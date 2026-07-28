DAX Gewinner: SAP Aktie erneut stärkster Wert im DAX - Chartanalyse und Prognose

- Die SAP Aktie war mit einem Plus von 7,28% erneut der größte DAX Gewinner.
- Oberhalb der SMA200 bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.
- Nächste Kursziele liegen bei den Gaps bei 154,62 EUR und 161,52 EUR.
- Die SAP Aktie war mit einem Plus von 7,28% erneut der größte DAX Gewinner.
- Oberhalb der SMA200 bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.
- Nächste Kursziele liegen bei den Gaps bei 154,62 EUR und 161,52 EUR.
Am gestrigen Handelstag (27.07.2026) schlossen im Xetra-Handel 33 DAX-Werte im Plus, während lediglich sieben Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der SAP Aktie angeführt. Der Softwarekonzern legte um 7,28% zu und setzte damit seine starke Entwicklung vom Freitag fort. Dahinter folgten Scout24 mit einem Plus von 5,63% sowie Zalando mit einem Kursgewinn von 4,89%.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die SAP Aktie war mit einem Plus von 7,28% erneut der größte DAX Gewinner.
- Oberhalb der SMA200 bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.
- Nächste Kursziele liegen bei den Gaps bei 154,62 EUR und 161,52 EUR.
SAP Aktie führt erneut die DAX Gewinner an
Die SAP Aktie (SAP) war mit einem Tagesplus von 7,28% der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Bereits zum Wochenschluss hatte sich das Papier an die Spitze der Gewinnerliste gesetzt und konnte diese Position nun eindrucksvoll verteidigen.
Chartanalyse der SAP Aktie im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die SAP Aktie konnte Ende November einen tragfähigen Boden ausbilden. Nach einer Konsolidierung bis zum Jahresanfang gelang zunächst der Sprung über die SMA50 (aktuell 143,95 EUR), ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch ein späterer Anstieg über die SMA20 (aktuell 138,22 EUR) erwies sich zunächst als nicht nachhaltig. Nach dem Jahrestief stabilisierte sich die Aktie im Bereich von 135,50 EUR und schaffte anschließend den erneuten Ausbruch über die SMA20 sowie die SMA50. Zwar wurde dieser Versuch zunächst wieder verkauft, doch die kräftige Erholung der vergangenen Handelstage hat das Chartbild deutlich verbessert. Mit dem gestrigen Gap-up setzte die SAP Aktie ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fort.
Charttechnischer Ausblick
Bestätigt die SAP Aktie den gestrigen Schlusskurs im heutigen Handel, dürfte sich eine weitere bullische Tageskerze ausbilden. In diesem Fall könnte sich der Kurs nachhaltig von der SMA50 lösen und mittelfristig die SMA200 bei aktuell 175,19 EUR ins Visier nehmen. Kommt es hingegen zu einer roten Tageskerze, wäre zunächst ein Rücksetzer an die SMA50 möglich. Zudem könnte das gestrige Gap bei 140,38 EUR geschlossen werden. Sollte sich die Aktie dort nicht stabilisieren, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben. Zwar könnte die SMA20 nochmals Unterstützung bieten, erste Zweifel am aktuellen Aufwärtstrend wären dann jedoch angebracht.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral.
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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart gelang der SAP Aktie Mitte Mai der Sprung über die SMA20 (137,40 EUR) und die SMA50 (138,08 EUR). Anschließend stieg der Kurs bis an die SMA200 (144,48 EUR), die sich zunächst als hartnäckiger Widerstand erwies.
Nach mehreren Anläufen gelang schließlich der Ausbruch über die SMA200, der jedoch zunächst wieder abverkauft wurde. In der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie zwar ein neues Jahrestief, drehte anschließend aber deutlich nach oben. Mit zwei aufeinanderfolgenden Gap-ups gelang nicht nur die Rückkehr über die SMA20 und SMA50, sondern auch die nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA200. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild klar aufgehellt.
Prognose für die SAP Aktie
Solange sich die SAP Aktie oberhalb der SMA200 behaupten kann, bleiben die kurzfristigen Aussichten positiv. Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, rücken zunächst die offenen Gaps bei 154,62 EUR und 161,52 EUR in den Fokus. Dort könnten allerdings neue Gewinnmitnahmen einsetzen. Rücksetzer sollten idealerweise spätestens im Bereich der SMA200 aufgefangen werden. Gelingt dies, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung intakt.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch.
Tagesprognose
Unsere Einschätzung für den heutigen Handel: Aufwärts.
Widerstände
- 154,62 EUR (Gap)
- 161,52 EUR (Gap)
- 168,72 EUR
- 173,24 EUR
- 175,19 EUR
Unterstützungen
- 144,48 EUR
- 143,95 EUR
- 140,99 EUR
- 140,38 EUR (Gap)
- 138,22 EUR
- 138,08 EUR
- 137,40 EUR
- 137,12 EUR
- 133,36 EUR
- 130,08 EUR (Gap)
- 127,52 EUR
- 118,52 EUR
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FAQ
Warum gehört die SAP Aktie aktuell zu den DAX Gewinnern?
Die SAP Aktie profitierte von einer starken Aufwärtsdynamik und legte innerhalb eines Handelstags um 7,28% zu.
Welche Marken sind bei der SAP Aktie jetzt wichtig?
Auf der Oberseite stehen 154,62 EUR und 161,52 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen an der SMA200 bei 144,48 EUR sowie im Bereich von 140,38 EUR.
Wie lautet die aktuelle Prognose für die SAP Aktie?
Kurzfristig bleibt die Einschätzung bullisch, solange sich die Aktie oberhalb der SMA200 behaupten kann.
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