notierungen gaben schrittweise nach und stabilisierten sich im Bereich zwischen 54 EUR und 55 EUR. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie überwiegend seitwärts.

Technische Einschätzung

Positiv hervorzuheben ist, dass die SMA20 (aktuell 56,25 EUR) die RWE Aktie derzeit zuverlässig stützt. In den vergangenen Handelstagen etablierte sich der Kurs oberhalb der SMA20 und anschließend auch oberhalb der SMA50 (56,12 EUR). Mit der kräftigen Tageskerze vom Montag konnte sich die Aktie deutlich nach oben von beiden Durchschnittslinien lösen. Dadurch hat sich das Chartbild im Tageschart wieder verbessert.

Entscheidend wird nun sein, ob der gestrige Tagesschlusskurs im heutigen Handel bestätigt werden kann. Gelingt dies, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung folgen und die RWE Aktie erneut Kurs auf das Jahreshoch nehmen. Bleibt eine Bestätigung dagegen aus, könnte sich eine Gegenbewegung bis an die SMA20 beziehungsweise SMA50 entwickeln. Dort bestehen weiterhin Chancen auf Stabilisierung und eine anschließende Erholung. Für einen konstruktiven Ausblick sollte die Aktie keinen bestätigten Tagesschluss mehr unterhalb der SMA50 ausbilden.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bullisch

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RWE Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der 4-Stunden-Chart zeigt die Seitwärtsphase der vergangenen Handelswochen noch deutlicher. Seit Mitte Mai gelang es der RWE Aktie mehrfach nicht, sich nachhaltig oberhalb der SMA200 (56,98 EUR) zu etablieren. Zwar wurde diese Durchschnittslinie mehrfach überschritten, doch fehlte bislang die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. Auf der Unterseite boten sowohl die SMA20 (56,56 EUR) als auch die SMA50 (56,48 EUR) zuletzt verlässliche Unterstützung.

Mit dem kräftigen Kursanstieg am Montag konnte die Aktie eine deutliche Entlastungsbewegung starten. Setzt sich diese Dynamik fort, könnte der Kurs zunächst bis 59,72 EUR steigen und anschließend das offene Gap bei 61,42 EUR schließen. Kommt es zu Rücksetzern, dürfte zunächst die SMA200 als Unterstützung fungieren. Nachdem sie in den vergangenen Wochen mehrfach einen Widerstand darstellte, könnte sie nun ihre Rolle wechseln und als Support dienen. Sollte die Aktie jedoch wieder unter die SMA200 zurückfallen, könnten zwar SMA20 und SMA50 weitere Unterstützung leisten. Das kurzfristige Chartbild würde sich in diesem Fall jedoch wieder eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral bis bullisch

Tagesprognose für die RWE Aktie

Nach aktueller charttechnischer Einschätzung bleibt der kurzfristige Ausblick für die RWE Aktie aufwärtsgerichtet.

Widerstände

58,38 EUR

59,72 EUR

61,42 EUR (Gap)

61,98 EUR

Unterstützungen

56,98 EUR

56,69 EUR

56,57 EUR

56,56 EUR

56,48 EUR

56,25 EUR

56,15 EUR

56,12 EUR

53,86 EUR

51,43 EUR

Experten Fazit

Die RWE Aktie war mit einem Plus von 4,15% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags. Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart verbessert. Kann der jüngste Ausbruch bestätigt werden, rücken zunächst 59,72 EUR und anschließend das offene Gap bei 61,42 EUR in den Fokus.

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FAQ

Warum war die RWE Aktie DAX Gewinner?

Die RWE Aktie legte zum Xetra-Handelsschluss um 4,15% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn im DAX.

Wie ist die Charttechnik der RWE Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild verbessert. Oberhalb der SMA20, SMA50 und SMA200 bleiben die Aussichten konstruktiv.

Welche Kursziele sind bei der RWE Aktie wichtig?

Die nächsten charttechnischen Ziele liegen bei 59,72 EUR, dem offenen Gap bei 61,42 EUR sowie dem Jahreshoch bei 61,98 EUR.