Auch in der zur√ľckliegenden Handelswoche hat der DAX ein neues Allzeithoch erklommen. Und das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange der Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es aufw√§rts zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 24.710/30 Punkte und dann die 24.985/25.010 Punkte sein.

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX¬†CFD: DE40cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 08.06.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die deutsche Industrie ist in vielen Bereichen auf seltene Erden angewiesen. Ein Gro√üteil der Vorkommen liegen in China und werden dort gef√∂rdert. Bei vielen dieser Rohstoff hat China ein Quasimonopol. Die chinesische Regierung hat als Reaktion auf die US-Zollpolitik Exportkontrollen f√ľr seltene Erden eingef√ľhrt, die mittlerweile die ersten deutschen Unternehmen dazu zwingen die Produktion zu drosseln. Betroffen sind ganz unterschiedliche Branchen wie Medizintechnik, R√ľstungsindustrie, Elektronikkonzerne oder Autobauer. Zwar hatten Unternehmen Vorr√§te angelegt, um Lieferengp√§sse zu √ľberbr√ľcken, diese scheinen jedoch inzwischen mittlerweile aufgebraucht. Zum Wochenschluss ist bekannt geworden, dass China die Exportbeschr√§nkungen f√ľr seltene Erden an gro√üe US-Autobauer zun√§chst aufhebt und befristete Lizenzen erteilt, es gilt aber abzuwarten wie nachhaltig dies zum einen ist, zum anderen, stellt sich die Frage, ob auch europ√§ische Autohersteller Exportlizenzen bekommen.

Am Donnerstag der letzten Handelswoche hat die EZB getagt und, wie erwartet, den Leitzins weiter gesenkt. Der f√ľr die Banken und Sparer wichtige Einlagesatz wurde um 0,25 Prozent auf 2,00 Prozent gesenkt. Es ist damit die achte Zinssenkung seit Juni 2024. Die EZB erwartet weiterhin eine geringe Inflation, aber auch ein schwaches Wirtschaftswachstum. F√ľr Unternehmen wird es jetzt billiger sich zu finanzieren, Sparer bekommen weniger Zinsen f√ľr ihre Einlagen. Zum weiteren Kurs der europ√§ischen Zentralbank gab es keine Hinweise. Aktuell belastet der US-Zollstreit, der mittelfristig wieder f√ľr einen Anstieg der Inflation und damit der Zinsen sorgen k√∂nnte.¬†

Die US-Arbeitsmarktdaten f√ľr Mai, die am Freitag der letzten Handelswoche ver√∂ffentlicht worden sind, sind im Rahmen der Erwartungen gewesen. Das Besch√§ftigungswachstum verharrt auf einem stabilen Niveau. Im Mai wurden 139.000 neue Stellen geschaffen. Die US-Arbeitslosenquote liegt unver√§ndert bei 4,2 Prozent. Die Erwerbsquote ist leicht von 62,6 Prozent auf 62,4 Prozent gefallen. Die durchschnittlichen Stundenl√∂hne stiegen um 0,4 Prozent - hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.¬†

Ob der "Twist" zwischen US Pr√§sident Trump und Elon Musk das Zeug hat, auch Einfluss auf die weltweiten B√∂rsen zu haben, wird sich zeigen. Einzig gewiss bleibt: Trump ist jederzeit f√ľr √úberraschungen gut.¬†

DAX R√ľckblick: (02.06.2025 -06.06.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.945 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 2 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 85 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn gab der DAX zun√§chst nach und formatierte am Montagnachmittag das Wochentief. Es ging von hier aus zun√§chst aufw√§rts, allerdings wurden gro√üe Teile der zwischenzeitlichen¬†Gewinne am Dienstagmorgen im Rahmen eines scharfen R√ľcksetzers zun√§chst wieder abgegeben. Der DAX konnte sich nachfolgend aber rasch wieder fangen und bis Mittwochmittag aufw√§rtslaufen. Im Rahmen eines R√ľcksetzers ging es am Mittwochnachmittag bis in den Bereich der 24.120 Punkte, die Bullen konnten den DAX aber stabilisieren und am Donnerstag im Rahmen einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung an ein neues Allzeithoch schieben. Gro√üe Teile der Gewinne wurden bereits wieder bis¬†Donnerstagnachmittag abgegeben. Der Freitag war von Kaufzur√ľckhaltung gepr√§gt. Es ging im Handelsverlauf am Freitag in einer engen Box seitw√§rts.¬†Der DAX ging bei 24.307 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX formatierte in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch. Das Wochentief wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochengewinn ausgewiesen, der 16. in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 24.471/73 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 24.493/95 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht angelaufen.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 24.329/70   24.440/52   24.631   24.720   24.915   25.019

