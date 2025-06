Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der letzten Handelswoche kontinuierlich gefallen ist. Es haben sich nur rote Tageskerzen ausgebildet. Der Index konnte sich kurzzeitig an der SMA20 (aktuell bei 24.016 Punkten) stabilisieren, gab diese Linie dann als Support auf. Damit notiert der DAX seit dem 22.04.2025 wieder unter der SMA20. Das Tageschart hat sich mit dieser Bewegung eingetr√ľbt. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Kurstreiber nach Norden oder S√ľden ist wieder einmal die Politik - sollte es bei Trump, Ukraine, Israel und Co. Neuigkeiten geben, sind pl√∂tzliche Kursausschl√§ge jederzeit denkbar!

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX¬†CFD: DE40cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 15.06.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen

Die deutsche Industrie soll im kommenden Jahr wieder Schwung aufnehmen. Das Ifo-Institut prognostiziert ein Wachstum von 1,5 Prozent. Nach drei Jahren anhaltender Durststrecke scheint diese nach Aussagen des Instituts zu Ende zu gehen. Das Wirtschaftswachstum k√∂nnte in 2026 um 1,5 Prozent zunehmen, was ungef√§hr doppelt so viel ist wie die urspr√ľnglich angenommene Einsch√§tzung. F√ľr das laufende Jahr werden die Prognosen leicht von 0,2 Prozent auf 0,3 Prozent angehoben. Das Ifo-Institut ist der Meinung, dass die deutsche Wirtschaft das Tief hinter sich hat. Grund f√ľr die optimistische Einsch√§tzung ist, dass die M√ľnchner √Ėkonomen einen Investitionsschub durch das Investitionsprogramm der Regierung erwarten.¬†Die Annahmen der Prognose basieren aber auch auf eine durchaus riskante Annahme, dass der Zollstreit mit den USA rasch zu einer Einigung f√ľhrt. Ob sich dies wie erwartet einstellt, bleibt allerdings abzuwarten. Somit sollte diese Prognose mit der entsprechenden Vorsicht zur Kenntnis genommen werden.

Die USA haben mit China in den letzten Tagen eine Einigung im Zollstreit erzielt, was die B√∂rsen und die Anleger allerdings begeistert hat. Hintergrund ist, dass sich China offenbar vorbeh√§lt die Lockerung der Exporte von seltenen Erden wieder zu versch√§rfen. Die Exportlizenzen werden auf sechs Monate beschr√§nkt, so die Aussage von mit den Vorg√§ngen vertrauten Personen. Zudem fehlen Details in der Vereinbarung, was zu einer weiteren Ern√ľchterung gef√ľhrt hat.¬†

Die B√∂rsen weltweit haben am Freitag auf die Eskalation der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran mit deutlichen Abschl√§gen reagiert. Die Kursverluste haben sich im Fr√ľhhandel eingestellt, die meisten Indizes haben sich im Freitagshandel stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen k√∂nnen.

DAX R√ľckblick: (09.06.2025 -13.06.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 24.278 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 333 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 29¬†Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn lief der DAX √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts. Es ging am Dienstag etwas abw√§rts, wobei Teile der Verluste im Rahmen einer Gegenbewegung bis Mittwochnachmittag wieder egalisiert werden konnten. Die Entlastungsbewegung am Mittwochnachmittag wurde direkt wieder abverkauft, der DAX hat nachfolgend seine Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen. Auch die Aufw√§rtsbewegung am Donnerstagnachmittag hatte keine Substanz. Im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Freitag setzte der DAX deutlich und¬†sp√ľrbar zur√ľck. Zwar konnte sich der Index am Freitagvormittag stabilisieren, aber bis zum Wochenschluss nicht wesentlich erholen.¬†Der DAX ging bei 23.441¬†Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX formatierte das Wochenhoch unter der Marke der Vorwoche. Das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Vorwoche festgestellt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust festgestellt. Die Range war etwas größer als in der Woche zuvor.

Unsere Anlaufziele auf der Oberseite wurden in dieser Handelswoche nicht angelaufen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†23.815/13 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite¬†bei 23.797/95 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 23.449/97   23.528/76   23.609/52/85   23.710/53   23.833/76   23.910/47/88   24.016/41/45/92   24.150/69

 

DAX-Unterst√ľtzungen 23.410 ¬† 23.395/15 ¬† 23.288/11 ¬† 23.148/18 ¬† 23.049 ¬† 22.949/09 ¬† 22.891

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                23.801 und  23.104

Tagesschlussmarken                     24.182  und 22.601

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.550  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der letzten Handelswoche kontinuierlich gefallen ist. Es haben sich nur rote Tageskerzen ausgebildet. Der Index konnte sich kurzzeitig an der SMA20 (aktuell bei 24.016 Punkten) stabilisieren, gab diese Linie dann als Support auf. Damit notiert der DAX seit dem 22.04.2025 wieder unter der SMA20.

