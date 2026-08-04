DAX Gewinner: Siemens Healthineers Aktie vor SMA200

Zum Xetra-Schluss am Montag, dem 3. August 2026, notierten 33 der 40 DAX-Aktien im Plus. Lediglich sieben Werte wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Liste der DAX Gewinner führte die Siemens Healthineers Aktie mit einem Kursanstieg von 5,28% an. Die Deutsche Telekom Aktie gewann 4,89%, während adidas um 3,52% zulegte.

Die Siemens Healthineers Aktie mit dem Ticker SHL erzielte damit den größten Tagesgewinn im deutschen Leitindex. Aus technischer Sicht rückt nun insbesondere die langfristig relevante 200-Tage-Linie in den Fokus.

► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Siemens Healthineers Aktie war mit einem Plus von 5,28% der stärkste DAX Gewinner am Montag.

Kurzfristig ist das Chartbild bullisch, solange der Kurs oberhalb der SMA20 bei 37,14 EUR bleibt.

Eine nachhaltige Trendwende wäre erst oberhalb der SMA200 bei 39,68 EUR und des GAPs bei 42,01 EUR bestätigt.

DAX Gewinner am Montag

Rang Aktie Tagesperformance 1 Siemens Healthineers +5,28% 2 Deutsche Telekom +4,89% 3 adidas +3,52%

Siemens Healthineers Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das im Oktober erreichte Hoch nutzten zahlreiche Anleger, um sich von der Siemens Healthineers Aktie zu trennen. Anschließend ging es mit einem Abwärts-GAP deutlich nach Süden. Auch die darauffolgende Erholung wurde Mitte Januar direkt wieder verkauft. Der Kurs setzte sukzessive zurück und fand erst im Mai einen belastbaren Boden. Bis Ende Juli bewegte sich das Wertpapier im Rahmen einer Konsolidierung innerhalb einer Seitwärtsbox. In den vergangenen Handelstagen hat das Kaufinteresse jedoch spürbar zugenommen. Die Siemens Healthineers Aktie konnte sich sowohl von der SMA20 bei aktuell 35,35 EUR als auch von der SMA50 bei 34,90 EUR lösen. Mit der kräftigen grünen Tageskerze vom Montag lief der Kurs in Richtung der SMA200 bei 39,68 EUR.

Die Bedeutung dieser Durchschnittslinie ist im Tageschart deutlich zu erkennen. Wird der jüngste Tagesschluss im weiteren Handel bestätigt, könnte eine zusätzliche grüne Tageskerze die Aktie zunächst an die SMA200 und möglicherweise darüber führen. Ein kurzfristiges Überschreiten der SMA200 würde für sich genommen allerdings noch keine nachhaltige Trendwende bestätigen. Dafür müsste sich die Siemens Healthineers Aktie per bestätigtem Tagesschluss oberhalb der SMA200 etablieren und anschließend auch das offene GAP bei 42,01 EUR überwinden. Erst dann würde sich das übergeordnete Tageschart deutlich aufhellen.

Bullisches Szenario: SMA200 und GAP im Fokus

Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, stellt der Bereich zwischen 39,42 EUR und der SMA200 bei 39,68 EUR die erste wichtige Widerstandszone dar. Ein bestätigter Ausbruch könnte weiteres Kurspotenzial bis 41,64 EUR und zum offenen GAP bei 42,01 EUR freisetzen. Oberhalb dieser Kursmarken würden anschließend die Widerstände bei 43,11 EUR und 44,95 EUR relevant. Ein weiter entferntes Kursziel liegt am offenen GAP bei 46,37 EUR. Damit die Käufer die Kontrolle behalten, sollte der Ausbruch möglichst durch weitere positive Tageskerzen bestätigt werden. Entscheidend ist nicht allein das kurzfristige Überschreiten der SMA200, sondern eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb dieser Linie.

Bärisches Szenario: Wann droht ein Fehlausbruch?

Bildet sich nach dem kräftigen Kursanstieg eine rote Tageskerze aus, könnte die Siemens Healthineers Aktie zunächst wieder in Richtung der SMA20 zurücksetzen. Der vorherige Rücksetzer wurde exakt an dieser Durchschnittslinie aufgefangen, weshalb sie weiterhin als wichtige Unterstützung fungiert. Ein erneuter Test der SMA20 wäre noch nicht zwangsläufig negativ. Das Chartbild würde sich erst dann deutlicher eintrüben, wenn der Kurs sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 fällt. Eine solche Bewegung könnte darauf hindeuten, dass es sich beim jüngsten Anstieg lediglich um einen Fehlausbruch gehandelt hat.

