DAX Verlierer: Infineon Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

- Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 3,05% der größte DAX Verlierer.
- Das Chartbild hat sich im Tages- und 4-Stunden-Chart deutlich verschlechtert.
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 58,63 EUR möglich.
- Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 3,05% der größte DAX Verlierer.
- Das Chartbild hat sich im Tages- und 4-Stunden-Chart deutlich verschlechtert.
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 58,63 EUR möglich.
Am gestrigen Handelstag (27.07.2026) schlossen im DAX 33 Aktien im Plus, während lediglich sieben Werte Verluste verzeichneten. Größter DAX Verlierer war die Infineon Aktie, die zum Xetra-Schluss 3,05% nachgab. Dahinter folgten Hochtief mit einem Minus von 2,72% sowie RWE mit einem Abschlag von 2,18%.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 3,05% der größte DAX Verlierer.
- Das Chartbild hat sich im Tages- und 4-Stunden-Chart deutlich verschlechtert.
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 58,63 EUR möglich.
Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004) war am Montag mit einem Minus von 3,05% der schwächste Wert im DAX. Nach einer längeren Aufwärtsbewegung hat sich das Chartbild zuletzt deutlich eingetrübt. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart nehmen die Abwärtsrisiken aktuell zu.
Infineon Aktie im Chartcheck - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des Jahres gelang der Ausbruch nach oben. In der Folge entwickelte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung, die den Kurs bis auf 48,22 EUR führte. Nach diesem Hoch kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Erst unterhalb der Marke von 40 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und anschließend erneut zulegen. Mit einem Gap nach oben wurde die 40 EUR-Marke zurückerobert, ehe Anfang Juni ein weiteres Hoch ausgebildet wurde.
Dieses Hoch wurde jedoch erneut verkauft. Zunächst stabilisierte sich die Aktie an der SMA20 (aktuell 70,37 EUR), bevor sie das Hoch nochmals bestätigte. Anschließend setzte erneut Verkaufsdruck ein. Weder die SMA20 noch die SMA50 (aktuell 75,37 EUR) konnten den Rückgang stoppen. In den vergangenen Handelstagen etablierte sich die Infineon Aktie wieder unterhalb der SMA20. Damit hat sich das technische Bild im Tageschart verschlechtert. Zwar kam es zwischenzeitlich zu einer Erholung, diese ist derzeit jedoch eher als technische Gegenbewegung zu werten. Die Ausbildung von drei aufeinanderfolgenden roten Tageskerzen spricht aktuell für anhaltenden Verkaufsdruck.
Prognose Tageschart
Bestätigt sich der schwache Schlusskurs vom Montag im heutigen Handel, könnte die Infineon Aktie zunächst in Richtung 58,63 EUR nachgeben. Wird auch diese Unterstützung unterschritten, rücken die SMA200 (aktuell 49,83 EUR) sowie das noch offene Gap bei 49,54 EUR in den Fokus. Kann sich dagegen eine grüne Tageskerze etablieren, wäre eine Erholung bis an die SMA20 denkbar. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen können.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch über sämtliche wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 65,30 EUR) aufgefangen, später bot auch die SMA50 (aktuell 68,66 EUR) Unterstützung. Mit dem Abverkauf des Jahreshochs nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Aktie fiel zunächst bis an SMA20 und SMA50 zurück und unterschritt anschließend auch die SMA200 (aktuell 71,35 EUR), nachdem der Erholungsversuch oberhalb der SMA20 scheiterte.
Zwar gelang zwischenzeitlich noch einmal der Sprung über die SMA20, jedoch reichte die Aufwärtsbewegung nicht aus, um die SMA50 oder die SMA200 erneut zu erreichen. In den vergangenen Handelstagen fiel die Infineon Aktie erneut unter die SMA20 zurück.
Prognose 4-Stunden-Chart
Das kurzfristige Chartbild bleibt angeschlagen. Solange die Infineon Aktie unter der SMA20 notiert, dominieren die Abwärtsrisiken. Die bereits im Tageschart genannten Unterstützungszonen bleiben die wichtigsten Kursziele auf der Unterseite. Sollte der Aktie hingegen der Sprung zurück über die SMA20 gelingen, wären zunächst das offene Gap bei 68,41 EUR und anschließend die SMA50 bei 68,66 EUR mögliche Erholungsziele.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose für die Infineon Aktie
Nach aktueller charttechnischer Einschätzung überwiegen die Abwärtsrisiken. Solange die Infineon Aktie unterhalb der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Momentum negativ.
Widerstände
- 64,67 EUR
- 65,30 EUR (SMA20)
- 65,78 EUR
- 68,41 EUR (Gap)
- 68,66 EUR (SMA50)
- 70,37 EUR
- 71,32 EUR
- 71,35 EUR (SMA200)
- 75,37 EUR
- 75,84 EUR (Gap)
- 76,91 EUR
- 77,25 EUR
Unterstützungen
- 60,80 EUR
- 58,63 EUR
- 52,38 EUR (Gap)
- 49,83 EUR (SMA200)
- 49,54 EUR (Gap)
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FAQ
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Die Infineon Aktie verlor am 27.07.2026 im Xetra-Handel 3,05% und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.
Wie ist die aktuelle Chartlage der Infineon Aktie?
Das Chartbild hat sich sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.
Welche Marken sind bei der Infineon Aktie wichtig?
Auf der Unterseite stehen 60,80 EUR und 58,63 EUR im Fokus. Auf der Oberseite sind insbesondere die SMA20 bei 65,30 EUR (4h) sowie das Gap bei 68,41 EUR wichtige Widerstände.
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