Das Tageschart hat sich mit dieser Bewegung eingetr√ľbt. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Der Index k√∂nnte jetzt weiter bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 22.891 Punkten), bzw. dem 23,6 % Retracement zur√ľcksetzen. Im Chart ist gut erkennbar, dass insbesondere das 23,6 % Retracement Anfang des Jahres bei R√ľcksetzern gut unterst√ľtzt hat. Sollten diese Bereiche in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte der DAX sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

*****

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln

Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *f√ľr monatliche Handelsums√§tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

 

*****

Schaffen es die Bullen bereits vorher den DAX wieder in Richtung Norden zu drehen, so k√∂nnte eine Entlastungsbewegung zun√§chst zur√ľck in den Bereich der SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen erreicht, so gilt es die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig zu beobachten. Die SMA20 war in den letzten Handelswochen immer eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen, denkbar ist, dass sie jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnte, eine Entlastungsbewegung hier beendet sein k√∂nnte. Selbst wenn es der DAX es schafft, sich √ľber diese Linie zu schieben, so gilt es nachfolgend auch direkt weiter aufw√§rts zu laufen und sich von dieser Durchschnittslinie zu l√∂sen. Erst wenn dies abgebildet ist, k√∂nnte es wieder zum Allzeithoch gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Nachdem die¬†SMA20 (aktuell bei 23.753 Punkten)¬†und die SMA50 (aktuell bei 24.041 Punkten)¬†dem Index bei den R√ľcksetzern noch Support geboten hatten, wurden diese beiden Durchschnittslinien zur Wochenmitte der letzten Handelswoche aufgegeben. Es ging dynamisch abw√§rts. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die¬†SMA200 (aktuell bei 23.710 Punkten) zun√§chst noch etwas Unterst√ľtzung geboten hat, die aber nicht ausgereicht hat. Am Freitag der letzten Handelswoche notiert der DAX unter dieser Durchschnittslinie und konnte sich vom Wochentief auch nicht wesentlich l√∂sen.¬†

Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt. Solange der DAX unter der SMA200 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Erholungen, die sich einstellen k√∂nnten, haben das Potential bis in den Bereich der SMA200 zu laufen. Sollte es der DAX √ľber diese Linie schaffen, so muss er auch √ľber die SMA20 kommen. Da die SMA200 als auch die SMA20 aktuell eng zusammenliegen ist ein √úberwinden in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum abzubilden. Selbst wenn diese Kursmuster abgebildet werden k√∂nnen, hat der Index nach wie vor nur beschr√§nkte Perspektiven auf der Oberseite, da es auch gilt √ľber die SMA50 zu laufen. Da die¬†SMA20 als auch die SMA50 in den letzten Handelswochen ein guter Support gewesen sind, k√∂nnte der DAX jetzt so seine Schwierigkeiten haben, diese beiden Linien wieder zu nehmen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

FAZIT / Short Cut:¬†Der DAX muss versuchen per Tagesschluss wieder an die¬†SMA20¬†zu laufen. Erst wenn sich der Index wieder verbindlich √ľber dieser Linie festgesetzt hat, besteht die Chance an das Allzeithoch zu laufen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens an der SMA50 bzw. am 23,6 % Retracement erholen.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 23.441 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.468/70, bei 23.486/88, bei 23.509/11, bei 23.525/27, bei 23.545/47, bei 23.562/64, bei 23.583/85, bei 23.604/06, bei 23.621/23, bei 23.635/37, bei 23.650/52 und dann bei 23.666/68 Punkten gehen. √úber der 23.666/68 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.681/83, bei 23.698/700, bei 23.715/17, bei 23.732/34, bei 23.751/53, bei 23.774/76, bei 23.795/97, bei 23.815/17, bei 23.839/41, bei 23.860/62, bei 23.879/81, bei 23.901/03, bei 23.917/19, bei 23.938/40, bei 23.959/61, bei 23.985/97 bzw. bei 24.015/17 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 23.441 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.429/27, bei 23.417/15, bei 23.397/95, bei 23.379/77, bei 23.360/58 bei 23.341/39, bei 23.322/20, bei 23.305/03, bei 23.288/86, bei 23.270/68, bei 23.251/49, bei 23.234/32, bei 23.219/17 und dann bei 23.199/97 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.199/97 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.180/78, bei 23.155/53, bei 23.138/36, bei 23.120/18, bei 23.098/96, bei 23.080/78, bei 23.061/59, bei 23.045/43, bei 23.028/26, bei 23.013/11, bei 22.991/89 bei 22.970/68 bzw. bei 22.950/48 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 25 / 2025

seitwärts / aufwärts*

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

INDEX Trading bei XTB

 - HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen f√ľr¬†CFD¬†Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash:  nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

JETZT im Demokonto testen!

 

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*