In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung oder einem erneuten Abwärtsschub zu rechnen. Die übergeordnete Prognose für den Tageschart bleibt deshalb vorerst neutral.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: neutral

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Siemens Healthineers Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist die ausgeprägte Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate besonders deutlich zu erkennen. Im Juli bewegte sich die Aktie zunächst im Bereich aller drei wichtigen Durchschnittslinien. Erst gegen Ende des Monats gelang die Ablösung von diesen Marken und der Ausbruch nach Norden. Der Rücksetzer am Ende der vergangenen Handelswoche konnte sich im Bereich der SMA20 bei aktuell 37,14 EUR beziehungsweise oberhalb der SMA50 bei 35,74 EUR stabilisieren. Die anschließende Erholung führte die Siemens Healthineers Aktie wieder über die SMA20. Mittlerweile konnte sich der Kurs oberhalb dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Damit ist das Chartbild auf dieser Zeitebene bullisch. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung. Die nächsten möglichen Kursziele liegen bei 39,42 EUR, an der SMA200 des Tagescharts bei 39,68 EUR sowie am offenen GAP bei 42,01 EUR. Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte die SMA20 im 4-Stunden-Chart erneut als Unterstützung dienen. Wird diese Linie jedoch nachhaltig aufgegeben, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Bei einer Etablierung unterhalb der SMA20 wären weitere Abgaben in Richtung der SMA50 bei 35,74 EUR möglich.

Übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart: bullisch

Siemens Healthineers Aktie: Prognose für heute

Die Tagesprognose für die Siemens Healthineers Aktie ist aufwärtsgerichtet. Der kräftige Kursgewinn und die bullische Entwicklung im 4-Stunden-Chart sprechen kurzfristig für einen erneuten Test der Widerstandszone zwischen 39,42 EUR und 39,68 EUR.

Für eine nachhaltige Verbesserung des Tagescharts muss die Aktie allerdings die SMA200 überwinden und anschließend das offene GAP bei 42,01 EUR schließen. Auf der Unterseite bleibt insbesondere die SMA20 im 4-Stunden-Chart bei 37,14 EUR für die kurzfristige Einschätzung entscheidend.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 39,42 EUR 37,83 EUR 39,68 EUR 37,40 EUR 41,64 EUR 37,23 EUR - GAP 42,01 EUR - GAP 37,14 EUR - SMA20 im 4-Stunden-Chart 43,11 EUR 35,74 EUR - SMA50 im 4-Stunden-Chart 44,95 EUR 35,54 EUR 46,37 EUR - GAP 35,51 EUR 34,92 EUR 34,82 EUR - GAP

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FAQ zur Siemens Healthineers Aktie

Warum ist die Siemens Healthineers Aktie ein DAX Gewinner?

Die Aktie gewann am 3. August 2026 per Xetra-Schluss 5,28% und verzeichnete damit den höchsten Tagesgewinn unter allen DAX-Mitgliedern.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Siemens Healthineers Aktie?

Die kurzfristige Tagesprognose ist aufwärtsgerichtet. Im 4-Stunden-Chart ist die technische Einschätzung bullisch, während das übergeordnete Tageschart noch neutral bewertet wird.

Wo liegt der nächste Widerstand?

Der erste relevante Widerstand befindet sich bei 39,42 EUR. Direkt darüber verläuft die SMA200 bei aktuell 39,68 EUR. Weitere Kursbarrieren liegen bei 41,64 EUR und am offenen GAP bei 42,01 EUR.

Welche Unterstützung ist jetzt besonders wichtig?

Kurzfristig ist vor allem die SMA20 im 4-Stunden-Chart bei 37,14 EUR relevant. Ein nachhaltiger Rückfall unter diese Linie könnte Abgaben in Richtung der SMA50 bei 35,74 EUR auslösen.

Wann wäre eine nachhaltige Trendwende bestätigt?

Eine deutlich bullischere Interpretation des Tagescharts wäre möglich, wenn sich die Aktie per bestätigtem Tagesschluss oberhalb der SMA200 bei 39,68 EUR etabliert und anschließend das offene GAP bei 42,01 EUR überwindet.