 

DAX-Unterst√ľtzungen 24.296/89/55/71 ¬† 24.166/45/01 ¬† 24.069/46/09 ¬† 23.967/54/31 ¬† 23.880/62/00 ¬† 23.735/14 ¬† 23.611

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                24.561 und  23.769

Tagesschlussmarken                     25.069  und 23.263

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.550  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976     

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX ist in den letzten Handelswochen √ľbergeordnet an der SMA20 (aktuell bei 23.967 Punkten) entlanggelaufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass Lunten der Tageskerzen am Montag und am Dienstag jeweils auf der SMA20 aufgesetzt haben. Die Kerzenk√∂per wurden alle √ľber dieser Durchschnittslinie ausgebildet. Die SMA20 hat damit eine gute Unterst√ľtzung geboten. Der Index notiert aktuell vergleichsweise deutlich √ľber der SMA20.

*****

Damit kann das Tageschart nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange der Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es aufw√§rts zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 24.710/30 Punkte und dann die 24.985/25.010 Punkte sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte es per Tagesschluss unter diese Linie gehen, so w√§re es wesentlich, dass sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen kann. Geht der Kontakt zur SMA20 im Zuge von Schw√§che verloren, so w√ľrde sich das Chartbild deutlich eintr√ľben. Um Zweifel bez√ľglich der aktuellen Aufw√§rtsbewegung von vornherein auszuschlie√üen, sollte es per Tagesschluss nicht mehr unter die SMA20 gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen moderat erholen k√∂nnen. Es ging zwar an ein neues Allzeithoch, √ľbergeordnet sind die Kerzen in den letzten Handelstagen aber √ľberschaubar gewesen. Die gute Nachricht ist aber, dass die Bullen den Index im R√ľcklauf auf dem Level √ľber der 23.700 Punkte-Marke haben halten k√∂nnen. Es ging zur Wochenmitte wieder √ľber die 24.000 Punkte-Marke, √ľber die sich der DAX hat auch festsetzen k√∂nnen. Im Chart ist erkennbar, dass sich der Index zu Wochenbeginn zwar unter die SMA20 (aktuell bei 24.255 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 24.145 Punkten) orientiert hat, sich zur Wochenmitte aber wieder √ľber diese beiden Linien schieben und festsetzen konnte.¬†

Damit hat sich das 4h Chart etwas entspannt, kann aber noch nicht verbindlich als bullisch interpretiert werden. Der DAX hat die Chance, solange er √ľber der SMA20 / SMA50 notiert weiter aufw√§rtszulaufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

R√ľcksetzer haben die M√∂glichkeit sich im Bereich der SMA20 / SMA50 zu stabilisieren und zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der DAX w√§re in diesem Bereich vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Geht es aber im Zuge von Schw√§che wieder unter diese beiden Linien, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Kontakt zur SMA50 verloren geht. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 23.405 Punkten) ausdehnen k√∂nnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch 

FAZIT / Short Cut: Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts zu immer neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich per Tagesschluss sp√§testens an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 24.307 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.323/25, bei 24.338/40, bei 24.361/63, bei 24.385/87, bei 24.404/06, bei 24.423/25, bei 24.441/43, bei 24.458/60 und dann bei 24.475/77 Punkten anlaufen. √úber der 24.475/77 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.494/96, bei 24.511/13, bei 24.528/30, bei 24.546/48, bei 24.563/65, bei 24.581/83, bei 24.595/97, bei 24.609/11, bei 24.625/27, bei 24.641/43, bei 24.658/60, bei 24.679/81, bei 24.697/99, bei 21.713/15 bzw. bei 21.733/35 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 24.307 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.287/85, bei 24.269/67, bei 24.251/49, bei 24.228/26, bei 24.209/07, bei 24.195/93, bei 24.180/78, bei 24.165/63, bei¬†24.144/42, bei 24.128/26, bei 24.115/13, bei 24.099/97 und dann bei 24.083/81 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 24.083/81 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.068/66, bei 24.049/47, bei 24.035/33, bei 24.018/16, bei 23.998/96, bei 23.979/77, bei 23.960/58, bei 23.947/45, bei 23.928/26, bei 23.908/06, bei 23.888/86, bei 23.870/68, bei 23.851/49, bei 23.830/28, bei 23.815/13 bzw. bei 23.797/95 Punkten zu finden.

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*